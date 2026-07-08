Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 8., szerda Ellák

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
nyaralás

Utazás előtt állsz? 3+1 dolog, amit jobb, ha nem veszel fel a repüléskor

Shutterstock - ViDI Studio
nyaralás repülés előtti tennivalók Öltözetek
Klusovszki Kíra
2026.07.08.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A tökéletesen összeállított, rugalmas anyagú, réteges viselet képes akár a fedélzeten töltött óráinkat is megmenteni. Ha ugyanis nem szorít vagy kényelmetlen semmi, a többórás utazás is egy igazi, pihentető élménnyé válhat.

Sokan hajlamosak vagyunk kánikulában kizárólag a kinti hőmérsékletből kiindulva, túlságosan lenge szettben útnak indulni egy hosszabb repülős utazásra. A fedélzeten töltött órák azonban gyorsan rémálommá válhatnak, ha nem a megfelelő darabokat választjuk ki a szekrényből. Hogy megelőzd a kellemetlenségeket, mutatjuk azokat a tipikus viseleteket, amelyeket célszerű messziről elkerülnöd, ha repülőre ülsz!

Egy hosszú utazáson nyakpárnát viselve alszik egy nő a repülőgépen.
A kényelmes ruházat mellett célszerűbb nyakpárnát is magunkkal vinnünk egy hosszabb repülős utazásra a mégnagyobb kényelem érdekében. 
Forrás: Shutterstock
  • Egy hosszú repülés előtt az utazáskor viselt öltözetünket éppúgy célszerű megterveznünk, mint magát a komplett folyamatot.
  • Egy rosszul megválasztott, túl lenge vagy éppen túlságosan szoros darab ugyanis rengeteg fejfájást okozhat a repülés alatt. 
  • Mutatjuk azt a 3+1 ruhadarabot, amit érdemes inkább kihagynod, ha kényelmesen és stresszmentesen szeretnél megérkezni az úticélodra. 

A kényelmes ruha a tökéletes utazás titka

A tökéletes utazás titka nemcsak a precíz szervezésben, hanem a kényelmes megérkezésben is rejlik, ehhez pedig elengedhetetlen a megfelelő repülős szett kiválasztása.

 Az öltözékünket épp olyan alaposan meg kell tervezni, mint a felszállás előtti órákat vagy a repülőtérre való kijutást. 

Bár sokan helyesen a legnehezebb, legvaskosabb ruhadarabjaikba bújva indulnak útnak, hogy ezzel is értékes helyet spóroljanak a bőröndjükben, mások hajlamosak azonban túl lazára venni a figurát, ezzel azonban pillanatok alatt tönkretehetik a repülés élményét. Egy-egy rosszul megválasztott, kényelmetlen vagy lenge darab ugyanis elképesztő fejfájást és felesleges bosszúságot okozhat a repülőtéren és a gép fedélzetén egyaránt. 

3+1 tiltólistás dolog, amiket jobb, ha nem veszel fel repüléskor

  • Szűk farmerek 

Valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, hogy a szűk farmer miért a létező legrosszabb választás, ha hosszabb repülőút előtt állunk.

Bár egy jól szabott farmer kétségkívül csinos, a merev és szoros anyag a többórás ülés során azonban mégis elszorítja a vérkeringést, ráadásul a merev szálak sem biztosítanak megfelelő szellőzést, így pillanatok alatt bele is izzadhatunk.

A kényelmetlenség mellett ráadásul még komoly egészségügyi kockázatokkal is számolnunk kell, hiszen a szűk nadrág fokozza a kellemetlen puffadást, szorosságával pedig jelentősen növeli a mélyvénás trombózis kialakulásának veszélyét is. Éppen ezért, ha jót akarunk magunknak, a szűk farmert hagyjuk meg a megérkezés utáni városnézésekre és sétákra. 

  • Nyitott papucs vagy szandál 

A nyitott lábbelik, például a papucsok vagy szandálok viselése legalább akkora hiba, mint a szűk farmer, amiket a fagyos klíma és a higiénia teljes hiánya miatt jobb messziről elkerülnünk. Gondoljunk csak bele, mennyire kellemetlen szinte mezítláb várakozni a repülőtér huzatos csarnokában, miközben a tömegben bármikor ráléphetnek a védtelen lábunkra.

A repülőgép fedélzete, és különösen a mosdója ráadásul nem a patyolattiszta padlójáról híres, így a fertőzések és baktériumok ellen a zárt cipő jelenti az egyetlen biztos védelmet.

A legsúlyosabb érv a nyitott cipők kerülése mellett azonban mégis csak a biztonság, hiszen egy esetleges turbulencia vagy hirtelen jött vészhelyzet esetén a papucs azonnal leeshet a lábunkról, egy gyors evakuálás során pedig szinte lehetetlen lesz a stabil, és gyors menekülés is. 

  • Túl vékony ruhák 

Bár a nyári kánikula miatt sokan a leglengébb darabjaikban indulnak útnak, kevesen gondolnak bele abba, hogy a repülőgépek utasterében a légkondicionáló pillanatok alatt fagyos, sarkvidéki hangulatot teremthet, ráadásul a fejünk felett lévő fúvókát teljesen elzárni sem lehet. A drasztikus hőmérséklet-változás miatt a rövidnadrágok és az aprócska crop topok így a legkevésbé sem praktikusak, hiszen a hirtelen hidegben pillanatok alatt meg lehet fázni, ami azonnal tönkreteszi a nyaralás első napjait.

Ráadásul senki sem szeretné végigvacogni a többórás repülőutat, a fapados járatokon pedig még ingyenes takarót sem kérhetünk, hogy kicsit felmelegítsük magunkat.

Ha nem akarunk betegen megérkezni, a lenge ruhákat célszerűbb lecseréljük inkább jól kombinálható, réteges és zárt darabokra. 

  • Fémes ékszerek 

Semmi sem idegesítőbb annál, mint amikor a biztonsági kapunál percekig kell babrálni a kiegészítőkkel, miközben a hátunk mögött álló sor már türelmetlen a késlekedés miatt. Éppen ezért érdemes még a repülés előtt levenni a nagyobb ékszereket, órákat és fülbevalókat, hogy a biztonsági ellenőrzés a lehető leggördülékenyebben menjen, és véletlenül se akadjunk fenn egy fémdetektoros ellenörzésen. Utazzunk inkább kiegészítők nélkül, a kedvenc darabjainkat pedig tegyük addig a kézipoggyászba vagy a táskába, és kifejezetten csak az ellenőrzés után, a kapunál várakozva vegyük fel őket magunkra!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Nyaralás biztonságban: így védd a pénzed külföldön is!

A nyári utazások időszaka a kikapcsolódásról, az élményekről és a feltöltődésről szól, a csalók azonban ilyenkor sem pihennek.

Ez a legkárosabb nyári cipő, amit csak hordhatsz - Tönkreteszi a bokát, és csípőfájdalmat is okoz

Kényelmesnek tűnik, szinte mindenki viseli, mégis a szakértők szerint ez az egyik legrosszabb választás. Mutatjuk a legkárosabb nyári cipőt.

Kiderült, a férfiak vagy a nők szenvednek-e jobban a hőségben – Itt a magyarázat

Kutatások arra utalnak, hogy a nőket jobban megviseli a kánikula.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu