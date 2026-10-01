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Emlékszel a Stuart Little szemüveges kisfiújára? 35 évesen rá sem lehet ismerni – Fotó

gyereksztár hollywood Stuart Little, kisegér
Nagy Anna
2026.10.01.
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Gyerekként milliók ismerték meg jellegzetes szemüvegével és ártatlan mosolyával, ma azonban egészen más arcát mutatja. A Stuart Little, kisegér egykori gyereksztárja, Jonathan Lipnicki 35 évesen szinte felismerhetetlen, és úgy tűnik, a könnyed családi filmek világát is végleg maga mögött hagyta.

Jonathan Lipnicki mindössze ötéves volt, amikor Hollywood egyik legismertebb gyerekszínészévé vált. A Stuart Little George Little-jeként később egy egész generáció zárta a szívébe, ám az azóta eltelt évtizedekben nemcsak a külseje változott meg látványosan: felnőttként egészen más irányba indult el színészként is. 

Jonathan Lipnicki a Stuart Little, kisegér című filmben.
Jonathan Lipnicki a Stuart Little, kisegér című filmben.
Forrás: Entertainment Pictures

Jonathan Lipnicki már a Stuart Little előtt befutott

Jonathan Lipnicki filmes karrierje 1996-ban kezdődött, amikor Tom Cruise és Renée Zellweger oldalán szerepet kapott a Jerry Maguire – A nagy hátraarc című filmben. Zellweger karakterének kisfiát, Ray Boydot alakította, és pillanatok alatt a produkció egyik legemlékezetesebb gyerekszereplőjévé vált.

Alakítását szakmailag is elismerték: megkapta a Critics’ Choice Award legjobb gyerekszereplőnek járó díját, valamint Young Artist Awarddal is jutalmazták. Az igazi világsikert azonban néhány évvel később egy apró, beszélő egér hozta el számára.

'Jerry Maguire' by Cameron Crowe; starring Jonathan Lipnicki. Made in USA, 1996.
Jonathan Lipnicki a Jerry Maguire – A nagy hátraarc című filmben.
Forrás: KPA/Northfoto

A Stuart Little, kisegér tette világszerte ismertté, de a sztárságnak árnyoldala is volt

1999-ben Jonathan Lipnicki George Little szerepében tűnt fel a Stuart Little, kisegér című családi vígjátékban. A film világszerte mintegy 300 millió dolláros bevételt ért el, Lipnicki pedig 2002-ben a Stuart Little 2-ben is visszatért.

A színész ezután a Like Mike című filmben is szerepelt, valamint kisebb szerepet kapott a Dawson és a haverokban, később azonban karrierje fokozatosan lelassult.

Az egykori gyereksztár élete ráadásul korántsem volt olyan könnyed, mint azok a filmek, amelyekben a közönség megismerte. 

Minden egyes nap úgy bántak velem a középiskolában, mintha egy rakás szemét lennék, olyannyira, hogy minden este pánikrohamom volt iskola előtt,

mert azon gondolkodtam, hogyan fogom túlélni a következő napot.” A nehéz időszak ellenére évekkel később már másképp tekintett vissza a történtekre.

„Hálás vagyok azért a csodálatos életért, ami megadatott nekem, és remélem, át tudom adni másoknak, hogy a dolgok TÉNYLEG jobbra fordulnak.”

Rá sem ismerni a Stuart Little, kisegér egykori gyereksztárjára

A már 35 éves Jonathan Lipnicki külsőre is alig emlékeztet arra a szemüveges kisfiúra, akit a Stuart Little-filmekben megismert a világ. Felnőttként azonban nem csupán a megjelenése alakult át látványosan: úgy tűnik, tudatosan távolodik azoktól a könnyed vígjátékoktól és családi produkcióktól is, amelyek egykor híressé tették.

Jonathan Lipnicki és Lance Oppenheim 2026 szeptember 24-én.
Jonathan Lipnicki és Lance Oppenheim 2026 szeptember 24-én.
Forrás: Profimedia

Legújabb filmje, a Primetime pszichológiai bűnügyi thriller, amelyben Robert Pattinson oldalán látható. A sötét hangulatú produkció éles váltást jelent Lipnicki korábbi, legismertebb munkáihoz képest, és mindössze a második olyan filmje felnőttként, amely moziforgalmazást kapott. Korábban több filmes megkeresésre is nemet mondott, azt próbálta eldönteni, merre szeretné folytatni a karrierjét.

Minden este azért imádkozom, hogy tisztán lássam, merre kell továbbmennem, és biztos vagyok benne, hogy a legjobb dolgok még előttem állnak. Szerintem egyszerűen hinned kell ebben” mondta.

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