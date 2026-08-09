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Milliókat kaszált Tom Holland a legújabb Pókember-filmmel: mutatjuk, mekkora a bevétele

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keresetnövekedés Zendaya Pókember Tom Holland
Klusovszki Kíra
2026.08.09.
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A Pókember 4. részének sikere elképesztő rekordokat döntött, ráadásul a bevételeket is jócskán az egekbe repítette. A hatalmas kasszasiker a főszereplők keresetét is megemelte, Tom Holland így a bónuszoknak köszönhetően akár többmilliárd forintos extra haszonra is számíthat.

A 30 éves Tom Holland idén a legújabb Pókember-film kedvéért ismét Peter Parker szerepébe bújt, ami minden várakozást felülmúlt. A képregényfilm iránti érdeklődés ráadásul történelmi sikert aratva még a korábbi csúcstartó, a Bosszúállók: Végjáték nyitóhétvégi bevételi rekordját is megdöntötte. 

Tom Holland Zendayával közösen pózolt a Pókember legújabb filmjének premierjén, a vörösszőnyegen.
Tom Holland és Zendaya közösen pózoltak a Pókember legújabb premierjén, ahol a páros nemcsak a film sikere, hanem a köztük lévő nagy szerelem miatt is nagy figyelmet kapott.
Forrás: Northfoto
  • A legújabb Pókember-film, a Vadonatúj nap elképesztő sikert aratott, bevételével még a korábbi rekoralkotást is megelőzte. 
  • Még a kritikusok is el voltak ragadtatva tőle, akik az eddigi legjobb Marvel-filmként is emlegették. 
  • A sikernek köszönhetően még Tom Holland keresete is az egekbe szökött, alaktásával ő lett a legkeresettebb Peter Parker. 

Hatalmasat kerestek Tom Hollanden

Elképesztő tempóban termeli a bevételeket a Pókember: Vadonatúj nap, annyira, hogy keddre már az 1 milliárd dolláros bevételt is átlépte. A Tom Holland, Zendaya és Sadie Sink főszereplésével készült film hat nap alatt nem kevesebb, mint 1,05 milliárd dollár bevételt hozott, ezzel pedig a filmtörténelem második olyan alkotása lett, amely a leggyorsabban lépte át a bűvös egymilliárd dolláros bevételi határt. 

Bár a Bosszúállók: Végjáték még 2019-ben egy elképesztő, 1,2 milliárd dolláros globális nyitóhétvégével írt történelmet, az új Pókember-mozi letaszította a trónról az eddigi rekordert.

A legújabb pókkaland ugyanis 360 millió dolláros hazai nyitóhétvégéjével hajszálnyival ugyan, de sikeresen felülmúlta a Végjáték korábbi, 357,1 millió dolláros csúcsát. Ez persze egyáltalán nem meglepő, ugyanis több kritikus is pozitívan nyilatkozott a legújabb alkotásról, amelyet többek között a legjobb Pókember-filmnek is tituláltak. 

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Ráadásul Peter Parker egy új képességét is kiemelték, és zseniális húzásnak nevezték, hogy az új filmben a hálókat már közvetlenül a csuklójából lövi ki, nem pedig egy mechanikus szerkezet segítségével, mint a korábbi változatokban.

A sztár bevétele még Andrew Garfieldét is felülmúlta

Bár a legújabb Pókember-film mintegy 225 millió dolláros költségvetésből készült, a produkció óriási sikere nemcsak a stúdiónak, hanem a főszereplőknek is komoly bevételt hozott

Tom Holland keresete ugyanis szinte minden korábbi Pókember-színészét túlszárnyalta, hiszen a becslések szerint az alapbére és a mozis bevételek után járó bónuszok együtt akár 20–25 millió dollárt is hozhatnak számára, ami jóval meghaladja még Andrew Garfield fizetését is. 

Karriere a Marvel-moziverzumban azonban kezdetben ennél bőven szerényebb összegekkel indult: amikor 2016-ban először feltűnt az Amerika Kapitány: Polgárháború című filmben, még csupán 250 ezer dolláros fizetést kapott. Egy évvel később, a Pókember: Hazatérés már 1,5 millió dollárt hozott neki, amely egy 500 ezer dolláros alapbérből és különböző bónuszokból állt össze. A Pókember: Idegenben forgatásáért már 4 millió dollárt vihetett haza, míg a Pókember: Nincs hazaút esetében a bevétele a becslések szerint már 10 millió dollárra emelkedett.

Mindez még látványosabb, ha elődei fizetését is megnézzük; Andrew Garfield ugyanis a 2012-es A csodálatos Pókember című filmért állítólag 500 ezer dollárt, a folytatásért pedig 1–2 millió dollárt kapott, így bátran kijelenthető, hogy Holland alakításaival az eddigi egyik legkeresettebb Pókember.

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