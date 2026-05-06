3 éve volt III. Károly brit király koronázása: ezért volt különleges, és ennyibe került

A modern európai uralkodók ugyan generációk óta kerülik a koronázási ceremóniát, egy ország ebben ebben is különcködik. Nem más ez, mint az Egyesült Királyság, aminek államfőjét épp 3 éve kenték fel szakrálisan is uralkodóvá. III. Károly brit király koronázása történelmi jelentőségű, melyet számos emlékezetes folyamat tett felejthetetlenné. A királyi vendégek elővették legpazarabb kalapjaikat, a ceremónián semmi sem kerülhette el a fotósok lencséjét. Idézzük fel együtt az utolsó európai koronázás eseményeit.
Károly király koronázása
- 2023. május 6-án koronázták királlyá III. Károlyt.
- 2200 vendég előtt zajlott a ceremónia, a Westminster-apátságban
- III. Károly brit király koronázása összesen 72 millió fontba került.
- Kamilla királyné lett, az előző uralkodó, II. Erzsébet kívánságának megfelelően.
- Szent Eduárd koronáját helyezték az új király fejére.
Modernitás vs. hagyományok: a koronázás kulisszatitkai
Mivel a visszahúzódó, környezettudatos III. Károly már édesanyja idejében hozzálátott a brit monarchia modernizálásának, számítani lehetett rá, hogy koronázásán is megreformálja a hagyományokat. Ilyen volt például az uralkodó felkenéséhez szükséges Szent Olaj receptjének módosítása, mivel a király hallani sem akart arról, hogy ámbra (ámbráscetek belsőségeiben termelődő anyag), illetve cibetolaj kerüljön a homlokára. Az állatvédelem jegyében az Olajfák Hegyéről származó olívaolaj adta a keverék alapját.
A legnagyobb változtatás talán a léptékben volt. A 2200 meghívott vendég, a 60-90 perces ceremónia, az 1,4 km hosszú, mintegy 40 perces koronázási út mai szemmel soknak tűnhet a maga 6000 kivezényelt rendőrével, ám ez eltörpül édesanyja, II. Erzsébet fényes ünnepsége mellett.
Ugyanis a néhai brit királynő koronázási ünnepségét 8000 vendég követte végig, a ceremóniára pedig nem ártott hideg élelemmel készülni a meghívottaknak, minthogy az több mint 3 órán át tartott. A néhai királynő koronázásán mintegy 35 000 kivezényelt rendőr vigyázott a rendre, akik a két mérföldes úton figyelték a hintóban ülő II. Erzsébetet.
A szokásos koronázási eskü mellett egy olyan imát is elmondott az Egyesült Királyság új uralkodója, mely vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül minden alattvalójára áldást kért.
A hagyományoktól való eltérésnek pedig felejthetetlen divatpillanatokat is köszönhettünk.
Koronázás, ahol a divat volt a főszereplő
A polgári eszme és hivalkodás elkerülése érdekében III. Károly koronázásán nem viseltek tiarát a brit királyi család tagjai. Katalin hercegé azonban gondolt a tiarára éhes népre, így lázadó oldalát megvillantva egy tiara-szerű fejdíszben lépett be a Westminster-apátságban megrendezésre került eseményre.
A III. Károly koronázásán a király mögött lépdelő Penny Mordaunt nemcsak azért volt emlékezetes, mert először vitte nő a Felékszerezett Áldozati kardot, hanem ikonikus kék ruhája miatt is.
Valószínű, hogy Letícia spanyol királyé pályát tévesztett, mivel olyan stílusosan tudta viselni a rózsaszín kosztümjéhez passzoló illedelmes kifejezéssel is furcsa kalapot, mint egy tapasztalt modell. Uralkodói körökből említést érdemel még Charlène monacói hercegné krémszínű ruhája. Katy Perry bohókás kosztümje pedig még a pocsékra sikerült fellépését is feledtette velünk, amit a koronázási koncerten „előadott”.
III. Károly brit király koronázása, avagy a szerelem diadala
Évtizedeken keresztül a média páriája volt Kamilla királyné, akit egy személyben okoltak a Diana és Károly tündérmesébe illő házasságának felbomlásáért. Persze kiderült, hogy a Disney-módra romantizált tündérmesét valójában németek írták, de továbbra is népharag zúdult Kamillára.
Jó ideig keringtek azok a pletykák, melyek szerint nem is koronázzák királynévá, hanem csak hercegnői rangot kap, ám II. Erzsébet platina jubileumán minden híresztelést eloszlatott, amikor kifejezte azon kívánságát, hogy hivatalosan is királyné legyen.
Így annak rendje és módja szerint 2023. május 6-án fejére helyezték Tecki Mária királyné koronáját, hogy Kamilla királynéként álljon fel. Lehet szeretni vagy nem szeretni III. Károly brit király házastársát, ám egy dolgot nem lehet elvitatni tőle: minden támadás és nehézség ellenére támasza volt férjének.
Mémesült pillanatok és vicces jelenetek III. Károly koronásán
Nem csak a royal watcherek, de a mémgyárosok számára is aranybányának bizonyult III. Károly megkoronázása. Mivel bő hetven évet várt a trónra, elkerülhetetlen volt az ezzel kapcsolatos mémek áradata, kiegészítve a szeretőből lett uralkodónéról, Kamilláról szóló képekkel. Azonban nem ez volt az egyetlen vicces pillanat, ami az új királynéhoz volt köthető: mivel udvarhölgyei hozzá hasonló ruhát és frizurát viseltek, elterjedt, hogy Károly két „pót-Kamillát” tart talonban, ha az eredetivel történne valami.
A tékozló fiú, Harry herceg is tiszteletét tette amerikai „száműzetéséből”. Bizonyára azt hitte, hogy a világ elfelejtette 2020-as emigrálását követő mocskolódását, de tévedett: az Anna hercegnő kalapján lévő toll gondosan kitakarta a herceget.
Egy ponton X-akták epizóddá avanzsált III. Károly koronázása, amikor egy rejtélyes fekete alak sietett át az apátságon, ami sokak szerint a kaszás volt. Mivel Mulder és Scully nem vett részt az ünnepélyen, az ügy továbbra is nyitva áll.
Hogyan működik az angol korona öröklése?
Hacsak ki nem derül, hogy van egy eltitkolt féltestvére, aki a trón törvényes örököse, Vilmos hercegnek nem kell hét évtizedet várnia a trónra. Míg születésekor szigorúan a primogenitúra, azaz férfiági öröklés volt érvényben, addig egy 2013-as alkotmánymódosítás óta nemre való tekintet nélkül az elsőszülött örökli a trónt. Ezt hívják abszolút primogenitúrának.
Benne van hát a pakliban, hogy évtizedek múlva újra nő üljön az egyesült királyság trónjára.
III. Károly koronázása dióhéjban
Az utolsó koronázási ceremónia épp az általa képviselt szimbólumrendszer miatt fontos a történelemkönyvekben. Jelképezi egy ország jogi állandósságát, ahol a király uralkodik, de nem kormányoz. Nem mondhatni, hogy III. Károly brit király könnyű fába vágta a fejszéjét, mivel egy modern, folyamatosan változó korban kell fenntartania a monarchiát.
