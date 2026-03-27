Az ördög Pradát visel 2.: Anne Hathaway kikötötte, milyen modellek szerepelhetnek a folytatásban

Ahogy közeleg a májusi premier, egyre több kulisszatitkot árul el Meryl Streep és Anne Hathaway a kultikus film folytatásáról. Az ördög Pradát visel 2 forgatásán nemcsak a divatvilág árnyoldalai kerültek fókuszba, hanem komoly döntések is születtek arról, milyen értékeket képviseljen a produkció.

Újabb részletek láttak napvilágot Az ördög Pradát visel 2-ről. Meryl Streep szerint Anne Hathaway határozottan fellépett annak érdekében, hogy a filmben szereplő modellek egészségesebb képet képviseljenek. A friss interjúból az is kiderült, hogy a két színésznő egészen eltérően élte meg a körülöttük kialakult hatalmas felhajtást.

Anne Hathaway és Meryl Streep újabb kulisszatitkokat árult el Az ördög Pradát visel 2 forgatásáról.
  • Májusban debütál Az ördög Pradát visel 2
  • Anne Hathaway kitiltotta a forgatásról a csontsovány modelleket
  • A rajongók többször nehezítették a forgatást
  • Meryl Streep nem gondolta, hogy ekkora felhajtás lesz körülöttük
  • Az ördög Pradát visel 2 a divatvilágban is óriási visszhangot keltett

Anne Hathaway kitiltotta Az ördög Pradát visel 2 forgatásáról a csontsovány modelleket

A Harper’s Bazaar március 25-én megjelent interjújában Anne Hathaway felidézte, hogy már az első, 2006-os film készítésekor sem volt egyszerű a nagy divatházakat bevonni a produkcióba. A folytatásnál azonban új szintre lépett a hitelesség: a stáb részt vehetett a milánói divathét valódi bemutatóin is.

Meryl Streep ugyanakkor megdöbbenve tapasztalta, milyen állapotban vannak a kifutók modelljei. Elmondása szerint nemcsak rendkívül fiatalok és szépek voltak, hanem riasztóan vékonyak is.

A színésznő szerint Anne Hathaway ekkor lépett közbe. Mint fogalmazott, kolléganője közvetlenül a producerekhez fordult, és elérte, hogy a film kedvéért szervezett bemutatókon ne szerepeljenek csontsovány modellek. Meryl Streep elismerően beszélt róla: „Ő egy igazán egyenes lány.”

A rajongók többször akadályozták a forgatást

A folytatás forgatása ugyanakkor nemcsak szakmai, hanem logisztikai kihívásokat is tartogatott. Az Oscar-díjas Meryl Streep elárulta, hogy meglepte az a hatalmas érdeklődés, amely a produkciót övezte.

„Tudtuk, hogy az első filmnek nagy hatása volt, de arra nem számítottunk, hogy ekkora figyelem zúdul majd ránk” – mondta. A New York-i forgatások során rendőrségi kordonnal kellett biztosítani a helyszíneket, a rajongók és a paparazzók pedig folyamatosan jelen voltak. 

Egyes esetekben még a felvételeket is megzavarták, amikor a kamerák elé léptek, és konfliktusba kerültek a stábbal. 

Míg Anne megőrizte a nyugalmát ezekben a helyzetekben, Meryl Streep bevallása szerint őt kifejezetten idegesítette a kialakult káosz.

Meryl Streep a saját védelmében felhagyott a method acting technikával

A produkció során a színésznő egy korábbi módszerével is szakított. Elárulta, hogy a jövőben nem alkalmazza a method acting technikát – amelynek lényege, hogy a színész érzelmileg is belehelyezkedik a szerepbe – amelyet korábban a Miranda Priestly karakterének megformálásakor is használt.

„Borzalmas volt” – idézte fel egy korábbi, 2021-es interjúban

„A lakókocsimban ültem, miközben a többiek nevetgéltek, én pedig teljesen elszigetelődtem. Nagyon rosszul éreztem magam.”

Hozzátette: ez volt az utolsó alkalom, hogy ilyen módszerrel dolgozott.

A film körüli felhajtás a divatvilágban is visszhangot keltett: Meryl Streep és Anne Hathaway tavaly szeptemberben együtt jelentek meg a Dolce & Gabbana 2026-os tavaszi–nyári bemutatóján, ahol a színésznő találkozott Anna Wintourrel is, aki köztudottan inspirációként szolgált Miranda Priestly karakteréhez. Idén tavasszal pedig újra együtt láthattuk őket, ugyanis Anne Hathaway és Anna Wintour közösen adták át a legjobb jelmeznek járó díjat az Oscar 2026-os gáláján.

Az ördög Pradát visel 2. május 1-jén kerül a mozikba, és minden jel arra utal, hogy nemcsak a történet, hanem a kulisszák mögötti történések is bőven szolgáltatnak majd beszédtémát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
