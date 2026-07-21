Emlékszel még, hogyan nézett ki Rob Lowe fiatalon? Ő volt a 80-as évek legnagyobb szívtiprója

Az ismert amerikai színész és író sikeresen vitte tovább karrierjét, a tiniikonból ünnepelt szívtipró lett, majd elismert film- és sorozatsztár. Rob Lowe fiatalon valóságos szívtipró volt, de 62 évesen is rendkívül sármos.

Rob Lowe fiatalon igazi szívtirpó volt, de ma sem panaszkodhat.

Forrás: Amy Katz/ZUMA Press Wire/Northfoto

Így nézett ki Rob Lowe fiatalon

Rob Lowe 1964. március 17-én született Charlottesville-ben, Virginiában, és már egészen fiatalon nagy szerepek találták meg. 19 éves volt, amikor szerepelt A kívülállók című Francis Ford Coppola által rendezett drámában, amelyben olyan színészekkel játszott együtt, mint Tom Cruise, aki akkor 21 éves volt.

Rob Lowe és Tom Cruise A kívülállók című 1983-as filmdrámában.

Forrás: KPA/Northfoto

Hasonlóan híres filmje volt a Szent Elmo tüze című 1985-ben bemutatott dráma, amelyben péládul Demi Moore-ral játszott együtt, ahogy a Mi történt az éjjel? című 1986-os vígjátékban is, amelyben parntere volt még a Jim szerint a világ sztárja, James Belushi.

Rob Lowe és James Belushi a Mi történt az éjjel? című 1986-os vígjátékban.

Forrás: TriStar Pictures / Delphi V Prod / Collection ChristopheL via AFP

Szintén ebben az évben szerepelt a Friss vér című sportdrámában is, amelyben Patrick Swayze is játszott, valamint Keanu Reeves is, akinek ez volt az első nagyjátékfilmje.

Rob Lowe az 1986-os Friss vér című filmben.

Forrás: UNITED ARTISTS / Collection ChristopheL via AFP

A sztárok hedonista életébe korán belekóstolt Rob Lowe, már fiatalon küzdött az alkoholizmussal. 1990-ben úgy döntött, végleg leszámol rossz szokásával, ezért rehabilitációra jelentkezett. A színész azóta tiszta, és ezt tartja élete egyik legjobb döntésének.

A karrierje nem hanyatlott, a magánéleti botrányok is elkerülték. 1991 óta él házasságban Sheryl Berkoff sminkmesterrel, akivel először egy vakrandin találkoztak, majd az 1990-es Halálos barátság című film forgatása alatt megsimerkedtek. Két fiuk született, Matthew Edward Lowe 1993-ban és John Owen Lowe 1995-ben.

Rob Lowe és felesége, Sheryl Berkoff 2025-ben.

Forrás: Crash/imageSPACE via ZUMA Press Wire

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