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Felismerhetetlen a 88 éves Anthony Hopkins – A rajongók aggódnak

Getty Images Europe - Tim P. Whitby
hollywood Anthony Hopkins Instagram
Nagy Anna
2026.07.08.
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Ritka, hogy a színész feltűnik a közösségi oldalkon, de a foci-vb miatt most kivételt tett. Sir Anthony Hopkins miatt aggódnak is a rajongók, a 88 éves színész lesoványodott.

Sir Anthony Hopkins az Instagram-oldalán tett közzé egy fotót a foci-vb apropójából, és bár a rajongók örülnek a ritka alkalomnak, aggódnak is a színészért, ugyanis a 88 éves sztár nagyon lesoványodott. 

Sir Anthony Hopkins 2025-ben.
Sir Anthony Hopkins a 2025-ös fotójához képest nagyon lesoványodott. 
Forrás: Getty Images Europe

Anthony Hopkinsért aggódnak a rajongók

Sir Anthony Hopkins és fiatalabb felesége, Stella Arroyave közös fotót posztoltak az Instagramra, ami igen ritka alkalomnak számít. Az apropó a foci-vb volt, a képen a 88 éves színész az angolok fehér mezében látható, míg kolumbiai születésű felesége a mexikói válogatottéban feszített. „Mindannyian győztesek vagyunk" – írta a legenda a kép mellé, ugyan végül az általa favorizált csapat került ki győztesen a találkozóból, 3–2-re nyerte meg Anglia a mérkőzést. 

A rajongók bár örültek a friss fotónak, többen aggodalmukat fejezték ki, ugyanis Anthony Hopkins – aki a felesége szerint Asperger-szindrómás – nagyon lesoványodott. „Nekem nagyon törékenynek tűnik" – írta az egyik felhasználó, míg más azt panaszolta, hogy ő hirtelen fel sem ismerte a színészlegendát. Mások azonban felhívták az aggódók figyelmét arra, hogy az idő múlásával együtt jár a testsúlycsökkenés is. „Mit várnak az emberek? Hiszen már majdnem 90 éves” – jegyezte meg egy rajongó.

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