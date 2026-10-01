Emlékszel a Stuart Little szemüveges kisfiújára? 35 évesen rá sem lehet ismerni – Fotó

Jonathan Lipnicki mindössze ötéves volt, amikor Hollywood egyik legismertebb gyerekszínészévé vált. A Stuart Little George Little-jeként később egy egész generáció zárta a szívébe, ám az azóta eltelt évtizedekben nemcsak a külseje változott meg látványosan: felnőttként egészen más irányba indult el színészként is.

Jonathan Lipnicki a Stuart Little, kisegér című filmben.

Forrás: Entertainment Pictures

Jonathan Lipnicki már a Stuart Little előtt befutott

Jonathan Lipnicki filmes karrierje 1996-ban kezdődött, amikor Tom Cruise és Renée Zellweger oldalán szerepet kapott a Jerry Maguire – A nagy hátraarc című filmben. Zellweger karakterének kisfiát, Ray Boydot alakította, és pillanatok alatt a produkció egyik legemlékezetesebb gyerekszereplőjévé vált.

Alakítását szakmailag is elismerték: megkapta a Critics’ Choice Award legjobb gyerekszereplőnek járó díját, valamint Young Artist Awarddal is jutalmazták. Az igazi világsikert azonban néhány évvel később egy apró, beszélő egér hozta el számára.

Jonathan Lipnicki a Jerry Maguire – A nagy hátraarc című filmben.

Forrás: KPA/Northfoto

A Stuart Little, kisegér tette világszerte ismertté, de a sztárságnak árnyoldala is volt

1999-ben Jonathan Lipnicki George Little szerepében tűnt fel a Stuart Little, kisegér című családi vígjátékban. A film világszerte mintegy 300 millió dolláros bevételt ért el, Lipnicki pedig 2002-ben a Stuart Little 2-ben is visszatért.

A színész ezután a Like Mike című filmben is szerepelt, valamint kisebb szerepet kapott a Dawson és a haverokban, később azonban karrierje fokozatosan lelassult.

Az egykori gyereksztár élete ráadásul korántsem volt olyan könnyed, mint azok a filmek, amelyekben a közönség megismerte.

Minden egyes nap úgy bántak velem a középiskolában, mintha egy rakás szemét lennék, olyannyira, hogy minden este pánikrohamom volt iskola előtt,

mert azon gondolkodtam, hogyan fogom túlélni a következő napot.” A nehéz időszak ellenére évekkel később már másképp tekintett vissza a történtekre.

„Hálás vagyok azért a csodálatos életért, ami megadatott nekem, és remélem, át tudom adni másoknak, hogy a dolgok TÉNYLEG jobbra fordulnak.”

Rá sem ismerni a Stuart Little, kisegér egykori gyereksztárjára

A már 35 éves Jonathan Lipnicki külsőre is alig emlékeztet arra a szemüveges kisfiúra, akit a Stuart Little-filmekben megismert a világ. Felnőttként azonban nem csupán a megjelenése alakult át látványosan: úgy tűnik, tudatosan távolodik azoktól a könnyed vígjátékoktól és családi produkcióktól is, amelyek egykor híressé tették.