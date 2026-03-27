Szívinfarktust kapott Antonio Banderas: így vett búcsút Hollywoodtól a világsztár

A 65 éves Antonio Banderas egy friss interjúban beszélt arról, hogyan változtatta meg életét a 2017-es szívinfarktusa. A színész maga mögött hagyta Hollywoodot, a gondolkodásmódja átalakult és teljesen mások lettek a prioritások az életében.

Antonio Banderas szembenézett a halállal és változtatott.

Antonio Banderas 2017-ben kapott szívrohamot.

Otthagyta Hollywoodot, visszaköltözött Málagába.

Felhagyott több korábbi szokásával, köztük a dohányzással.

Eladta magángépét és színházat vásárolt.

Élete legboldogabb időszakát éli.

Antonio Banderas közel egy évtizeddel ezelőtt döntött úgy, hogy feladja hollywoodi életét, és visszatér Spanyolországba. A változást egy súlyos szívroham indította el, amelyet fordulópontként emleget. „Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés volt” – mondta a Timesnak a világsztár néhány nappal ezelőtt. „Megváltoztatta a gondolkodásomat és az egész életemet” – tette hozzá. A 2022 decemberében így fogalmazott a szívrohammal kapcsolatban: „Valószínűleg ez volt az egyik legjobb dolog, ami valaha történt velem. Volt egy csomó minden, amik miatt minden nap aggódtam, de rájöttem, azok teljesen értelmetlenek voltak.”

A színész korábban az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között ingázott, és egy kúriával is rendelkezett a surrey-i Cobhamben. A szívroham után azonban radikális döntéseket hozott: azonnal leszokott a dohányzásról, eladta magángépét, és visszaköltözött szülővárosába, Málagába, ahol színházat alapított. „Amikor szembenéztem a halállal, visszatekintettem az életemre és rájöttem, hogy én valójában színházi színész vagyok” – nyilatkozta.

A színész korábban arról is beszélt, hogyan küzdötte le kompolexusait Hollywoodban, különösen az angol nyelv okozott neki problémát. Elmondta, hogy ezek az érzések enyhültek, miután feleségül vette akkori partnerét, Melanie Griffith-t, akivel 18 év házasság után, 2015-ben váltak el.

Legnagyobb szenvedélye a színháza

Antonio Banderas boldog párkapcsolatban él Nicole Kimpellel. A színész több étterem tulajdonosa, de legnagyobb szenvedélyének azonban nonprofit színházát, a Teatro del Sohót nevezi. Elmondta, az utóbbi közel egy évtized hozta meg számára a valódi elégedettséget: „Még soha nem voltam ilyen boldog” – jelentette ki.