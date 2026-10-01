Walter Matthau-t még a halál sem választhatta el barátjától: Jack Lemmont mellé temették

Walter Matthau 1920. október 1-jén született, és hosszú pályafutása alatt Hollywood egyik legjellegzetesebb arcává vált. Eredetileg Walter John Matthow néven látta meg a napvilágot, ám hamar felismerte, hogy filmes karrierjéhez ütősebb névre lesz szüksége. Oscar- és Golden Globe-díjas sztár lett belőle, akit elsősorban vígjátékai tettek felejthetetlenné. Pályájának egyik legfontosabb szereplője azonban nem egy rendező vagy producer, hanem Jack Lemmon volt: a férfi, aki kollégából a legjobb barátjává vált.

Walter Matthau Jack Lemmonnal a Furcsa pár 2-ben.

Forrás: Entertainment Pictures/PARAMOUNT PICTURES

Walter Matthau és Jack Lemmon 35 éven át voltak közeli barátok.

A két színész összesen tíz közös játékfilmet forgatott.

Matthau a Sógorom, a zugügyvédben nyújtott alakításáért Oscar-díjat kapott.

A Furcsa pár végleg Hollywood egyik legikonikusabb komikus duójává tette őket.

Haláluk után ugyanabban a Los Angeles-i temetőben helyezték őket örök nyugalomra.

Walter Matthau és Jack Lemmon: két teljesen különböző ember találkozása

Ha van olyan két ember, akire igaz, hogy az ellentétek vonzzák egymást, akkor az Walter Matthau és Jack Lemmon. Lemmon jómódú családból érkezett, Harvardon végzett, kifinomult, elegáns és rendkívül udvarias emberként ismerték. Matthau egészen más világból jött: New York szegénynegyedében nőtt fel, nyers és cinikus humorú, laza férfi volt, aki rajongott a szerencsejátékért és a sportfogadásért.

A különbséget maga Matthau is tökéletesen látta. Lemmont egyszer egy „tiszta, frissen vasalt zsebkendőhöz”, saját magát pedig egy „használt törölközőhöz” hasonlította.

Talán éppen ez az ellentét tette őket ennyire működőképessé. Ami a filmvásznon állandó civakodásnak és egymás idegeire menésnek látszott, amögött a valóságban mély szeretet és bizalom húzódott.

Egy ebéddel kezdődött a 35 éves barátság

Személyesen 1965-ben találkoztak először a híres New York-i Sardi's étteremben, ahol Billy Wilder mutatta be őket egymásnak a Sógorom, a zugügyvéd előkészítésekor. Az összhang szinte azonnal kialakult: órákig beszélgettek és nevettek együtt.

Barátságuk hamar komolyra fordult. Amikor Walter Matthau a forgatás idején súlyos szívinfarktust kapott, Jack Lemmon az elsők között sietett hozzá a kórházba, majd a felépülése alatt is mellette állt.

A film végül Matthau karrierjének egyik legnagyobb sikerét hozta: Willie Gingrich szerepéért elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. Ez volt Matthau egyetlen Oscar-győzelme. A gálára érkezése is mindent elmond a jelleméről: begipszelt karral, kócosan jelent meg a jólfésült Lemmon mellett, aki talán jobban örült barátja díjának, mintha ő maga nyert volna.