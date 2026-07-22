Amikor az álomgyár túl keménynek bizonyul: hollywoodi sztárok, akik örökre búcsút mondtak a szakmának

Egyeseket imádtunk, és szomorú könnycseppeket ejtünk amiatt, hogy már nem nézhetjük őket a tévében, másokkal kapcsolatban viszont igazi megnyugvás, hogy a vámpírfogukat arrébb vitték a szakma pulzáló eréről. Most azokat a hollywoodi sztárokat hoztuk el, akikre inkább illene az „exhollywoodi” jelző.
Hollywood egykori sztárjai, akik otthagyták a filmipart
Mindig lehet hallani olyan celebekről, akik egyik pillanatról a másikra otthagyták a szakmát, és eltűntek a rivaldafényből. Vajon egy botrány áll a hátterében? Vagy nem bírta már az idegrendszerük a nagy nyomást? Vagy csak szimplán belevágtak inkább egy másik karrierbe? Ezek az eltűnt celebek lehet, hogy egykor a kedvenceink voltak, de valljuk be, ha menni kell, akkor menni kell! De nézzük csak, kik azok a visszavonult sztárok, akik a legérdekesebb módon hagyták el Hollywoodot!
Richard Gere
Mindannyiunk kedvenc sármőrje egészen Spanyolországig ment a hollywoodi filmipar elől. Valójában minderre csodálatos oka volt, ugyanis a felesége, aki évekig támogatta a színészt az Egyesült Államokban, eredetileg spanyol. Gere pedig belátta, hogy most rajta a sor, hogy otthagyja az otthonát, és támogassa a feleségét. Mi ez, ha nem óriási green flag?
Amber Heard
Egészen biztosan emlékszel Johnyy Depp exfeleségére, aki egy botrányokkal teletűzdelt pereskedésbe vetette bele magát a színész ellen. Heard a perben veszített, amink az volt az eredménye, hogy a szakma teljes mértékben hátat fordított neki, majd Heard csendben elhagyta az országot, és meg sem állt – ki nem találnád – szintén Spanyolországig.
Antonio Banderas
A kedvenc spanyol csődörünk egészségügyi okokból tért vissza hazájába, Spanyolországba (úgy látszik, az a rehabilitáció mennyországa). Ugyanis a színésznek 2019-ben szívinfarktusa volt, melyből felgyógyulva teljesen átértékelte az életét. Korábban ingázott az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között, most viszont otthagyta a filmipart, és inkább a színházi gyökereire fókuszál Málagóban.
Ellen DeGeneres
Emlékszel a 2010-es évek egyik legnagyobb talk show-jára, az Ellen DeGeneres Show-ra? A műsorvezetőt, DeGeneres-t szinte kitoloncolta a szakma, miután belső vizsgálatot indítottak ellene toxikus munkakörnyezetre hivatkozva. Ellen és párja azóta Cotswoldsban élnek Angliában, és szinte teljesen elvonultak a nyilvánosság elől.
Ian Somerhalder
A Vámpírnaplók sztárja, Ian Somerhalder a 2019-es V-Wars – Vérháború című sorozata óta nem vállal új projekteket. A szívtipró ugyanis magasabb rendű célokra összpontosít: feleségével, Nikki Reeddel az éghajlatváltozás ellen és a talajminőség javításáért küzdenek, vagyis a regeneratív gazdálkodás szorgalmazásán dolgoznak. Ki gondolta volna, hogy Damon ilyen nemeslelkű?
Bridgit Mendler
Az egyik kedvenc példánk Brigit Mendler, aki a Disney Csatorna egyik üdvöskéje, és a Sok sikert, Charlie, valamint a Limonádé főszereplője volt. Mendler nyíltan bevallotta, hogy azért csinált tiniként ilyen karriert, hogy legyen elegendő pénze a további tanulmányaira. Mendler ugyanis a világ egyik legjobb egyetemén, az MIT-n járt mesterképzésre, majd doktori fokozatot is szerzett az intézményben. Természetesen a Harvard jogi karára is felvették, ezt pedig mér csak azzal tudta tetézni, hogy elindított egy űrkutató céget, a Northwood Space-t, melynek ő maga a vezérigazgatója.
Leköszönő sztárok, akik elhagyták a nagy álomgyárat
Bármi is legyen az indok, amiért ezek az hollywoodi exsztárok új életet kezdtek, az kétségen felüli, hogy ők is emberek. Hiába nagyítja fel az álomgyár és a sok reflektorfény az életüket, mely miatt sokszor nem emberi messzeségbe kerülnek tőlünk, attól még ők is hibázhatnak vagy nekik is lehetnek személyes okaik arra, hogy újraépítsék magukat. Ezek a celebek pedig pont ezt tették – olyan messzire mentek Hollywoodtól, amennyire csak tudtak.
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