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hőség

Halálos időszak jön a WHO szerint: újabb veszélyes hőhullám érkezik

Shutterstock - Dmitriy Prayzel
hőség intenzív hőhullám WHO időjárás
Váradi Melinda
2026.07.08.
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A WHO komoly veszélyre figyelmeztetett. Az eddiginél is több halálesetet okozó hőhullám közelít.

A WHO július 7-i jelentésében kiemelte, hogy Európának nemsokára minden eddiginél súlyosabb hőhullámmal kell szembenéznie. A következő napokban Portugáliában, valamint Spanyolország déli részén a hőmérséklet akár 43 fokig is emelkedhet.

hőhullám
A hőhullám miatt a hőség tovább fokozódik a következő időszakban a WHO szerint.
Forrás: Shutterstock
  • A WHO szerint Európában újabb rendkívüli hőhullám alakulhat ki. 
  • A legnagyobb veszélyben az idősek, a krónikus betegek, a kisgyermekek és a szabadtéren dolgozók vannak. 
  • Mutatjuk, mire figyelmeztetnek.

Újabb veszélyes hőhullám érkezik

A The Straits Times arról számolt be, hogy az eddiginél is több halálesetet okozhat az Atlanti-óceán felől Európába érkező intenzív hőhullám. A hőkupolát a magasban lévő meleg levegő folyamatos süllyedése okozza, ami gátolja a csapadék kialakulását és a felhőképződést. A hőség és a párás levegő következtében megnőhet az erős zivatarok, viharok kialakulásának esélye is.

A szervezet hangsúlyozta, hogy a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem az egyik leghalálosabb időjárási veszélyforrás. A tartósan magas hőmérséklet jelentősen növeli a kiszáradás, a hőguta, valamint a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi problémák kialakulásának kockázatát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a csecsemők és kisgyermekek, a várandósok, valamint azok, akik a legmelegebb órákban a szabadban dolgoznak

A WHO arra is felhívta a figyelmet, hogy az éghajlatváltozás miatt az extrém hőhullámok egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak, ezért a lakosságnak és a hatóságoknak is fel kell készülniük az ilyen időjárási helyzetekre. A szakemberek szerint különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, a déli órákban a tűző nap kerülése, a hűvös helyiségek használata, valamint az idősebb hozzátartozók és a magányosan élők rendszeres ellenőrzése.

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Az egészséges fiatalok is rosszul vannak a közel 40 fokos hőségben. Amíg a szakemberek a kiszáradás és hőguta veszélyére figyelmeztetnek, kiderült, van valami, amibe még ezeknél is többen belehalnak a kánikula idején.

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