Az ördög Pradát visel 2.: Anne Hathaway kikötötte, milyen modellek szerepelhetnek a folytatásban

Újabb részletek láttak napvilágot Az ördög Pradát visel 2-ről. Meryl Streep szerint Anne Hathaway határozottan fellépett annak érdekében, hogy a filmben szereplő modellek egészségesebb képet képviseljenek. A friss interjúból az is kiderült, hogy a két színésznő egészen eltérően élte meg a körülöttük kialakult hatalmas felhajtást.
- Májusban debütál Az ördög Pradát visel 2
- Anne Hathaway kitiltotta a forgatásról a csontsovány modelleket
- A rajongók többször nehezítették a forgatást
- Meryl Streep nem gondolta, hogy ekkora felhajtás lesz körülöttük
- Az ördög Pradát visel 2 a divatvilágban is óriási visszhangot keltett
Anne Hathaway kitiltotta Az ördög Pradát visel 2 forgatásáról a csontsovány modelleket
A Harper’s Bazaar március 25-én megjelent interjújában Anne Hathaway felidézte, hogy már az első, 2006-os film készítésekor sem volt egyszerű a nagy divatházakat bevonni a produkcióba. A folytatásnál azonban új szintre lépett a hitelesség: a stáb részt vehetett a milánói divathét valódi bemutatóin is.
Meryl Streep ugyanakkor megdöbbenve tapasztalta, milyen állapotban vannak a kifutók modelljei. Elmondása szerint nemcsak rendkívül fiatalok és szépek voltak, hanem riasztóan vékonyak is.
A színésznő szerint Anne Hathaway ekkor lépett közbe. Mint fogalmazott, kolléganője közvetlenül a producerekhez fordult, és elérte, hogy a film kedvéért szervezett bemutatókon ne szerepeljenek csontsovány modellek. Meryl Streep elismerően beszélt róla: „Ő egy igazán egyenes lány.”
A rajongók többször akadályozták a forgatást
A folytatás forgatása ugyanakkor nemcsak szakmai, hanem logisztikai kihívásokat is tartogatott. Az Oscar-díjas Meryl Streep elárulta, hogy meglepte az a hatalmas érdeklődés, amely a produkciót övezte.
„Tudtuk, hogy az első filmnek nagy hatása volt, de arra nem számítottunk, hogy ekkora figyelem zúdul majd ránk” – mondta. A New York-i forgatások során rendőrségi kordonnal kellett biztosítani a helyszíneket, a rajongók és a paparazzók pedig folyamatosan jelen voltak.
Egyes esetekben még a felvételeket is megzavarták, amikor a kamerák elé léptek, és konfliktusba kerültek a stábbal.
Míg Anne megőrizte a nyugalmát ezekben a helyzetekben, Meryl Streep bevallása szerint őt kifejezetten idegesítette a kialakult káosz.
Meryl Streep a saját védelmében felhagyott a method acting technikával
A produkció során a színésznő egy korábbi módszerével is szakított. Elárulta, hogy a jövőben nem alkalmazza a method acting technikát – amelynek lényege, hogy a színész érzelmileg is belehelyezkedik a szerepbe – amelyet korábban a Miranda Priestly karakterének megformálásakor is használt.
„Borzalmas volt” – idézte fel egy korábbi, 2021-es interjúban.
„A lakókocsimban ültem, miközben a többiek nevetgéltek, én pedig teljesen elszigetelődtem. Nagyon rosszul éreztem magam.”
Hozzátette: ez volt az utolsó alkalom, hogy ilyen módszerrel dolgozott.
A film körüli felhajtás a divatvilágban is visszhangot keltett: Meryl Streep és Anne Hathaway tavaly szeptemberben együtt jelentek meg a Dolce & Gabbana 2026-os tavaszi–nyári bemutatóján, ahol a színésznő találkozott Anna Wintourrel is, aki köztudottan inspirációként szolgált Miranda Priestly karakteréhez. Idén tavasszal pedig újra együtt láthattuk őket, ugyanis Anne Hathaway és Anna Wintour közösen adták át a legjobb jelmeznek járó díjat az Oscar 2026-os gáláján.
Az ördög Pradát visel 2. május 1-jén kerül a mozikba, és minden jel arra utal, hogy nemcsak a történet, hanem a kulisszák mögötti történések is bőven szolgáltatnak majd beszédtémát.
