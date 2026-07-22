Amikor az álomgyár túl keménynek bizonyul: hollywoodi sztárok, akik örökre búcsút mondtak a szakmának

Egyeseket imádtunk, és szomorú könnycseppeket ejtünk amiatt, hogy már nem nézhetjük őket a tévében, másokkal kapcsolatban viszont igazi megnyugvás, hogy a vámpírfogukat arrébb vitték a szakma pulzáló eréről. Most azokat a hollywoodi sztárokat hoztuk el, akikre inkább illene az „exhollywoodi” jelző.

Ezek a hollywoodi sztárok meglepő okokból hagyták ott a kaliforniai álomgyárat.

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Hollywood egykori sztárjai, akik otthagyták a filmipart

Mindig lehet hallani olyan celebekről, akik egyik pillanatról a másikra otthagyták a szakmát, és eltűntek a rivaldafényből. Vajon egy botrány áll a hátterében? Vagy nem bírta már az idegrendszerük a nagy nyomást? Vagy csak szimplán belevágtak inkább egy másik karrierbe? Ezek az eltűnt celebek lehet, hogy egykor a kedvenceink voltak, de valljuk be, ha menni kell, akkor menni kell! De nézzük csak, kik azok a visszavonult sztárok, akik a legérdekesebb módon hagyták el Hollywoodot!

Richard Gere

Mindannyiunk kedvenc sármőrje egészen Spanyolországig ment a hollywoodi filmipar elől. Valójában minderre csodálatos oka volt, ugyanis a felesége, aki évekig támogatta a színészt az Egyesült Államokban, eredetileg spanyol. Gere pedig belátta, hogy most rajta a sor, hogy otthagyja az otthonát, és támogassa a feleségét. Mi ez, ha nem óriási green flag?

Richard Gere a felesége miatt hagyta el Amerikát.

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Amber Heard

Egészen biztosan emlékszel Johnyy Depp exfeleségére, aki egy botrányokkal teletűzdelt pereskedésbe vetette bele magát a színész ellen. Heard a perben veszített, amink az volt az eredménye, hogy a szakma teljes mértékben hátat fordított neki, majd Heard csendben elhagyta az országot, és meg sem állt – ki nem találnád – szintén Spanyolországig.

Amber Heard szinte elmenekült Amerikából.

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Antonio Banderas

A kedvenc spanyol csődörünk egészségügyi okokból tért vissza hazájába, Spanyolországba (úgy látszik, az a rehabilitáció mennyországa). Ugyanis a színésznek 2019-ben szívinfarktusa volt, melyből felgyógyulva teljesen átértékelte az életét. Korábban ingázott az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között, most viszont otthagyta a filmipart, és inkább a színházi gyökereire fókuszál Málagóban.

Antonio Banderas az egészségügyi állapota miatt hagyta ott Amerikát.

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Ellen DeGeneres

Emlékszel a 2010-es évek egyik legnagyobb talk show-jára, az Ellen DeGeneres Show-ra? A műsorvezetőt, DeGeneres-t szinte kitoloncolta a szakma, miután belső vizsgálatot indítottak ellene toxikus munkakörnyezetre hivatkozva. Ellen és párja azóta Cotswoldsban élnek Angliában, és szinte teljesen elvonultak a nyilvánosság elől.