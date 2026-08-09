Károly király a Skót-felföldön fekvő Caithnessbe utazott, ahol a hagyományokhoz híven július végén és augusztus elején a Castle of Mey falai között időzik. Ezúttal a kastély kertjében is tevékenykedett: elültette a tiszteletére elnevezett King's Rose rózsát azon a területen, amelyet egykor néhai nagyanyja, az anyakirályné gondozott. A The King's Foundation által közzétett képeken Károly a kastély fallal körülvett kertjében látható. Tweedzakót és skótszoknyát viselt, kezében pedig azt a sétabotot tartja, amelyet minden skóciai sétájára magával visz. A király melletti asztalon a David Austin Roses által nemesített, róla elnevezett fajta többször virágzó cserjerózsa látható.

Károly király elültette a róla elnevezett rózsát

Forrás: Instagram

A Caithnessben található Mey-kastély egykor az anyakirályné otthona volt. A beszámolók szerint 1952-ben vásárolta meg az ingatlant, néhány héttel férje, VI. György király halála után. Az anyakirályné minden év augusztusában három hetet, októberben pedig további tíz napot töltött a kastélyban. Halála után, 2002-ben az ingatlant Károly örökölte.

A Mey-kastély májustól szeptemberig a hét minden napján látogatható, kivéve azokat az időszakokat, amikor a király és Kamilla királyné a rezidencián tartózkodik.

Károly király nyaralása Balmoralban folytatódik

A királyi hagyományoknak megfelelően III. Károly idén is Skóciában tölti nyári szabadságát. A Mey-kastélyban tett látogatása után várhatóan a balmoral-i birtokra utazik, ahol valószínűleg a királyi család más tagjai is csatlakoznak hozzá.

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