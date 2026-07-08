Utazás előtt állsz? 3+1 dolog, amit jobb, ha nem veszel fel a repüléskor

Sokan hajlamosak vagyunk kánikulában kizárólag a kinti hőmérsékletből kiindulva, túlságosan lenge szettben útnak indulni egy hosszabb repülős utazásra. A fedélzeten töltött órák azonban gyorsan rémálommá válhatnak, ha nem a megfelelő darabokat választjuk ki a szekrényből. Hogy megelőzd a kellemetlenségeket, mutatjuk azokat a tipikus viseleteket, amelyeket célszerű messziről elkerülnöd, ha repülőre ülsz!

A kényelmes ruházat mellett célszerűbb nyakpárnát is magunkkal vinnünk egy hosszabb repülős utazásra a mégnagyobb kényelem érdekében.

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Egy hosszú repülés előtt az utazáskor viselt öltözetünket éppúgy célszerű megterveznünk, mint magát a komplett folyamatot.

Egy rosszul megválasztott, túl lenge vagy éppen túlságosan szoros darab ugyanis rengeteg fejfájást okozhat a repülés alatt.

Mutatjuk azt a 3+1 ruhadarabot, amit érdemes inkább kihagynod, ha kényelmesen és stresszmentesen szeretnél megérkezni az úticélodra.

A kényelmes ruha a tökéletes utazás titka

A tökéletes utazás titka nemcsak a precíz szervezésben, hanem a kényelmes megérkezésben is rejlik, ehhez pedig elengedhetetlen a megfelelő repülős szett kiválasztása.

Az öltözékünket épp olyan alaposan meg kell tervezni, mint a felszállás előtti órákat vagy a repülőtérre való kijutást.

Bár sokan helyesen a legnehezebb, legvaskosabb ruhadarabjaikba bújva indulnak útnak, hogy ezzel is értékes helyet spóroljanak a bőröndjükben, mások hajlamosak azonban túl lazára venni a figurát, ezzel azonban pillanatok alatt tönkretehetik a repülés élményét. Egy-egy rosszul megválasztott, kényelmetlen vagy lenge darab ugyanis elképesztő fejfájást és felesleges bosszúságot okozhat a repülőtéren és a gép fedélzetén egyaránt.

3+1 tiltólistás dolog, amiket jobb, ha nem veszel fel repüléskor

Szűk farmerek

Valószínűleg senkinek sem kell bemutatni, hogy a szűk farmer miért a létező legrosszabb választás, ha hosszabb repülőút előtt állunk.

Bár egy jól szabott farmer kétségkívül csinos, a merev és szoros anyag a többórás ülés során azonban mégis elszorítja a vérkeringést, ráadásul a merev szálak sem biztosítanak megfelelő szellőzést, így pillanatok alatt bele is izzadhatunk.

A kényelmetlenség mellett ráadásul még komoly egészségügyi kockázatokkal is számolnunk kell, hiszen a szűk nadrág fokozza a kellemetlen puffadást, szorosságával pedig jelentősen növeli a mélyvénás trombózis kialakulásának veszélyét is. Éppen ezért, ha jót akarunk magunknak, a szűk farmert hagyjuk meg a megérkezés utáni városnézésekre és sétákra.

Nyitott papucs vagy szandál

A nyitott lábbelik, például a papucsok vagy szandálok viselése legalább akkora hiba, mint a szűk farmer, amiket a fagyos klíma és a higiénia teljes hiánya miatt jobb messziről elkerülnünk. Gondoljunk csak bele, mennyire kellemetlen szinte mezítláb várakozni a repülőtér huzatos csarnokában, miközben a tömegben bármikor ráléphetnek a védtelen lábunkra.

A repülőgép fedélzete, és különösen a mosdója ráadásul nem a patyolattiszta padlójáról híres, így a fertőzések és baktériumok ellen a zárt cipő jelenti az egyetlen biztos védelmet.

A legsúlyosabb érv a nyitott cipők kerülése mellett azonban mégis csak a biztonság, hiszen egy esetleges turbulencia vagy hirtelen jött vészhelyzet esetén a papucs azonnal leeshet a lábunkról, egy gyors evakuálás során pedig szinte lehetetlen lesz a stabil, és gyors menekülés is.

Túl vékony ruhák

Bár a nyári kánikula miatt sokan a leglengébb darabjaikban indulnak útnak, kevesen gondolnak bele abba, hogy a repülőgépek utasterében a légkondicionáló pillanatok alatt fagyos, sarkvidéki hangulatot teremthet, ráadásul a fejünk felett lévő fúvókát teljesen elzárni sem lehet. A drasztikus hőmérséklet-változás miatt a rövidnadrágok és az aprócska crop topok így a legkevésbé sem praktikusak, hiszen a hirtelen hidegben pillanatok alatt meg lehet fázni, ami azonnal tönkreteszi a nyaralás első napjait.

Ráadásul senki sem szeretné végigvacogni a többórás repülőutat, a fapados járatokon pedig még ingyenes takarót sem kérhetünk, hogy kicsit felmelegítsük magunkat.

Ha nem akarunk betegen megérkezni, a lenge ruhákat célszerűbb lecseréljük inkább jól kombinálható, réteges és zárt darabokra.

Fémes ékszerek

Semmi sem idegesítőbb annál, mint amikor a biztonsági kapunál percekig kell babrálni a kiegészítőkkel, miközben a hátunk mögött álló sor már türelmetlen a késlekedés miatt. Éppen ezért érdemes még a repülés előtt levenni a nagyobb ékszereket, órákat és fülbevalókat, hogy a biztonsági ellenőrzés a lehető leggördülékenyebben menjen, és véletlenül se akadjunk fenn egy fémdetektoros ellenörzésen. Utazzunk inkább kiegészítők nélkül, a kedvenc darabjainkat pedig tegyük addig a kézipoggyászba vagy a táskába, és kifejezetten csak az ellenőrzés után, a kapunál várakozva vegyük fel őket magunkra!