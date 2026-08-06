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Deep Purple

Visszavonul a legendás rockzenész: komoly szívműtét vár rá

Deep Purple Glenn Hughes visszavonulás
Horváth Angéla
2026.08.06.
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Glenn Hughes nehéz döntést hozott: egy időre felhagy a koncertezéssel, miután orvosai újabb nyitott szívműtétet javasoltak neki. A 74 éves zenész azt mondta, jelenleg az egészsége az első.

A Deep Purple egykori énekese és basszusgitárosa, Glenn Hughes, kedden, a Facebook-oldalán jelentette be, hogy belátható ideig nem vállal fellépéseket.

Glenn Hughes a mostani bandájával, a The Dead Daisies-szel
Glenn Hughes a mostani bandájával, a The Dead Daisies-szel
Forrás: Instagram

„Az elmúlt évben volt néhány egészségügyi problémám, amelyekre mostantól teljes figyelmet kell fordítanom” – írta az angliai Cannockból származó zenész, aki az elmúlt időszakban több vizsgálaton is átesett.

„A számos MRI- és CT-vizsgálat, valamint a szívultrahang eredményei szerint az orvosi csapatom újabb nyitott szívműtétet javasolt. Valójában nincs más lehetőségem és választásom, mert az egészségem mindennél fontosabb” – fogalmazott.

A Rock and Roll Hírességek Csarnokának tagja háláját fejezte ki közönségnek, kivételesnek érzi, hogy életét a zenének szentelhette.

„Hálás vagyok, hogy olyan élet jutott nekem, amelyet végigkísért a zene ajándéka. Köszönöm, hogy mellettem jártatok ezen az úton” – üzente rajongóinak.

A Beatlestől a Motownig sokféle zene hatott Glenn Hughes-ra

Glenn Hughes fiatalon számos különböző zenei irányzatból merített. Hatással volt rá a Beatles, az angliai hard rock, valamint az Egyesült Államokban népszerű Motown hangzásvilága is. Az 1970-es évek elején a Trapeze tagjaként vált ismertté, majd 1973-ban csatlakozott a Deep Purple-höz. Ugyanebben az időszakban került David Coverdale is az együttesbe. Ez a felállás három nagylemezt készített: 1974-ben jelent meg a Burn és a Stormbringer, 1975-ben pedig a Come Taste the Band. A zenekar akkori formációja 1976-ban feloszlott. Hughest és Deep Purple-beli zenésztársait 2016-ban iktatták be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába.

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