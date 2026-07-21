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Emlékszel még, hogyan nézett ki Rob Lowe fiatalon? Ő volt a 80-as évek legnagyobb szívtiprója

akkor és most Rob Lowe fiatal
Nagy Anna
2026.07.21.
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A színész szinte tinédzserként került Hollywoodba, és azóta is meghatározó sztár. 62 évesen sincs oka panaszkodni, de a 80 években volt igazi szívtipró. Emlékszel még, hogy nézett ki Rob Lowe fiatalon? Mutatjuk!

Az ismert amerikai színész és író sikeresen vitte tovább karrierjét, a tiniikonból ünnepelt szívtipró lett, majd elismert film- és sorozatsztár. Rob Lowe fiatalon valóságos szívtipró volt, de 62 évesen is rendkívül sármos.

Rob Lowe fiatalon igazi szívtirpó volt, de ma sem panaszkodhat.
Rob Lowe fiatalon igazi szívtirpó volt, de ma sem panaszkodhat.
Forrás: Amy Katz/ZUMA Press Wire/Northfoto

Így nézett ki Rob Lowe fiatalon

Rob Lowe 1964. március 17-én született Charlottesville-ben, Virginiában, és már egészen fiatalon nagy szerepek találták meg. 19 éves volt, amikor szerepelt A kívülállók című Francis Ford Coppola által rendezett drámában, amelyben olyan színészekkel játszott együtt, mint Tom Cruise, aki akkor 21 éves volt. 

'The Outsiders - Die Outsider' by Francis Ford Coppola; starring Tom Cruise, Rob Lowe. Made in USA, 1983.
Rob Lowe és Tom Cruise A kívülállók című 1983-as filmdrámában.
Forrás: KPA/Northfoto

Hasonlóan híres filmje volt a Szent Elmo tüze című 1985-ben bemutatott dráma, amelyben péládul Demi Moore-ral játszott együtt, ahogy a Mi történt az éjjel? című 1986-os vígjátékban is, amelyben parntere volt még a Jim szerint a világ sztárja, James Belushi

A propos d hier soir About last night 1986 Real Edward Zwick Rob Lowe James Belushi. Collection Christophel / © TriStar Pictures / Delphi V Productions (Photo by TriStar Pictures / Delphi V Prod / Collection ChristopheL via AFP)
Rob Lowe és James Belushi a Mi történt az éjjel? című 1986-os vígjátékban.
Forrás: TriStar Pictures / Delphi V Prod / Collection ChristopheL via AFP

Szintén ebben az évben szerepelt a Friss vér című sportdrámában is, amelyben Patrick Swayze is játszott, valamint Keanu Reeves is, akinek ez volt az első nagyjátékfilmje. 

Youngblood 1986 real Peter Markle Rob Lowe. Collection Christophel © United Artists (Photo by UNITED ARTISTS / Collection ChristopheL via AFP)
Rob Lowe az 1986-os Friss vér című filmben.
Forrás: UNITED ARTISTS / Collection ChristopheL via AFP

A sztárok hedonista életébe korán belekóstolt Rob Lowe, már fiatalon küzdött az alkoholizmussal. 1990-ben úgy döntött, végleg leszámol rossz szokásával, ezért rehabilitációra jelentkezett. A színész azóta tiszta, és ezt tartja élete egyik legjobb döntésének. 

A karrierje nem hanyatlott, a magánéleti botrányok is elkerülték. 1991 óta él házasságban Sheryl Berkoff sminkmesterrel, akivel először egy vakrandin találkoztak, majd az 1990-es Halálos barátság című film forgatása alatt megsimerkedtek. Két fiuk született, Matthew Edward Lowe 1993-ban és John Owen Lowe 1995-ben.

April 5, 2025, Santa Monica, California, USA: Sheryl Berkoff, Rob Lowe attend the 11th Breakthrough Prize Ceremony at Barker Hangar on April 05, 2025 in Santa Monica, California. (Credit Image: © Crash/imageSPACE via ZUMA Press Wire)
Rob Lowe és felesége, Sheryl Berkoff 2025-ben.
Forrás: Crash/imageSPACE via ZUMA Press Wire

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