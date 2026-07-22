Szőrnyű veszteség! 18 éves korában meghalt a Godzilla-filmek gyönyörű színésznője

A tragédia kedden kora reggel történt Maryland államban – számolt be róla a TMZ. A hatóságok tájékoztatása szerint Kaylee Hottle egy 1995-ös Honda Accordban ült, amely eddig tisztázatlan okból tért le az úttestről.

Kaylee Hottle mindössze 18 éves volt

Forrás: AFP

Sajtóinformációk szerint az autót Hottle egyik barátja vezette. A férfi a becsapódás után eszméleténél volt, és a kiérkező rendőröknek azt mondta, főként a jobb lábában és a bordáinál érez fájdalmat. Kaylee Hottle-t közben kórházba szállították, az orvosok azonban már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A színésznő édesapja, Joshua Hottle jelnyelven számolt be a történtekről a követőinek. Elmondta, először arról értesítették, hogy lánya súlyos autóbalesetet szenvedett, nem sokkal később azonban már azt közölték vele, hogy Kaylee szíve a kórházba szállítás közben leállt. Az apának Texasból kellett Marylandbe utaznia, hogy azonosítsa a lánya holttestét.

A baleset pontos körülményeit továbbra is vizsgálják, de felmerült, hogy a tragédiát gyorshajtás okozta.

Kaylee Hottle első nagy főszerepére készült

Kaylee Hottle kilencévesen kezdett reklámokban szerepelni, szélesebb körben pedig 14 éves korában vált ismertté. Jia karakterét alakította a 2021-ben a Godzilla Kong ellen című filmben, majd a 2024-es folytatásban, a Godzilla x Kong: Az új birodalomban is visszatért a szerephez. Nemrég megkapta első főszerepét a What Doesn’t Kill Us című thrillerben, amelynek forgatása még el sem kezdődött.

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