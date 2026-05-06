3 éve volt III. Károly brit király koronázása: ezért volt különleges, és ennyibe került

A modern európai uralkodók ugyan generációk óta kerülik a koronázási ceremóniát, egy ország ebben ebben is különcködik. Nem más ez, mint az Egyesült Királyság, aminek államfőjét épp 3 éve kenték fel szakrálisan is uralkodóvá. III. Károly brit király koronázása történelmi jelentőségű, melyet számos emlékezetes folyamat tett felejthetetlenné. A királyi vendégek elővették legpazarabb kalapjaikat, a ceremónián semmi sem kerülhette el a fotósok lencséjét. Idézzük fel együtt az utolsó európai koronázás eseményeit.

Károly király koronázása 2023. május 6-án koronázták királlyá III. Károlyt.

2200 vendég előtt zajlott a ceremónia, a Westminster-apátságban

III. Károly brit király koronázása összesen 72 millió fontba került.

Kamilla királyné lett, az előző uralkodó, II. Erzsébet kívánságának megfelelően.

Szent Eduárd koronáját helyezték az új király fejére.

Modernitás vs. hagyományok: a koronázás kulisszatitkai

Mivel a visszahúzódó, környezettudatos III. Károly már édesanyja idejében hozzálátott a brit monarchia modernizálásának, számítani lehetett rá, hogy koronázásán is megreformálja a hagyományokat. Ilyen volt például az uralkodó felkenéséhez szükséges Szent Olaj receptjének módosítása, mivel a király hallani sem akart arról, hogy ámbra (ámbráscetek belsőségeiben termelődő anyag), illetve cibetolaj kerüljön a homlokára. Az állatvédelem jegyében az Olajfák Hegyéről származó olívaolaj adta a keverék alapját.

A legnagyobb változtatás talán a léptékben volt. A 2200 meghívott vendég, a 60-90 perces ceremónia, az 1,4 km hosszú, mintegy 40 perces koronázási út mai szemmel soknak tűnhet a maga 6000 kivezényelt rendőrével, ám ez eltörpül édesanyja, II. Erzsébet fényes ünnepsége mellett.

Ugyanis a néhai brit királynő koronázási ünnepségét 8000 vendég követte végig, a ceremóniára pedig nem ártott hideg élelemmel készülni a meghívottaknak, minthogy az több mint 3 órán át tartott. A néhai királynő koronázásán mintegy 35 000 kivezényelt rendőr vigyázott a rendre, akik a két mérföldes úton figyelték a hintóban ülő II. Erzsébetet.