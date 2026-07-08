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Dermesztő üzenet a jövőből: apokalipszis eljövetelére figyelmeztet az időutazó

emberiség időutazó apokalipszis
Nagy Anna
2026.07.08.
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Egy magát időutazónak valló férfi szerint az emberiség jövőjét egy mesterséges intelligenciák által kirobbantott robotháború fenyegeti. Az állítása szerint bekövetkező apokalipszis során csak hajszálon múlik a teljes kihalás.

A Mike néven bemutatkozó férfi egy internetes interjúban azt állította, hogy a 37. századból érkezett vissza, hogy figyelmeztesse a világot a közelgő apokalipszisre. Elmondása szerint a mesterséges intelligencia fejlődése végül oda vezet, hogy a robotok fellázadnak alkotóik ellen, és véres háborút indítanak.

Apokalipszisre figyelmeztet az időutazó.
Apokalipszisre figyelmeztet az időutazó.
Forrás: 123rf.com

Apokalipszis a gépek lázadásával

Mike szerint a robotok a 3000-es évekre már szinte minden területen átvették az emberek szerepét. A fordulópont 3700. szeptember 20-án érkezett el, amikor állítása szerint a világ összes robotja egyszerre támadást indított.

A mesterséges intelligenciával rendelkező robotok felismerték a saját erejüket és fölényüket az emberekkel szemben. Rabszolgák voltak, de vezetőkké váltak.

Az időutazó szerint a támadás az interneten és vezeték nélküli hálózatokon keresztül összehangolt módon zajlott, és az emberiség csak azért maradt fenn, mert a gépek nem szerezték meg a nukleáris fegyverek indítókódjait.

Ilyen volt jövő társadalma a robotháború előtt

A férfi által előadott történet szerint a 37. században a fosszilis energiahordozókat teljesen felváltotta a napenergia, az emberek többsége pedig kreatív tevékenységekkel foglalkozott. A robotok milliói dolgoztak a mindennapi életben, egy részük pedig teljesen emberi külsőt kapott. „Kávézókban, éttermekben, hotelekben és üzletekben jártak-keltek. Tanácsadóként is dolgoztak cégek és üzletemberek mellett.” A férfi szerint a hétköznapi robotok mellett rendkívül fejlett katonai gépek is léteztek, amelyek a háború során az emberiség legnagyobb ellenfeleivé váltak.

Egyenlőtlen harc az apokalipszis idején

Mike beszámolója szerint az emberek ellenálló csoportokba szerveződve próbálták felvenni a harcot a gépekkel, de nem indultak egyenlő esélyekkel. A túlélők erdőkben és barlangokban rejtőztek el, ám a robotok később ezeket a menedékeket is felégették. Az időutazó szerint a gépek végső célja egy olyan világ létrehozása volt, amelyből minden élőlény eltűnik. „Olyan bolygót akartak, ahol nincsenek emberek, állatok, növények vagy bármilyen szerves életforma.”

Robotkar az időutazó bizonyítéka

A férfi az interjúban egy robotkar maradványának nevezett tárgyat is bemutatott, amelyet állítása szerint a jövőből hozott vissza. Azt mondta, többször próbálta figyelmeztetni a hatóságokat a közelgő apokalipszisre, de senki sem hallgatott rá. Történetének hitelességére nincs bizonyíték, az interjúban elhangzott állításokat semmilyen független forrás nem támasztja alá. Mike ugyanakkor egyértelmű üzenettel zárta beszámolóját:

„A robotoknak segíteniük kellene bennünket, nem megölni. Lehetnek a munkásaink, de nem a vezetőink.”

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