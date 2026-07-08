Felismerhetetlen a 88 éves Anthony Hopkins – A rajongók aggódnak

Sir Anthony Hopkins az Instagram-oldalán tett közzé egy fotót a foci-vb apropójából, és bár a rajongók örülnek a ritka alkalomnak, aggódnak is a színészért, ugyanis a 88 éves sztár nagyon lesoványodott.

Sir Anthony Hopkins a 2025-ös fotójához képest nagyon lesoványodott.

Forrás: Getty Images Europe

Anthony Hopkinsért aggódnak a rajongók

Sir Anthony Hopkins és fiatalabb felesége, Stella Arroyave közös fotót posztoltak az Instagramra, ami igen ritka alkalomnak számít. Az apropó a foci-vb volt, a képen a 88 éves színész az angolok fehér mezében látható, míg kolumbiai születésű felesége a mexikói válogatottéban feszített. „Mindannyian győztesek vagyunk" – írta a legenda a kép mellé, ugyan végül az általa favorizált csapat került ki győztesen a találkozóból, 3–2-re nyerte meg Anglia a mérkőzést.

A rajongók bár örültek a friss fotónak, többen aggodalmukat fejezték ki, ugyanis Anthony Hopkins – aki a felesége szerint Asperger-szindrómás – nagyon lesoványodott. „Nekem nagyon törékenynek tűnik" – írta az egyik felhasználó, míg más azt panaszolta, hogy ő hirtelen fel sem ismerte a színészlegendát. Mások azonban felhívták az aggódók figyelmét arra, hogy az idő múlásával együtt jár a testsúlycsökkenés is. „Mit várnak az emberek? Hiszen már majdnem 90 éves” – jegyezte meg egy rajongó.

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