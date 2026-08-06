Kulisszák mögötti felvételekkel érkezik a Szívek szállodája-doku: soha nem látott jelenetek és visszaemlékezések járatják csúcsra a nosztalgiafaktort

Eddig soha nem látott kulisszák mögötti felvételekkel, kimaradt jelenetekkel és exkluzív forgatókönyvrészletekkel ünnepli a Szívek szállodája 25. évfordulóját az HBO Max. A készülő dokumentumfilm a sorozat alkotóit, főszereplőit és stábtagjait is megszólaltatja, hogy bemutassa, miként vált a Gilmore Girls a popkultúra megkerülhetetlen részévé és gigantikus, minden korosztályt megszólító sikerré.
- A Szívek szállodája (Gilmore Girls) 25. évfordulóját ünneplő, hamarosan megjelenő HBO Max dokumentumfilm eddig soha nem látott, kulisszák mögötti felvételeket mutat.
- A filmet Bonni Cohen rendezte, de az alkotók Amy Sherman-Palladino és Daniel Palladino és Lauren Graham és más főszereplők is narrálják a látottakat.
- Graham az Instagramon osztotta meg a hírt, nosztalgikus fotókkal a szereplőkről és a sorozat hét évadának emlékezetes pillanatairól.
A Szívek szállodája korosztályokon átívelő legendás sorozat lett
A hivatalos ismertető szerint a film minden eddiginél alaposabban mutatja be a tündéri fiktív kisváros, Stars Hollow univerzumát. A dokumentumfilm az alkotók és a főszereplők szemszögéből is körüljárja, hogyan lett ikonikus sorozat a Szívek szállodája. A film korábban soha nem látott, kivágott jeleneteket, kulisszák mögötti felvételeket és forgatókönyvoldalakat ígér, így a rajongók olyan anyagokat láthatnak, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra.
A dokumentumfilmnek még nincs címe, azt azonban tudni, hogy Bonni Cohen rendezi. Az HBO Max a premiert augusztus 5-én, szerdán jelentette be, a bemutató pontos időpontját azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra − írja a People.
Lauren Graham nosztalgikus fotókkal jelentette be a hírt
A Lorelai Gilmore-t hét évadon át, valamint a 2016-os folytatásban, a Szívek szállodája – Egy év az életünkből (Gilmore Girls: A Year in the Life) minisorozatban is alakító Lauren Graham az Instagram-oldalán osztotta meg a bejelentést.
Hogy mennyit változtak a sorozat óta a Szívek szállodája szereplői, azt az alábbi galériában nézheted meg.
„Ó, szia… dokumentumfilmet forgatunk” – írta az 59 éves színésznő a bejegyzéshez, amelynek első fotóján Alexis Bledellel látható egy hintán. A ma 44 éves Bledel a sorozatban Lorelai lányát, Rory Gilmore-t alakította.
Graham több felvételt is közzétett, köztük egy jelenetet, amelyben karaktere a festészettel próbálkozik, valamint egy közös képet a szereplőgárda tagjaival. A fotón Melissa McCarthy, Scott Patterson, Keiko Agena, Kelly Bishop, Yanic Truesdale, Liz Torres és a néhai Edward Herrmann is szerepel.
Ha igazi rajongó vagy, ezt a kvízt ki ne hagyd!
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