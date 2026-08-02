Katalin hercegné korábbi otthonában egy 700 éves lakberendezési csodára leltünk − FOTÓ

A királyi családhoz köthető otthonok mindig különös figyelmet kapnak – legyen szó kastélyokról, vidéki rezidenciákról vagy családi házakról. A lakberendezők elismerő pillantásai azonban a nemesek, köztük Katalin hercegné szüleinek otthonára is rávetül időnként. Most épp Carole Middleton nappalija keltett feltűnést, méghozzá egy bámulatos részletével.
Miért csodálhatjuk Katalin hercegné szüleinek otthonát?
- A nappalijukban egy 700 éves lakberendezési trükköt alkalmaztak.
- Ez a stílus már a középkori angol kastélyokban is jelen volt.
- Ma is népszerű, mert természetes és időtálló hatást kelt.
- Akár a te otthonodban is megjelenhet, modern köntösben.
Sokan azt hihetnénk, hogy Katalin hercegné, akinél 2024-ben rákot diagnosztizáltak, azóta él pompában, amióta hozzáment Vilmos herceghez. Az igazság azonban az, hogy a Middletonok előkelő középosztálybeli család, akik régóta igen nagy jólétben élnek. Ez egyrészt múltjuknak, másrészt a szülőknek, Michael és Carole Middletonnak köszönhető, akik sikeres vállalkozók. Katalin hercegné édesanyja ugyan sosem kérkedett otthonukkal, de egy fotó bizony felkeltette a lakberendezési szakértők figyelmét.
Itt nevelkedhetett Katalin hercegné
A Middleton család nappalijában a csendes luxus visszafogott, semleges színvilága uralkodik. Az elegáns krémszínek, bézsek és meleg neutrális árnyalatok határozzák meg a teret. Ennek ellenére a helyiség mégis karakteres, nem a bútorok, hanem a falak miatt. A szobában ugyanis megjelenik a klasszikus fa falpanel, amely egyszerre idézi a régi idők hangulatát és a modern letisztultságot.
Több száz éves lakberendezési hack
A faragott fa falburkolatok már a középkori Európában is jelen voltak, Angliában pedig a Tudor-korban, nagyjából 700 évvel ezelőtt váltak igazán népszerűvé. Akkoriban a kastélyok és nemesi házak nagytermeit és könyvtárait díszítették így, gyakran gazdagon faragott tölgyfával. A falpanelek azonban nemcsak dekorációként szolgáltak, praktikus szerepük is volt. A vastag falburkolat segített melegebben tartani a helyiségeket, miközben elegáns, reprezentatív megjelenést kölcsönzött a tereknek.
Carole Middleton nappalijában a falburkolat finoman töri meg a semleges színpaletta egyszerűségét. A Homes&Gardens lakberendezési szakértői szerint az a fa panelek titka, hogy természetes melegséget visznek a térbe, ehhez pedig egyetlen hangsúlyos fal is elegendő.
Így lehet olyan nappalid, mint Katalin hercegné szüleinek
A modern lakberendezésben inkább csak esztétikai funkciójuk van, de a hatásuk továbbra is látványos. Elsősorban nagy belmagasságú és alapterületű szobákban érdemes fa falburkolatokban gondolkodni, hiszen könnyen összenyomhatják a teret. A rusztikusabb stílust kedvelők használhatják a fa természetes színét és erezetét, de a fal színével megegyező festés is remekül áll az ilyen díszítésnek.
Az ilyen klasszikus lakberendezési elemek azért működnek évszázadok óta, mert egyszerre időtállók és könnyen kombinálhatók a különböző korok stílusaival. A fa falpanelek például remekül illenek a minimalista, a skandináv, a csendes luxus vagy épp a japandi stílusú enteriőrökhöz. Ne félj, és próbáld ki, hiszen egy kis történelmi inspirációval a modern otthonok is különleges karaktert kaphatnak.
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