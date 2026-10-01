Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 1., csütörtök Malvin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
brit királyi család

Megint nagyon kiakadt a hercegi pár: szomorú dolog történt Harry és Meghan gyerekeinek iskolájánál

brit királyi család Meghan Markle Harry herceg
Horváth Angéla
2026.10.01.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Újabb biztonsági incidens miatt ideges Harry herceg és Meghan Markle: két, kamerákkal és hátizsákokkal felszerelt férfit láttak annál az iskolánál, ahová gyermekeik, a hétéves Archie és az ötéves Lilibet járnak.

A hírek szerint a két férfi egy fehér furgonnal érkezett az iskolához. Az intézmény dolgozói és Harryék biztonsági személyzete is észrevette, hogy kamerákkal a kezükben körbejárják az iskola területét, belesnek az udvarra és figyelik a gyerekeket. Harry herceg és Meghan szóvivője „rendkívül veszélyesnek és felelőtlennek” titulálta a férfiak viselkedését, különösen a RAF Fairford közelében, vasárnap történt feltételezett terrorcselekmény után. Az iskolába állítólag több olyan amerikai gyerek is jár, akiknek családja kapcsolatban áll a légibázissal. (Öt férfit tartóztattak le 2026. szeptember végén, vasárnap kora reggel, miután három gyanús furgont észleltek a támaszpont környékén. A hatóságok robbanóanyagokkal kapcsolatos bűncselekmények és terrorcselekmény előkészítése miatt indítottak eljárást.) Az egyik férfit később egy nagy európai hírügynökség munkatársaként azonosította a rendőrség.

Harry herceg és Meghan Markle ismét a biztonságuk miatt aggódik
Harry herceg és Meghan Markle: ismét a biztonságuk miatt aggódnak
Forrás: AFP

„Rendkívül felelőtlen döntés volt a fotósok részéről, hogy így viselkedtek egy iskola környékén”fogalmazott Harry és Meghan szóvivője. „Óriási különbség van a legitim sajtótevékenység és aközött, hogy valakik csak úgy körbejárnak egy iskolát, megállnak, hogy belenézzenek az udvarra, és figyelik a gyerekeket a mindennapi tevékenységük közben. Ilyen körülmények között, ilyen röviddel a RAF Fairfordnál történt incidens után így viselkedni rendkívüli ítélőképesség-hiányról tanúskodik.”

A szóvivő szerint már önmagában aggasztó, hogy egyes európai paparazzók láthatóan nem tartják tiszteletben az iskolás gyerekek magánéletét. Hozzátette: bármit is szerettek volna lefotózni, az a gyerekek magánéletébe való elfogadhatatlan beavatkozás, felelőtlen és meggondolatlan eljárás is.

Felülvizsgálják Harry herceg és Meghan Markle védelmét

A királyi család és más közszereplők védelméről döntő brit bizottság, a Ravec megerősítette: felülvizsgálják Harry herceg és Meghan Markle biztonsági helyzetét. Ez lesz az első hivatalos felülvizsgálat azóta, hogy a pár 2020-ban visszalépett a királyi családban betöltött szerepétől. A Ravec azért egyezett bele a teljes körű felülvizsgálatba, mert Harry és Meghan már az Egyesült Királyságban élnek, Archie és Lilibet pedig brit iskolába járnak.

Ezeket olvastad már? 

Friss fotón a nagybeteg Bruce Willis: a lánya, Tallulah ritka képet mutatott édesapjáról

Tallulah Willis újabb fotót mutatott édesapjáról, Bruce Willisről. A színészt mostanában ritkán látni, frontotemporális demenciával küzd, állandó ápolásra szorul.

Megrázó fordulat Presley Gerber halála ügyében: videó készült az utolsó óráiról

Új részletek kerültek napvilágra Cindy Crawford 27 éves fiának tragédiájáról. Presley Gerber utolsó óráiról most olyan felvétel bukkant fel, amely új megvilágításba helyezheti a történteket.

Shane Tusup kislánya már kétéves: tündéri fotókon a kis Aurora

Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé születésnapot ünnepeltek, kislányuk, Aurora Ann Tusup kétéves lett. Az alkalomból a büszke szülők friss fotókat mutattak a gyermekről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu