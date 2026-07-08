18 éves lett Matthew McConaughey sármos fia – A friss fotón szinte az apja mása

Matthew McConaughey fia betöltötte a 18. életévét, a színész közösségi oldalán köszöntötte gyerekét az alkalomból, méghozzá egy közös fotóval. Levi Alves McConaughey le sem tagadhatná édesapját.

Matthew McConaughey fia 18 éves lett. A fotón látható legkisebb fiuk, Livingston, a színész és felesége, Camila, lányuk, Vida, és legidősebb gyerekük, Levi.

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Matthew McConaughey fia, Levi Alves McConaughey 18 éves lett

Matthew McConaughey és felesége, Camila Alves 2012 óta házasok és összesen három gyereket nevelnek együtt. A legkisebb Livingston Alves McConaughey, aki 2012. december 28-án született. A középső a lányuk, Vida Alves McConaughey, aki 2010. január 3-án jött világra, a legidősebb pedig Levi Alves McConaughey, aki 2008. július 7-én született, vagyis most töltötte be a 18. életévét.

Ez alkalomból édesapja közösségi oldalán egy Austinban készült közös fotóval köszöntötte gyerekét. „Élvezd és használd ki az új szabadságodat!" – írta a képhez.

A pár gyerekeiket igyekeztek távol tartani a refelktorfénytől, ám mostanra Levi egyre aktívabb a nyilvánosság előtt. 15 éves volt, amikor a szülei engedélyével saját Instagram-oldalt indíthatott, és már a színészetbe is belekóstolt.

A The Lost Bus című 2025-ös túlélődrámában édesapjával együtt szerepel, a képernyőn is a fiát alakítja.

Ezen kívül szerepet kapott a hamarosan megjelenő Way of the Warrior Kid című drámában, amelyben olyan színészek mellett játszik, mint Chris Pratt és Linda Cardellini.

Levi tehát nemcsak az édesapja sármos kinézetét, de tehetségét is örökölte, remélhetőleg egyre több produkcióban fogjuk látni őt a jövőben. Matthew McConaughey és felesége

fontosnak tartják, hogy a gyerekeik a saját érdemeik alapján kapjanak lehetőségeket, ezért amikor Levi a The Lost Bus című film meghallgatására érkezett, édesapja eltitkolta a fiú vezetéknevét.

A gyerekeik nevelése során szigorú elveket követtek, hogy a szüleikkel járó hírnevet megfelelően tudják kezelni, és megtanulják: az ismertség nem kiváltság, hanem felelősség.

Így nézett ki Levi kisgyerekként:

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