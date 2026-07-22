Így készül a salmorejo, a krémes andalúz paradicsomleves, amely felfrissít a forró napokon

A salmorejo eredetileg Córdobából származik, ahol hagyományosan a gazpacho előtt szolgálták fel. A hideg leves ma is a spanyol nyári konyha egyik alapfogása. Krémes állagának titka a beáztatott fehér kenyér, amely szinte habszerű textúrát ad az ételnek. Az érett paradicsom friss, gyümölcsös ízét a fehér balzsamecet élénkíti. A salmorejo gyorsan elkészül, és jól lehűtve a legfinomabb.
Salmorejo. így készül a hideg spanyol paradicsomleves
Hozzávalók:
- 400 gramm paradicsom
- 2 gerezd fokhagyma
- 35 gramm olívaolaj
- 30 gramm fehér balzsamecet
- 75 gramm fehér kenyér
- 75–100 gramm víz
- só és bors
Elkészítés:
1. A paradicsomok héját kereszt alakban vágjuk be, majd öntsük le őket forrásban lévő vízzel. Hagyjuk állni néhány percig, ezután öntsük le róluk a vizet, húzzuk le a héjukat, és daraboljuk fel őket.
2. A fokhagymát tisztítsuk meg, majd vágjuk nagyobb darabokra.
3. A fehér kenyeret tépkedjük vagy vágjuk kisebb darabokra, és áztassuk be 75–100 gramm vízbe.
4. Tegyük a kenyeret, a paradicsomot és a fokhagymát egy nagy teljesítményű turmixgépbe, adjuk hozzá az olívaolajat és a fehér balzsamecetet, majd turmixoljuk teljesen simára.
5. Ízesítsük sóval és borssal, végül tálalásig tegyük a hűtőszekrénybe.
Extra tipp: az eredeti spanyol változathoz tálaláskor szórjunk a leves tetejére néhány kocka sonkát és főtt tojást, majd locsoljuk meg kevés olívaolajjal.
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