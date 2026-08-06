Kulisszák mögötti felvételekkel érkezik a Szívek szállodája-doku: soha nem látott jelenetek és visszaemlékezések járatják csúcsra a nosztalgiafaktort

Eddig soha nem látott kulisszák mögötti felvételekkel, kimaradt jelenetekkel és exkluzív forgatókönyvrészletekkel ünnepli a Szívek szállodája 25. évfordulóját az HBO Max. A készülő dokumentumfilm a sorozat alkotóit, főszereplőit és stábtagjait is megszólaltatja, hogy bemutassa, miként vált a Gilmore Girls a popkultúra megkerülhetetlen részévé és gigantikus, minden korosztályt megszólító sikerré.

Érkezik a Szívek szállodája dokumentumfilm.

Forrás: NORTHFOTO

A Szívek szállodája (Gilmore Girls) 25. évfordulóját ünneplő, hamarosan megjelenő HBO Max dokumentumfilm eddig soha nem látott, kulisszák mögötti felvételeket mutat.

A filmet Bonni Cohen rendezte, de az alkotók Amy Sherman-Palladino és Daniel Palladino és Lauren Graham és más főszereplők is narrálják a látottakat.

Graham az Instagramon osztotta meg a hírt, nosztalgikus fotókkal a szereplőkről és a sorozat hét évadának emlékezetes pillanatairól.

A Szívek szállodája korosztályokon átívelő legendás sorozat lett

A hivatalos ismertető szerint a film minden eddiginél alaposabban mutatja be a tündéri fiktív kisváros, Stars Hollow univerzumát. A dokumentumfilm az alkotók és a főszereplők szemszögéből is körüljárja, hogyan lett ikonikus sorozat a Szívek szállodája. A film korábban soha nem látott, kivágott jeleneteket, kulisszák mögötti felvételeket és forgatókönyvoldalakat ígér, így a rajongók olyan anyagokat láthatnak, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra.

A dokumentumfilmnek még nincs címe, azt azonban tudni, hogy Bonni Cohen rendezi. Az HBO Max a premiert augusztus 5-én, szerdán jelentette be, a bemutató pontos időpontját azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra − írja a People.

Lauren Graham nosztalgikus fotókkal jelentette be a hírt

A Lorelai Gilmore-t hét évadon át, valamint a 2016-os folytatásban, a Szívek szállodája – Egy év az életünkből (Gilmore Girls: A Year in the Life) minisorozatban is alakító Lauren Graham az Instagram-oldalán osztotta meg a bejelentést.

Hogy mennyit változtak a sorozat óta a Szívek szállodája szereplői, azt az alábbi galériában nézheted meg.