Nem szabadulunk a hőségtől: eddig tart a brutális meleg

A következő napokban nem árt felkészülni az igazán meleg nyári időre. A vészjelzés alapján vasárnap még csak két vármegye érintett, hétfőre azonban már 15, keddre pedig 19 vármegyében emelkedhet 25 vagy 27 fok fölé a napi középhőmérséklet. A nappali csúcsok eközben még magasabbra törnek: hétfőn akár 37, kedden már 38 fokot is mérhetünk.

Vészjelzés: brutális hőség jön, kedden 38 fok is lehet

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Már vasárnap elkezdődik a hőség

Augusztus 9-én elsősorban az Alföld déli és délkeleti tájain kell nagy melegre számítani. Békés és Csongrád-Csanád vármegyében 25 fok fölött alakulhat a napi középhőmérséklet, de a Dunántúl kisebb körzeteiben is előfordulhatnak 25 fok körüli értékek.

Az este és az éjszaka szerencsére sokfelé hozhat némi felfrissülést. Vasárnap estétől hétfő reggelig túlnyomóan felhőtlen vagy derült idő várható, csapadék nélkül.

Általában 12–18 fokig hűlhet a levegő, a hidegre hajlamos területeken pedig 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. A vízpartokon és a magasabban fekvő helyeken viszont egészen más lesz a helyzet: ott akár 20–22 fok is maradhat éjszakára.

Hétfőn már 15 vármegyére adtak ki vészjelzést

A hét első napján jóval nagyobb területet érint majd a meleg. Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Zala vármegyében 25 fok feletti napi középhőmérséklet alakulhat ki.

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém vármegyében még ennél is magasabb, 27 fok feletti napi középhőmérsékletre lehet számítani.

A napszemüvegnek és a nyári ruháknak biztosan lesz dolga: az ország nagy részén derült, napos idő várható. Északnyugat felől ugyan fátyolfelhők érkezhetnek, és az északnyugati tájakon egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt, komolyabb lehűlésre azonban nem utal az előrejelzés.

Délután 33–37 fokos meleg várható.

Kedden jön az igazi forróság, akár 38 fok is lehet

Ha a hétfőt melegnek érezzük majd, a kedd még rátesz egy lapáttal. Ekkorra már mind a 19 vármegyét érint a magas középhőmérséklet miatti vészjelzés.

Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegyében a napi középhőmérséklet 27 fok fölött alakulhat.