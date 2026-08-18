Hayden Panettiere attól félt a halála előtt, hogy lebénul: a színésznő komoly egészségi gondokkal küzdött

A Hősök és a Nashville sztárját a dél-karolinai Greenville-ben találták holtan augusztus 17-én. Hayden panettiere halálának pontos oka egyelőre nem ismert, a kiszivárgott rendőrségi hangfelvételekben azonban szívmegállást és túladagolást emlegettek. A rendőrség és a halottkémi hivatal vizsgálja a történteket, de eddig nem találtak bűncselekményre utaló jeleket.

Hayden Panettiere halála előtt egészségügyi gondokkkal küzdött

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Hayden Panettiere attól félt, hogy lebénul

Hayden Panettiere márciusban, öt hónappal a halála előtt mankóval érkezett a Los Angeles-i repülőtérre. A derekában becsípődött egy ideg, ami folyamatos, erős fájdalmakat okozott neki. Később májusban New Yorkban is mankóval látták. Egy interjúban arról mesélt, hogy a gondok teljesen váratlanul kezdődtek. Egyik reggel úgy ébredt, hogy deréktól lefelé bizsergett a teste, a lábát pedig nem tudta mozgatni. Az orvosok sem tudták egyértelműen megmondani, mi okozza a panaszait, a színésznő pedig attól tartott, hogy élete végéig mozgáskorlátozott marad.

Hayden Panettiere mankóval a Los Angeles-i reülőtéren barátjával, Brian Hickersonnal

Forrás: Profimedia

Hayden Panettiere már gyerekként filmekben szerepelt, világsztárrá azonban Claire Bennet szerepe tette a Hősök című sorozatban. Később a Nashville-ben Juliette Barnes countryénekesnőt alakította, ezután pedig énekesként is sikereket ért el: több dala felkerült a Billboard Hot Country Songs listájára.

Magánéletében hosszú éveken át komoly nehézségekkel küzdött. Egyetlen lánya, Kaya 2014-ben született Vlagyimir Klicskótól. Panettiere később a gyermek teljes felügyeletét volt vőlegényére bízta. Szülés utáni depresszióval és alkoholproblémákkal küzdött, úgy érezte, nem tud olyan anya lenni, amilyen lenni szeretne.

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