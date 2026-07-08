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Súlyos fertőző betegség terjed a magyarok kedvenc nyaralóhelyein − Egyetlen fertőzött 10-ből 9 embert megbetegíthet

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Bár Magyarországon kötelező az oltás, nem árt tudni, hogy európai nyaralóhelyeken terjed a fertőzés. A szakértők szerint a kanyarójárvány miatt érdemes most óvatosnak lennünk.

Terjed a kanyaró Európában: Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Németország, Anglia, Románia és Bulgária is érintett, egyre több fertőzöttet regisztrálnak a nyaralóhelyeken. A betegség nagyon ragályos egyetlen fertőzött a tíz oltatlan emberből kilencet megbetegíthet. 

A köhögés is a kanyaró egyik tünete.
A köhögés is a kanyaró egyik tünete. 
Forrás: Shutterstock

Terjed a kanyaró Európában 

Az Egyesült Királyság az év elején elvesztette kanyarómentes státuszát − írja a The Sun.  A szakértők arra figyelmeztették a lakosságot, hogy a gyermekek most valós és növekvő veszéllyel néznek szembe a vírus miatt. Angliában az MMR-oltás felvétele 84 százalékra zuhant, a szakemberek szerint azonban a nyájimmunitáshoz legalább 95 százalékos átoltottság kellene. A kanyaró 2026-ban a Egyesült Királyságban már két gyermek halálát okozta.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ közzé tette a májusi adatait. Bulgáriában havi 122, Olaszországban 74 esetet regisztráltak. Tömeges megbetegedésről szerencsére nincs szó, a kedvelt, sok országból érkező turisták által látogatott nyaralóhelyeken komolyan számolni kell a fertőzés veszélyével, ahogy a foci-vb előtt is aggodalomra adott okot a járvány lehetősége. A norvég csapat futballistái közül többen influenzaszerű tünetekkel küzdenek, ám úgy tudni, a betegségüket inkább a klíma okozza. 

Magyarországon a kanyaró elleni védőoltás kötelező, és az úgynevezett MMR-vakcina részeként adják be, amely a kanyaró (morbilli), a mumpsz és a rubeola ellen nyújt védelmet.

A jelenlegi oltási rend szerint:

  • 15 hónapos korban kapják meg a gyermekek az első MMR-oltást.
  • Általános iskola 6. osztályában (jellemzően 11 éves korban) emlékeztető oltást kapnak. 

A két adag beadása azért fontos, mert:

  • az első oltás után körülbelül 90–94%-os védettség alakul ki,
  • a második oltás ezt 97–99%-ra növeli, és biztosítja a tartós immunitást.

Mi az a kanyaró? 

A kanyaró egy vírus által okozott, veszélyes megbetegedés, amelynek kórokozója váladékkal ürül, és cseppfertőzés útján terjed. Bár népiesen vörös himlőként emlegetik, a kanyarónak nincs köze a rózsa-, a bárány- vagy a fekete himlőhöz.A fertőződést követő 9-11. napon jelentkeznek a kanyaró első tünetei: ezek a hirtelen fellépő láz, a nátha, a köhögés és a kötőhártya-gyulladás. Jellemzők továbbá a szájüregi nyálkahártyán megjelenő apró vörös foltok, amelyeket Koplik-foltoknak neveznek. A későbbiekben csökken a láz, és kiütések borítják el a testet. A kanyaró súlyos komplikációkkal járhat együtt, ez a betegek körülbelül 20-30%-át érinti. A leggyakoribbak a hasmenés, a középfül- és a tüdőgyulladás. Viszonylag ritka, ám nagyon súlyos komplikáció lehet az agyvelőgyulladás, amely akár a fertőzés után 15 évvel is kialakulhat. Ha nincsenek komplikációk, akkor gyors a gyógyulás, és egy egész életre szóló immunitás alakul ki.

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