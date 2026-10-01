Megint nagyon kiakadt a hercegi pár: szomorú dolog történt Harry és Meghan gyerekeinek iskolájánál

A hírek szerint a két férfi egy fehér furgonnal érkezett az iskolához. Az intézmény dolgozói és Harryék biztonsági személyzete is észrevette, hogy kamerákkal a kezükben körbejárják az iskola területét, belesnek az udvarra és figyelik a gyerekeket. Harry herceg és Meghan szóvivője „rendkívül veszélyesnek és felelőtlennek” titulálta a férfiak viselkedését, különösen a RAF Fairford közelében, vasárnap történt feltételezett terrorcselekmény után. Az iskolába állítólag több olyan amerikai gyerek is jár, akiknek családja kapcsolatban áll a légibázissal. (Öt férfit tartóztattak le 2026. szeptember végén, vasárnap kora reggel, miután három gyanús furgont észleltek a támaszpont környékén. A hatóságok robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények és terrorcselekmény előkészítése miatt indítottak eljárást.) Az egyik férfit később egy nagy európai hírügynökség munkatársaként azonosította a rendőrség.

Harry herceg és Meghan Markle: ismét a biztonságuk miatt aggódnak

Forrás: AFP

„Rendkívül felelőtlen döntés volt a fotósok részéről, hogy így viselkedtek egy iskola környékén” – fogalmazott Harry és Meghan szóvivője. „Óriási különbség van a legitim sajtótevékenység és aközött, hogy valakik csak úgy körbejárnak egy iskolát, megállnak, hogy belenézzenek az udvarra, és figyelik a gyerekeket a mindennapi tevékenységük közben. Ilyen körülmények között, ilyen röviddel a RAF Fairfordnál történt incidens után így viselkedni rendkívüli ítélőképesség-hiányról tanúskodik.”

A szóvivő szerint már önmagában aggasztó, hogy egyes európai paparazzók láthatóan nem tartják tiszteletben az iskolás gyerekek magánéletét. Hozzátette: bármit is szerettek volna lefotózni, az a gyerekek magánéletébe való elfogadhatatlan beavatkozás, felelőtlen és meggondolatlan eljárás is.

Felülvizsgálják Harry herceg és Meghan Markle védelmét

A királyi család és más közszereplők védelméről döntő brit bizottság, a Ravec megerősítette: felülvizsgálják Harry herceg és Meghan Markle biztonsági helyzetét. Ez lesz az első hivatalos felülvizsgálat azóta, hogy a pár 2020-ban visszalépett a királyi családban betöltött szerepétől. A Ravec azért egyezett bele a teljes körű felülvizsgálatba, mert Harry és Meghan már az Egyesült Királyságban élnek, Archie és Lilibet pedig brit iskolába járnak.