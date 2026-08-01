Ben Affleck megnyerte az amerikai Legyen Ön is milliomos! (Who Wants to Be a Millionaire?) vetélkedő celebváltozatának fődíját, amelynek műsorvezetője Jimmy Kimmel volt. A színész nem egyedül játszott, hanem a 31-szeres Jeopardy!-bajnok Jamie Ding oldalán.

Ben Affleck műveltségi vetélkedőt és egy csomó pénzt nyert.

Ben Affleck pulykákkal nyert

A döntő kérdés az amerikai elnökök által évente megkegyelmezett pulykák neveire vonatkozott. A két játékos bizonytalan volt, ezért felhasználták az Ask the Host (Kérdezd a műsorvezetőt) segítséget. Jimmy Kimmel ugyan nem volt biztos a válaszban, de Affleck és Ding végül rá hallgatott. A válasz helyesnek bizonyult, így megszerezték az egymillió dolláros fődíjat.

A játék során Jimmy Kimmel és Ben Affleck többször is viccelődött a színész régi barátjával, Matt Damonnal, akivel a műsorvezető évek óta ismert, humoros álviszályt folytat. Matt Damon egy évvel korábban szintén egymillió dollárt nyert ugyanebben a műsorban Ken Jennings oldalán.

Jótékony célra ment a nyeremény

A páros a főnyereményt jótékony célra, Affleck nonprofit szervezetének, az Eastern Congo Initiative-nek ajánlották fel. A szervezet Kelet-Kongóban működő helyi közösségek egészségügyi szolgáltatását, igazságszolgáltatását és oktatását támogatja − írja az Independent.

Affleck nemrég veszített el az édesanyját Chris Anne Afflecknél decemberben diagnosztizáltak hasnyálmirigyrákot, amit nem tudott legyőzni. Az asszony június 2-án, 83 éves korában elhunyt. Ben Affleck teljesen összetört.

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