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Kulisszák mögötti felvételekkel érkezik a Szívek szállodája-doku: soha nem látott jelenetek és visszaemlékezések járatják csúcsra a nosztalgiafaktort

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Örülhetnek a Gilmore Girls rajongói. A készülő Szívek szállodája dokumentumfilm visszarepít bennünket Stars Hollow-ba.

Eddig soha nem látott kulisszák mögötti felvételekkel, kimaradt jelenetekkel és exkluzív forgatókönyvrészletekkel ünnepli a Szívek szállodája 25. évfordulóját az HBO Max. A készülő dokumentumfilm a sorozat alkotóit, főszereplőit és stábtagjait is megszólaltatja, hogy bemutassa, miként vált a Gilmore Girls a popkultúra megkerülhetetlen részévé és gigantikus, minden korosztályt megszólító sikerré.

Érkezik a Szívek szállodája dokumentumfilm.
Érkezik a Szívek szállodája dokumentumfilm.
Forrás: NORTHFOTO
  • A Szívek szállodája (Gilmore Girls) 25. évfordulóját ünneplő, hamarosan megjelenő HBO Max dokumentumfilm eddig soha nem látott, kulisszák mögötti felvételeket mutat.
  • A filmet Bonni Cohen rendezte, de az alkotók Amy Sherman-Palladino és Daniel Palladino és Lauren Graham és más főszereplők is narrálják a látottakat. 
  • Graham az Instagramon osztotta meg a hírt, nosztalgikus fotókkal a szereplőkről és a sorozat hét évadának emlékezetes pillanatairól.

A Szívek szállodája korosztályokon átívelő legendás sorozat lett

A hivatalos ismertető szerint a film minden eddiginél alaposabban mutatja be a tündéri fiktív kisváros, Stars Hollow univerzumát. A dokumentumfilm az alkotók és a főszereplők szemszögéből is körüljárja, hogyan lett ikonikus sorozat a Szívek szállodája. A film korábban soha nem látott, kivágott jeleneteket, kulisszák mögötti felvételeket és forgatókönyvoldalakat ígér, így a rajongók olyan anyagokat láthatnak, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra.

A dokumentumfilmnek még nincs címe, azt azonban tudni, hogy Bonni Cohen rendezi. Az HBO Max a premiert augusztus 5-én, szerdán jelentette be, a bemutató pontos időpontját azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra − írja a People

Lauren Graham nosztalgikus fotókkal jelentette be a hírt

A Lorelai Gilmore-t hét évadon át, valamint a 2016-os folytatásban, a Szívek szállodája – Egy év az életünkből (Gilmore Girls: A Year in the Life)  minisorozatban is alakító Lauren Graham az Instagram-oldalán osztotta meg a bejelentést. 

Hogy mennyit változtak a sorozat óta a Szívek szállodája szereplői, azt az alábbi galériában nézheted meg.

Alexis Bledel (Rory Gilmore) Az A szolgálólány meséje sorozattal újra reflektorfénybe került, amiért végül Emmy-díjat is nyert. Nemrég született kisfia, így jelenleg inkább a családjára koncentrál.
Scott Patterson (Luke Danes) A színész ma már saját kávémárkáját is működteti – nem meglepő, igaz? Emellett podcasterként is aktív, és szívesen nosztalgiázik a sorozat rajongóival.
Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Ma is aktív a színészi pályán, legutóbb a Mighty Ducks: Game Changers-ben szerepelt. Magánéletét távol tartja a reflektorfénytől, de karizmája mit sem változott.
Milo Ventimiglia (Jess Mariano) A This Is Us című sorozattal újra óriási sikert aratott, ma már producerként és rendezőként is dolgozik.
Melissa McCarthy (Sookie St. James) Hollywood egyik legsikeresebb komikája lett, több film főszereplője és Oscar-jelölt színésznő. A sorozat folytatásában is visszatért egy rövid jelenet erejéig.
Jared Padalecki (Dean Forester) A Supernatural sztárjaként hatalmas rajongótáborra tett szert. Jelenleg is aktív a pályán, valamint háromgyermekes édesapa lett.
Kelly Bishop (Emily Gilmore) A Broadwayről érkezett színésznő azóta is vállal színházi és tévés szerepeket. Az elegancia és a szarkazmus továbbra is a védjegye.
Chad Michael Murray (Tristan Dugray) Tristan, Rory sármos és pimasz iskolai udvarlója ugyan rövid ideig volt a képernyőn, de Chad Michael Murray karrierje azóta is töretlen. A One Tree Hill sorozattal vált igazán ismertté, és azóta is rendszeresen szerepel romantikus filmekben és sorozatokban.
Keiko Agena (Lane Kim) Bár a valóságban 10 évvel idősebb Alexis Bledelnél, hitelesen hozta Rory legjobb barátnőjét. Azóta is aktív, kisebb szerepekben tűnik fel.
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Alexis Bledel (Rory Gilmore) Az A szolgálólány meséje sorozattal újra reflektorfénybe került, amiért végül Emmy-díjat is nyert. Nemrég született kisfia, így jelenleg inkább a családjára koncentrál.
Getty Images

„Ó, szia… dokumentumfilmet forgatunk” – írta az 59 éves színésznő a bejegyzéshez, amelynek első fotóján Alexis Bledellel látható egy hintán. A ma 44 éves Bledel a sorozatban Lorelai lányát, Rory Gilmore-t alakította.

A Szívek szállodája szerelmespárja tényleg gyűlölte egymást? Ez az igazság Luke és Lorelai kapcsolatáról

Ikonikus pár voltak, de azt pletykálták róluk, hogy a való életben gyűlölik egymást. A Lorelait alakító Lauren Graham és a Luke-ot alakító Scott Patterson viszonyáról most lehullt a lepel.

Graham több felvételt is közzétett, köztük egy jelenetet, amelyben karaktere a festészettel próbálkozik, valamint egy közös képet a szereplőgárda tagjaival. A fotón Melissa McCarthy, Scott Patterson, Keiko Agena, Kelly Bishop, Yanic Truesdale, Liz Torres és a néhai Edward Herrmann is szerepel. 

Ha igazi rajongó vagy, ezt a kvízt ki ne hagyd! 

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