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Hayden Panettiere attól félt a halála előtt, hogy lebénul: a színésznő komoly egészségi gondokkal küzdött

gyász Hayden Panettiere mankó
Horváth Angéla
2026.08.18.
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Hayden Panettiere komoly egészségügyi problémával küzdött a halála előtt. A 36 éves színésznőt többször is mankóval látták, súlyos panaszai állítólag egyik napról a másikra jelentkeztek.

A Hősök és a Nashville sztárját a dél-karolinai Greenville-ben találták holtan augusztus 17-én. Hayden panettiere halálának pontos oka egyelőre nem ismert, a kiszivárgott rendőrségi hangfelvételekben azonban szívmegállást és túladagolást emlegettek. A rendőrség és a halottkémi hivatal vizsgálja a történteket, de eddig nem találtak bűncselekményre utaló jeleket.

Hayden Panettiere halála előtt egészségügyi gondokkkal küzdött
Hayden Panettiere halála előtt egészségügyi gondokkkal küzdött
Forrás: AFP

Hayden Panettiere attól félt, hogy lebénul

Hayden Panettiere márciusban, öt hónappal a halála előtt mankóval érkezett a Los Angeles-i repülőtérre. A derekában becsípődött egy ideg, ami folyamatos, erős fájdalmakat okozott neki. Később májusban New Yorkban is mankóval látták. Egy interjúban arról mesélt, hogy a gondok teljesen váratlanul kezdődtek. Egyik reggel úgy ébredt, hogy deréktól lefelé bizsergett a teste, a lábát pedig nem tudta mozgatni. Az orvosok sem tudták egyértelműen megmondani, mi okozza a panaszait, a színésznő pedig attól tartott, hogy élete végéig mozgáskorlátozott marad.

Hayden Panettiere mankóval a Los Angeles-i reülőtéren barátjával, Brian Hickersonnal
Hayden Panettiere mankóval a Los Angeles-i reülőtéren barátjával, Brian Hickersonnal 
Forrás: Profimedia

Hayden Panettiere már gyerekként filmekben szerepelt, világsztárrá azonban Claire Bennet szerepe tette a Hősök című sorozatban. Később a Nashville-ben Juliette Barnes countryénekesnőt alakította, ezután pedig énekesként is sikereket ért el: több dala felkerült a Billboard Hot Country Songs listájára.

Magánéletében hosszú éveken át komoly nehézségekkel küzdött. Egyetlen lánya, Kaya 2014-ben született Vlagyimir Klicskótól. Panettiere később a gyermek teljes felügyeletét volt vőlegényére bízta. Szülés utáni depresszióval és alkoholproblémákkal küzdött, úgy érezte, nem tud olyan anya lenni, amilyen lenni szeretne.

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Kiszivárgott rendőrségi hanfelvételből derült ki, miben halt meg Hayden Panettiere

Továbbra is sok a megválaszolatlan kérdés, a kiszivárgott rendőrségi hangfelvételek azonban közelebb vihetnek a megoldáshoz.

Tiszta lappal akarta újrakezdeni az életét a tragédia előtt Hayden Panettiere – Ez volt az utolsó vallomása

A színésznőnek nem sokkal a halála előtt jelent meg a memoárja. Hayden Panettiere kendőzetlenül írt a függőséggel vívott küzdelmeiről, a traumákról, a családon belüli erőszakról, a szülés utáni depresszióról, valamint azokról a nehéz időszakokról, amelyeket gyerekszínészként, majd fiatal hollywoodi színésznőként élt át.

Közleményt adott ki a rendőrség Hayden Panettiere halálával kapcsolatban

Hayden Panettiere halála körül rengeteg a kérdőjel. A hatóságok végzik a munkájukat, vizsgálódnak, a rendőrség pedig most közleményt adott ki.

 

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