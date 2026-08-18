Csisztu Zsuzsa elképesztően hasonlít az édesanyjára: megható posztban emlékezett meg róla – FOTÓ

Csisztu Zsuzsa édesanyja 20 éve hunyt el. A sportolónőnek a mai napig hiányzik, amit szívhezszóló levélben fogalmazott meg a legendás tornász és sportújságíró.

Csisztu Zsuzsa tízszeres magyar bajnok, háromszoros mesterfokú bajnok, olimpikon és világversenyek sikeres résztvevője volt.

Forrás: https://www.instagram.com/csisztuzsuzsa.official/

Csisztu Zsuzsa: „Az összes tökéletlenségedet nap mint nap fedezem fel magamban”

„Persze, hogy itt vagy velünk. Nem tapinthatóan, nem úgy, ahogy szeretnénk, de folyamatosan jelen vagy a gondolatainkban, az anekdotáinkban. Felemlégetjük a szavad-járását, a nevetésedet, a főztödet, a mozdulataidat. És ma már azt is maximálisan átérzem és megértem, miért aggódtál annyit értünk. Anyaként, szülőként ma már egészen más szemmel látom mindazt, amit akkor talán nem értettem. Zsinórmérték voltál és maradsz a munkabírásodban, a praktikus megoldáskeresésedben, a tötyörgés kerülésében, abban, ahogyan az emberekhez – és még a dolgokhoz is – szeretettel közelítettél” − írta többek között posztjában Csisztu Zsuzsa, amit teljes terjedelmében az Instagramon olvashatsz el.

A sportolónőnek példaképe az édesanyja: elképesztően hasonlít is rá

Csisztu Zsuzsa az Instagramon arról is ír, hogy édesanyja értékrendjét szeretné továbbadni gyerekeinek is. Két fia van férjétől, dr. Ketskés Norberttől, Krisztián és Adrián. A fenti képet látva Zsuzsa nemcsak az értékrendjében, de a kinézetében, arcvonásaiban is nagyon hasonlít fiatalkori édesanyjához.

Csisztu Zsuzsa 1982-től tíz éven keresztül válogatott tornászként versenyzett, tízszeres magyar bajnok, háromszoros mesterfokú bajnok, olimpikon és világversenyek sikeres résztvevője volt. Sportolói pályafutása után a média világában is meghatározó szereplővé vált, számos sportműsor házigazdájaként és szerkesztőjeként dolgozott. Olyan világsztárokkal készített interjút, mint David Beckham, Michael Schumacher és Magic Johnson. Csisztu jogi végzettséget is szerzett: sportjogi szakjogászként végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

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