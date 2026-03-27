Az ördög Pradát visel 2.: Anne Hathaway kikötötte, milyen modellek szerepelhetnek a folytatásban

Újabb részletek láttak napvilágot Az ördög Pradát visel 2-ről. Meryl Streep szerint Anne Hathaway határozottan fellépett annak érdekében, hogy a filmben szereplő modellek egészségesebb képet képviseljenek. A friss interjúból az is kiderült, hogy a két színésznő egészen eltérően élte meg a körülöttük kialakult hatalmas felhajtást.

Forrás: GC Images

Májusban debütál Az ördög Pradát visel 2

Anne Hathaway kitiltotta a forgatásról a csontsovány modelleket

A rajongók többször nehezítették a forgatást

Meryl Streep nem gondolta, hogy ekkora felhajtás lesz körülöttük

Az ördög Pradát visel 2 a divatvilágban is óriási visszhangot keltett

A Harper’s Bazaar március 25-én megjelent interjújában Anne Hathaway felidézte, hogy már az első, 2006-os film készítésekor sem volt egyszerű a nagy divatházakat bevonni a produkcióba. A folytatásnál azonban új szintre lépett a hitelesség: a stáb részt vehetett a milánói divathét valódi bemutatóin is.

Meryl Streep ugyanakkor megdöbbenve tapasztalta, milyen állapotban vannak a kifutók modelljei. Elmondása szerint nemcsak rendkívül fiatalok és szépek voltak, hanem riasztóan vékonyak is.

A színésznő szerint Anne Hathaway ekkor lépett közbe. Mint fogalmazott, kolléganője közvetlenül a producerekhez fordult, és elérte, hogy a film kedvéért szervezett bemutatókon ne szerepeljenek csontsovány modellek. Meryl Streep elismerően beszélt róla: „Ő egy igazán egyenes lány.”

A rajongók többször akadályozták a forgatást

A folytatás forgatása ugyanakkor nemcsak szakmai, hanem logisztikai kihívásokat is tartogatott. Az Oscar-díjas Meryl Streep elárulta, hogy meglepte az a hatalmas érdeklődés, amely a produkciót övezte.

„Tudtuk, hogy az első filmnek nagy hatása volt, de arra nem számítottunk, hogy ekkora figyelem zúdul majd ránk” – mondta. A New York-i forgatások során rendőrségi kordonnal kellett biztosítani a helyszíneket, a rajongók és a paparazzók pedig folyamatosan jelen voltak.

Egyes esetekben még a felvételeket is megzavarták, amikor a kamerák elé léptek, és konfliktusba kerültek a stábbal.

Míg Anne megőrizte a nyugalmát ezekben a helyzetekben, Meryl Streep bevallása szerint őt kifejezetten idegesítette a kialakult káosz.