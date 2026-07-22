Így készül a salmorejo, a krémes andalúz paradicsomleves, amely felfrissít a forró napokon

A salmorejo eredetileg Córdobából származik, ahol hagyományosan a gazpacho előtt szolgálták fel. A hideg leves ma is a spanyol nyári konyha egyik alapfogása. Krémes állagának titka a beáztatott fehér kenyér, amely szinte habszerű textúrát ad az ételnek. Az érett paradicsom friss, gyümölcsös ízét a fehér balzsamecet élénkíti. A salmorejo gyorsan elkészül, és jól lehűtve a legfinomabb.

A salmorejo a spanyol konyha egyik alapfogása

Forrás: Life.hu / AI

Salmorejo. így készül a hideg spanyol paradicsomleves

Hozzávalók:

400 gramm paradicsom

2 gerezd fokhagyma

35 gramm olívaolaj

30 gramm fehér balzsamecet

75 gramm fehér kenyér

75–100 gramm víz

só és bors

Elkészítés:

1. A paradicsomok héját kereszt alakban vágjuk be, majd öntsük le őket forrásban lévő vízzel. Hagyjuk állni néhány percig, ezután öntsük le róluk a vizet, húzzuk le a héjukat, és daraboljuk fel őket.

2. A fokhagymát tisztítsuk meg, majd vágjuk nagyobb darabokra.

3. A fehér kenyeret tépkedjük vagy vágjuk kisebb darabokra, és áztassuk be 75–100 gramm vízbe.

4. Tegyük a kenyeret, a paradicsomot és a fokhagymát egy nagy teljesítményű turmixgépbe, adjuk hozzá az olívaolajat és a fehér balzsamecetet, majd turmixoljuk teljesen simára.

5. Ízesítsük sóval és borssal, végül tálalásig tegyük a hűtőszekrénybe.

Extra tipp: az eredeti spanyol változathoz tálaláskor szórjunk a leves tetejére néhány kocka sonkát és főtt tojást, majd locsoljuk meg kevés olívaolajjal.

Ezeket olvastad már?