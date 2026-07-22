Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 22., szerda Magdolna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
visszavonulás

Amikor az álomgyár túl keménynek bizonyul: hollywoodi sztárok, akik örökre búcsút mondtak a szakmának

visszavonulás hollywoodi sztár Hollywood
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ki ne vágyna arra, hogy a vörös szőnyegen sétálhasson, milliók nézzék őt, és megélhesse a legnagyobb álmát is a kaliforniai álomgyárban? Kétség sem férhet hozzá, hogy Hollywood a globális filmipar csúcsa, ám aki sokáig áll a rivaldafényben, könnyedén elveszítheti önmagát. Sőt, az is lehet, hogy maga a szakma fordít neki hátat. Ilyenkor már csak az tud igazán nagy megnyugvást hozni, ha olyan messzire fut Hollywood elől, amennyire csak tud. A következő hollywoodi sztárok is így tettek: otthagyták az álomgyárat. Örökre.

Egyeseket imádtunk, és szomorú könnycseppeket ejtünk amiatt, hogy már nem nézhetjük őket a tévében, másokkal kapcsolatban viszont igazi megnyugvás, hogy a vámpírfogukat arrébb vitték a szakma pulzáló eréről. Most azokat a hollywoodi sztárokat hoztuk el, akikre inkább illene az „exhollywoodi” jelző.

hollywoodi sztárok
Ezek a hollywoodi sztárok meglepő okokból hagyták ott a kaliforniai álomgyárat.
Forrás: Shutterstock

Hollywood egykori sztárjai, akik otthagyták a filmipart

Mindig lehet hallani olyan celebekről, akik egyik pillanatról a másikra otthagyták a szakmát, és eltűntek a rivaldafényből. Vajon egy botrány áll a hátterében? Vagy nem bírta már az idegrendszerük a nagy nyomást? Vagy csak szimplán belevágtak inkább egy másik karrierbe? Ezek az eltűnt celebek lehet, hogy egykor a kedvenceink voltak, de valljuk be, ha menni kell, akkor menni kell! De nézzük csak, kik azok a visszavonult sztárok, akik a legérdekesebb módon hagyták el Hollywoodot!

Richard Gere

Mindannyiunk kedvenc sármőrje egészen Spanyolországig ment a hollywoodi filmipar elől. Valójában minderre csodálatos oka volt, ugyanis a felesége, aki évekig támogatta a színészt az Egyesült Államokban, eredetileg spanyol. Gere pedig belátta, hogy most rajta a sor, hogy otthagyja az otthonát, és támogassa a feleségét. Mi ez, ha nem óriási green flag?

Richard Gere
Richard Gere a felesége miatt hagyta el Amerikát.
Forrás: Getty Images

Amber Heard

Egészen biztosan emlékszel Johnyy Depp exfeleségére, aki egy botrányokkal teletűzdelt pereskedésbe vetette bele magát a színész ellen. Heard a perben veszített, amink az volt az eredménye, hogy a szakma teljes mértékben hátat fordított neki, majd Heard csendben elhagyta az országot, és meg sem állt – ki nem találnád – szintén Spanyolországig.

Amber Heard
Amber Heard szinte elmenekült Amerikából.
Forrás: Getty Images

Antonio Banderas

A kedvenc spanyol csődörünk egészségügyi okokból tért vissza hazájába, Spanyolországba (úgy látszik, az a rehabilitáció mennyországa). Ugyanis a színésznek 2019-ben szívinfarktusa volt, melyből felgyógyulva teljesen átértékelte az életét. Korábban ingázott az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között, most viszont otthagyta a filmipart, és inkább a színházi gyökereire fókuszál Málagóban.

Antonio Banderas
Antonio Banderas az egészségügyi állapota miatt hagyta ott Amerikát.
Forrás: Getty Images 

Ellen DeGeneres

Emlékszel a 2010-es évek egyik legnagyobb talk show-jára, az Ellen DeGeneres Show-ra? A műsorvezetőt, DeGeneres-t szinte kitoloncolta a szakma, miután belső vizsgálatot indítottak ellene toxikus munkakörnyezetre hivatkozva. Ellen és párja azóta Cotswoldsban élnek Angliában, és szinte teljesen elvonultak a nyilvánosság elől.

Ellen DeGeneres
Ellen DeGeneres egy botrány miatt húzta fel a nyúlcipőt.
Forrás: Getty Images

Ian Somerhalder

A Vámpírnaplók sztárja, Ian Somerhalder a 2019-es V-Wars – Vérháború című sorozata óta nem vállal új projekteket. A szívtipró ugyanis magasabb rendű célokra összpontosít: feleségével, Nikki Reeddel az éghajlatváltozás ellen és a talajminőség javításáért küzdenek, vagyis a regeneratív gazdálkodás szorgalmazásán dolgoznak. Ki gondolta volna, hogy Damon ilyen nemeslelkű?

Ian Somerhalder
Ian Somerhalder nemesebb célokért küzd.
Forrás: Getty Images

Bridgit Mendler

Az egyik kedvenc példánk Brigit Mendler, aki a Disney Csatorna egyik üdvöskéje, és a Sok sikert, Charlie, valamint a Limonádé főszereplője volt. Mendler nyíltan bevallotta, hogy azért csinált tiniként ilyen karriert, hogy legyen elegendő pénze a további tanulmányaira. Mendler ugyanis a világ egyik legjobb egyetemén, az MIT-n járt mesterképzésre, majd doktori fokozatot is szerzett az intézményben. Természetesen a Harvard jogi karára is felvették, ezt pedig mér csak azzal tudta tetézni, hogy elindított egy űrkutató céget, a Northwood Space-t, melynek ő maga a vezérigazgatója.

Bridgit Mendler
Bridgit Mendler vezérigazgató lett.
Forrás: Getty Images

Leköszönő sztárok, akik elhagyták a nagy álomgyárat

Bármi is legyen az indok, amiért ezek az hollywoodi exsztárok új életet kezdtek, az kétségen felüli, hogy ők is emberek. Hiába nagyítja fel az álomgyár és a sok reflektorfény az életüket, mely miatt sokszor nem emberi messzeségbe kerülnek tőlünk, attól még ők is hibázhatnak vagy nekik is lehetnek személyes okaik arra, hogy újraépítsék magukat. Ezek a celebek pedig pont ezt tették – olyan messzire mentek Hollywoodtól, amennyire csak tudtak.

Ha még többet olvasnál hollywoodi sztárokról, akkor ezeket se hagyd ki!

Sztárok, akik smink nélkül teljesen más emberek − GALÉRIA

Talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a hollywoodi sztárok nem épp úgy festenek a való életben, mint a vörös szőnyegen.

Hollywoodi sztárok bukkantak fel a fővárosban: Dakota és Elle Fanning kedvenc helyükre tértek vissza

Dakota és Elle Fanning ismét Budapest egyik ismert bisztrójában vacsoráztak. A világsztárok ezúttal is feltűnés nélkül érkeztek az étterembe, de a személyzettel azért lőttek egy közös fotót.

A plasztikai műtétek aranykora: hollywoodi sztárok, akikre rá se ismerünk

Nem fogsz hinni a szemednek! Ilyenek voltak a beavatkozás előtt, és ilyenek utána!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu