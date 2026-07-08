A rejtett vonások mindenkinél más formában jelennek meg, de egy dolog közös bennük: sokszor éppen azok a tulajdonságok maradnak a háttérben, amelyek a legtöbbet árulják el rólunk. Az asztrológusok előtt azonban semmi nem maradhat titokban: eláruljuk, hogy te zodiákusod szerint mi az, amit féltve őrzöl mások elől.

Zodiákus és rejtett tulajdonságok: amit elrejtesz magadból, azzal tulajdonképpen önmagad véded.

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Az árnyoldalak nem hibák, hanem a személyiség természetes része

A rejtett tulajdonságok felismerése segíthet az önismeret fejlesztésében

Minél jobban elfogadod önmagad minden oldalát, annál hitelesebben tudsz kapcsolódni másokhoz.

A zodiákus árnyoldala: ezeket a tulajdonságokat minden jegy megpróbálja eltitkolni a külvilág elől

Mindannyian rendelkezünk olyan tulajdonságokkal, érzésekkel vagy gyengeségekkel, amelyeket nem szívesen mutatunk meg másoknak. Ez részben természetes önvédelmi mechanizmus és a túlélés egyik eszköze: a legtöbben szeretnénk elkerülni az elutasítást, a kritikát vagy azt, hogy sebezhetőnek lássanak bennünket. Emiatt olyan képet alakítunk ki magunkról, amely mögé elrejthetjük a bizonytalanságainkat és az árnyoldalainkat.

Kos

Magabiztosnak mutatod magad, de mélyen belül nehezen viseled, ha valaki megkérdőjelezi a képességeidet. Próbálj meg néha lassítani, és ne bizonyításként tekints minden kihívásra.

Bika

A nyugodt külső mögött makacsság és a változástól való félelem húzódik meg. Engedd meg magadnak, hogy időnként kilépj a komfortzónádból!

Ikrek

Könnyednek és rugalmasnak tűnsz, de valójában sokszor bizonytalan vagy a döntéseidben. Ne akarj minden lehetőséget nyitva hagyni, mert az csak még jobban összezavarhat.

Rák

Gondoskodónak látszol, de ha megbántanak, hajlamos vagy hosszú ideig őrizni a sérelmeidet. Tanuld meg elengedni a múltat, mert nem mindenki akar rosszat neked.

Oroszlán

Erős és magabiztos benyomást keltesz, miközben sokszor jobban vágysz az elismerésre, mint azt bevallanád. Érdemes néha a saját véleményedre támaszkodni mások visszajelzése helyett.

Szűz

A precizitás mögött túlzott önkritika és állandó elégedetlenség lapul. Légy megengedőbb magaddal, mert a tökéletesség nem reális cél.