2026. márc. 27., péntek

Szívinfarktust kapott Antonio Banderas: így vett búcsút Hollywoodtól a világsztár

Egy súlyos szívroham teljesen átírta a színész életét. Antonio Banderas hátat fordított Hollywoodnak, és visszaköltözött szülővárosába, Málagába. Most azt állítja, boldogabb, mint valaha.

A 65 éves Antonio Banderas egy friss interjúban beszélt arról, hogyan változtatta meg életét a 2017-es szívinfarktusa. A színész maga mögött hagyta Hollywoodot, a gondolkodásmódja átalakult és teljesen mások lettek a prioritások az életében.

Antonio Banderas szembenézett a halállal és változtatott.
Forrás: Getty Images Europe
  • Antonio Banderas 2017-ben kapott szívrohamot.
  • Otthagyta Hollywoodot, visszaköltözött Málagába.
  • Felhagyott több korábbi szokásával, köztük a dohányzással.
  • Eladta magángépét és színházat vásárolt.
  • Élete legboldogabb időszakát éli.

Antonio Banderas szembenézett a halállal 

Antonio Banderas közel egy évtizeddel ezelőtt döntött úgy, hogy feladja hollywoodi életét, és visszatér Spanyolországba. A változást egy súlyos szívroham indította el, amelyet fordulópontként emleget. „Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés volt” – mondta a Timesnak a világsztár néhány nappal ezelőtt. „Megváltoztatta a gondolkodásomat és az egész életemet”  – tette hozzá. A 2022 decemberében így fogalmazott a szívrohammal kapcsolatban: „Valószínűleg ez volt az egyik legjobb dolog, ami valaha történt velem. Volt egy csomó minden, amik miatt minden nap aggódtam, de rájöttem, azok teljesen értelmetlenek voltak.” 

A színész korábban az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság között ingázott, és egy kúriával is rendelkezett a surrey-i Cobhamben. A szívroham után azonban radikális döntéseket hozott: azonnal leszokott a dohányzásról, eladta magángépét, és visszaköltözött szülővárosába, Málagába, ahol színházat alapított. „Amikor szembenéztem a halállal, visszatekintettem az életemre és rájöttem, hogy én valójában színházi színész vagyok” – nyilatkozta.

A színész korábban arról is beszélt, hogyan küzdötte le kompolexusait Hollywoodban, különösen az angol nyelv okozott neki problémát. Elmondta, hogy ezek az érzések enyhültek, miután feleségül vette akkori partnerét, Melanie Griffith-t, akivel 18 év házasság után, 2015-ben váltak el.

NEW YORK, NY - NOVEMBER 18: Actors Melanie Griffith and Antonio Banderas attend the "Black Nativity" premiere at The Apollo Theater on November 18, 2013 in New York City. (Photo by Jim Spellman/WireImage)
Antonio Banderas és Melanie Griffith.
Forrás: WireImage

Legnagyobb szenvedélye a színháza

Antonio Banderas boldog párkapcsolatban él Nicole Kimpellel. A színész több étterem tulajdonosa, de legnagyobb szenvedélyének azonban nonprofit színházát, a Teatro del Sohót nevezi. Elmondta, az utóbbi közel egy évtized hozta meg számára a valódi elégedettséget: „Még soha nem voltam ilyen boldog”  – jelentette ki. 

MALAGA, SPAIN - MARCH 11: Antonio Banderas and Nicole Kimpel attend the 'Competencia Oficial' premiere during the Malaga Film Festival 2026 at the Echegary Theater on March 11, 2026 in Malaga, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)
Antonio Banderas  és Nicole Kimpel.
Forrás: Getty Images Europe

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
