Walter Matthau-t még a halál sem választhatta el barátjától: Jack Lemmont mellé temették

Walter Matthau 1920. október 1-jén született, és hosszú pályafutása alatt Hollywood egyik legjellegzetesebb arcává vált. Eredetileg Walter John Matthow néven látta meg a napvilágot, ám hamar felismerte, hogy filmes karrierjéhez ütősebb névre lesz szüksége. Oscar- és Golden Globe-díjas sztár lett belőle, akit elsősorban vígjátékai tettek felejthetetlenné. Pályájának egyik legfontosabb szereplője azonban nem egy rendező vagy producer, hanem Jack Lemmon volt: a férfi, aki kollégából a legjobb barátjává vált.
- Walter Matthau és Jack Lemmon 35 éven át voltak közeli barátok.
- A két színész összesen tíz közös játékfilmet forgatott.
- Matthau a Sógorom, a zugügyvédben nyújtott alakításáért Oscar-díjat kapott.
- A Furcsa pár végleg Hollywood egyik legikonikusabb komikus duójává tette őket.
- Haláluk után ugyanabban a Los Angeles-i temetőben helyezték őket örök nyugalomra.
Walter Matthau és Jack Lemmon: két teljesen különböző ember találkozása
Ha van olyan két ember, akire igaz, hogy az ellentétek vonzzák egymást, akkor az Walter Matthau és Jack Lemmon. Lemmon jómódú családból érkezett, Harvardon végzett, kifinomult, elegáns és rendkívül udvarias emberként ismerték. Matthau egészen más világból jött: New York szegénynegyedében nőtt fel, nyers és cinikus humorú, laza férfi volt, aki rajongott a szerencsejátékért és a sportfogadásért.
A különbséget maga Matthau is tökéletesen látta. Lemmont egyszer egy „tiszta, frissen vasalt zsebkendőhöz”, saját magát pedig egy „használt törölközőhöz” hasonlította.
Talán éppen ez az ellentét tette őket ennyire működőképessé. Ami a filmvásznon állandó civakodásnak és egymás idegeire menésnek látszott, amögött a valóságban mély szeretet és bizalom húzódott.
Egy ebéddel kezdődött a 35 éves barátság
Személyesen 1965-ben találkoztak először a híres New York-i Sardi's étteremben, ahol Billy Wilder mutatta be őket egymásnak a Sógorom, a zugügyvéd előkészítésekor. Az összhang szinte azonnal kialakult: órákig beszélgettek és nevettek együtt.
Barátságuk hamar komolyra fordult. Amikor Walter Matthau a forgatás idején súlyos szívinfarktust kapott, Jack Lemmon az elsők között sietett hozzá a kórházba, majd a felépülése alatt is mellette állt.
A film végül Matthau karrierjének egyik legnagyobb sikerét hozta: Willie Gingrich szerepéért elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. Ez volt Matthau egyetlen Oscar-győzelme. A gálára érkezése is mindent elmond a jelleméről: begipszelt karral, kócosan jelent meg a jólfésült Lemmon mellett, aki talán jobban örült barátja díjának, mintha ő maga nyert volna.
A Furcsa párban önmaguk karikatúráivá váltak
Az 1968-ban bemutatott Furcsa pár végleg összekötötte Walter Matthau és Jack Lemmon nevét. Oscar Madison és Felix Ungar párosa annyira tökéletesen működött, hogy a közönség szinte elválaszthatatlannak látta a két színészt.
A kamerákon kívül sem szakadtak el egymástól.
Rendszeresen együtt ebédeltek Los Angelesben, golfoztak és folyamatosan ugratták egymást. Matthau szerint Lemmon borzalmasan golfozott, Lemmon szerint viszont Matthau csalt és megállás nélkül beszélt játék közben.
Kapcsolatuk odáig jutott, hogy amikor Lemmon 1971-ben életében először – és utoljára – játékfilmet rendezett, a Koma (Kotch) főszerepét természetesen Matthaura bízta. Barátja alakítása Oscar-jelölést ért.
Idősen is úgy viselkedtek, mint két kamasz
Miközben sok kortársuk karrierje a kilencvenes évekre lelassult, Walter Matthau jack Lemmonnal az oldalán újabb sikerkorszakot indított. 1993-ban érkezett A szomszéd nője mindig zöldebb, majd 1995-ben a Még zöldebb a szomszéd nője, amelyben Sophia Loren is csatlakozott hozzájuk.
A két mogorva, egymást folyamatosan bosszantó öregember szerepe mintha kifejezetten rájuk lett volna szabva. A forgatások pedig ekkor már szinte jutalomjátéknak számítottak:
a felvételek között állítólag folyamatosan ugratták egymást és viccelődtek, mintha évtizedek sem teltek volna el az első találkozásuk óta.
1998-ban aztán bezárult egy kör. Harminc évvel az eredeti film után elkészült a Furcsa pár 2., amelyben ismét Oscar és Felix bőrébe bújtak. Ez lett a tizedik és egyben utolsó közös játékfilmjük.
Walter Matthau filmjei egy különleges hollywoodi pályát rajzolnak ki
Bár Jack Lemmon megkerülhetetlen szerepet játszott pályafutásában, a Walter Matthau-filmek sora jóval túlmutat legendás közös munkáikon. Első filmes főszerepét 1955-ben, A kentuckyi című westernben kapta, majd szerepelt Elia Kazan Egy arc a tömegben című klasszikusában és az Amerikai fogócskában Cary Grant és Audrey Hepburn oldalán is.
A későbbi generációk közül sokan Mr. Wilsonként ismerték meg az 1993-as Dennis, a komiszban, míg utolsó filmszerepét a 2000-ben bemutatott Női vonalakban játszotta Diane Keaton és Meg Ryan oldalán.
Még a halál sem választotta el őket: így ért véget Walter Matthau és Jack Lemmon története
Walter Matthau egészsége már jóval korábban figyelmeztette arra, hogy az idő nem végtelen. 1965-ben szívinfarktust kapott, 1979-ben pedig bypassműtéten esett át, de egyik sem tudta hosszú időre elszakítani attól, amit a legjobban szeretett: tovább dolgozott, filmezett, nevettetett – és persze ott volt mellette Jack Lemmon is.
Matthau 2000. július 1-jén, 79 éves korában hunyt el Santa Monicában, szívroham következtében. A Los Angeles-i Westwood Village Memorial Park temetőben helyezték örök nyugalomra. Ezzel pedig
nemcsak Hollywood veszítette el az egyik legnagyobb komikusát: Jack Lemmon azt az embert gyászolta, aki 35 éven át szinte állandó szereplője volt az életének.
A hozzájuk közel állók szerint barátja halála után Lemmon már nem volt ugyanaz az ember, Matthau elvesztése mélyen megtörte.
Alig egy évvel később, 2001 júniusában Jack Lemmon is meghalt, rákban. Végső nyughelye ugyanaz a temető lett, ahol legjobb barátja pihent: mindössze néhány lépés választja el Walter Matthau sírjától. Ez volt az akaratuk – ha már az életben ennyi éven át egymás mellett voltak, a túlvilágon is szomszédok akartak maradni.
Talán nincs is ennél hozzájuk illőbb befejezése a történetüknek. A filmvásznon évtizedeken át zsörtölődtek, veszekedtek, egymás idegeire mentek, és úgy tettek, mintha egyetlen percet sem bírnának ki a másik társaságában. Pedig a valóságban 35 éven át voltak elválaszthatatlan barátok. Hollywood Furcsa párját végül a halál választotta el, de még az sem tudta őket messzire sodorni egymástól.
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