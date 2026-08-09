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Hollywood

Emlékszel még a Lost idegsebészére? Ma már alig lehet felismerni a sorozat egykori sztárját

Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP -
Hollywood Matthew Fox Lost - Eltűntek
Nagy Anna
2026.08.09.
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A 2000-es évek egyik legnagyobb sorozatsztárja hosszú időre eltűnt a reflektorfényből. A Lost – Eltűntek rajongói most meglepődhetnek, mert Matthew Fox ma egészen másképp fest, mint amikor Jack Shephard karakterét alakította.

A Lost – Eltűntek hat évadon át milliókat ültetett a képernyők elé, és kevés karakter vált olyan meghatározóvá, mint Jack Shephard. A sorozat idegsebészét alakító Matthew Fox azóta tudatosan háttérbe vonult, legfrissebb fotói pedig jól mutatják, mennyit változott az elmúlt években.

Matthew Fox és Evangeline Lilly Jack Shephard és Kate Austen szerepében a Lost – Eltűntek című sorozatban.
Matthew Fox  és Evangeline Lilly Jack Shephard és Kate Austen szerepében a Lost – Eltűntek című sorozatban.
Forrás: Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

A Lost – Eltűntek idegsebésze igazi közönségkedvenc lett

Matthew Fox már az Ötösfogat című sorozattal ismertté vált, de az igazi világsikert a Lost – Eltűntek hozta meg számára. A 2004 és 2010 között futó kultikus szériában Jack Shephard, a balesetet szenvedett utasokat összefogó idegsebész bőrébe bújt. A karakter higgadtsága, vezetői képessége és emberi vívódásai miatt a nézők egyik nagy kedvence lett, Matthew Fox alakítását pedig Golden Globe- és Emmy-jelöléssel is elismerték.

Matthew Fox évekre hátat fordított Hollywoodnak

A Lost idegsebésze a sorozat után olyan filmekben is feltűnt, mint a Vantage Point, a Speed Racer, az Alex Cross vagy a Bone Tomahawk. 

Néhány évvel később azonban tudatos döntést hozott: visszavonult Hollywoodból, hogy több időt tölthessen feleségével, Margherita Ronchival és két gyermekükkel.

A színész, aki egyébként szenvedélyes magánpilóta is, csak évekkel később tért vissza a képernyőre. A 2022-es Last Light után ismét szerepet vállalt, 2026-ban pedig Taylor Sheridan új sorozatában, a The Madisonben láthatják a nézők.

Ma már egészen másképp néz ki Jack Shephard megformálója

A friss fotókon a 60 éves Matthew Fox rövidre nyírt, ősz hajjal és jóval érettebb arcvonásokkal látható. Bár az idő nyomot hagyott rajta, az a karizmatikus kisugárzás, amely egykor Jack Shephard karakterét is emlékezetessé tette, még mindig látható. A két fotó közötti különbség jól mutatja, mennyit változott az elmúlt másfél évtizedben – és azt is, hogy a Lost – Eltűntek egykori sztárja ma már egészen más életet él, mint a sorozat fénykorában.

Így néz ki ma Matthew Fox, aki a Lost – Eltűntek című sorozatban Jack Shephard volt.
Így néz ki ma Matthew Fox, aki a Lost – Eltűntek című sorozatban Jack Shephard volt.
Forrás: AdMedia / MediaPunch /Northfoto

Íme, a Lost 1. évadának trailere:

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