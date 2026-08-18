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Csisztu Zsuzsa elképesztően hasonlít az édesanyjára: megható posztban emlékezett meg róla – FOTÓ

megemlékezés édesanya Csisztu Zsuzsa
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A sportolónő szívszorító bejegyzést tett közzé az Instagramon. Csisztu Zsuzsa édesanyja 20 éve halt meg, lánya gyönyörű levéllel emlékezett meg róla.

Csisztu Zsuzsa édesanyja 20 éve hunyt el. A sportolónőnek a mai napig hiányzik, amit szívhezszóló levélben fogalmazott meg a legendás tornász és sportújságíró.

Csisztu Zsuzsa tízszeres magyar bajnok, háromszoros mesterfokú bajnok, olimpikon és világversenyek sikeres résztvevője volt.
Csisztu Zsuzsa tízszeres magyar bajnok, háromszoros mesterfokú bajnok, olimpikon és világversenyek sikeres résztvevője volt.
Forrás: https://www.instagram.com/csisztuzsuzsa.official/

Csisztu Zsuzsa: „Az összes tökéletlenségedet nap mint nap fedezem fel magamban”

„Persze, hogy itt vagy velünk. Nem tapinthatóan, nem úgy, ahogy szeretnénk, de folyamatosan jelen vagy a gondolatainkban, az anekdotáinkban. Felemlégetjük a szavad-járását, a nevetésedet, a főztödet, a mozdulataidat. És ma már azt is maximálisan átérzem és megértem, miért aggódtál annyit értünk. Anyaként, szülőként ma már egészen más szemmel látom mindazt, amit akkor talán nem értettem. Zsinórmérték voltál és maradsz a munkabírásodban, a praktikus megoldáskeresésedben, a tötyörgés kerülésében, abban, ahogyan az emberekhez – és még a dolgokhoz is – szeretettel közelítettél” − írta többek között posztjában Csisztu Zsuzsa, amit teljes terjedelmében az Instagramon olvashatsz el

A sportolónőnek példaképe az édesanyja: elképesztően hasonlít is rá

Csisztu Zsuzsa az Instagramon arról is ír, hogy édesanyja értékrendjét szeretné továbbadni gyerekeinek is. Két fia van férjétől, dr. Ketskés Norberttől,  Krisztián és Adrián. A fenti képet látva Zsuzsa nemcsak az értékrendjében, de a kinézetében, arcvonásaiban is nagyon hasonlít fiatalkori édesanyjához. 

Csisztu Zsuzsa 1982-től tíz éven keresztül válogatott tornászként versenyzett, tízszeres magyar bajnok, háromszoros mesterfokú bajnok, olimpikon és világversenyek sikeres résztvevője volt. Sportolói pályafutása után a média világában is meghatározó szereplővé vált, számos sportműsor házigazdájaként és szerkesztőjeként dolgozott. Olyan világsztárokkal készített interjút, mint David Beckham, Michael Schumacher és Magic Johnson. Csisztu jogi végzettséget is szerzett: sportjogi szakjogászként végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

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