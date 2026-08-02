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Katalin hercegné korábbi otthonában egy 700 éves lakberendezési csodára leltünk − FOTÓ

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A brit királyi család tagjai gyakran inspirálják a lakberendezési trendeket. Most azonban Katalin hercegné szüleinek nappaliján ámulnak a lakberendezési szakértők.

A királyi családhoz köthető otthonok mindig különös figyelmet kapnak – legyen szó kastélyokról, vidéki rezidenciákról vagy családi házakról. A lakberendezők elismerő pillantásai azonban a nemesek, köztük Katalin hercegné szüleinek otthonára is rávetül időnként. Most épp Carole Middleton nappalija keltett feltűnést, méghozzá egy bámulatos részletével.

Katalin hercegné szüleinek nappalija ámulatos
Most kivételesen nem Katalin hercegné, hanem szülei otthona került reflektorfénybe.
Forrás: Getty/Karwai Tang

Miért csodálhatjuk Katalin hercegné szüleinek otthonát?

  • A nappalijukban egy 700 éves lakberendezési trükköt alkalmaztak.
  • Ez a stílus már a középkori angol kastélyokban is jelen volt.
  • Ma is népszerű, mert természetes és időtálló hatást kelt.
  • Akár a te otthonodban is megjelenhet, modern köntösben.

Sokan azt hihetnénk, hogy Katalin hercegné, akinél 2024-ben rákot diagnosztizáltak, azóta él pompában, amióta hozzáment Vilmos herceghez. Az igazság azonban az, hogy a Middletonok előkelő középosztálybeli család, akik régóta igen nagy jólétben élnek. Ez egyrészt múltjuknak, másrészt a szülőknek, Michael és Carole Middletonnak köszönhető, akik sikeres vállalkozók. Katalin hercegné édesanyja ugyan sosem kérkedett otthonukkal, de egy fotó bizony felkeltette a lakberendezési szakértők figyelmét.

Itt nevelkedhetett Katalin hercegné

A Middleton család nappalijában a csendes luxus visszafogott, semleges színvilága uralkodik. Az elegáns krémszínek, bézsek és meleg neutrális árnyalatok határozzák meg a teret. Ennek ellenére a helyiség mégis karakteres, nem a bútorok, hanem a falak miatt. A szobában ugyanis megjelenik a klasszikus fa falpanel, amely egyszerre idézi a régi idők hangulatát és a modern letisztultságot.

Több száz éves lakberendezési hack

A faragott fa falburkolatok már a középkori Európában is jelen voltak, Angliában pedig a Tudor-korban, nagyjából 700 évvel ezelőtt váltak igazán népszerűvé. Akkoriban a kastélyok és nemesi házak nagytermeit és könyvtárait díszítették így, gyakran gazdagon faragott tölgyfával. A falpanelek azonban nemcsak dekorációként szolgáltak, praktikus szerepük is volt. A vastag falburkolat segített melegebben tartani a helyiségeket, miközben elegáns, reprezentatív megjelenést kölcsönzött a tereknek.

Carole Middleton nappalijában a falburkolat finoman töri meg a semleges színpaletta egyszerűségét. A Homes&Gardens lakberendezési szakértői szerint az a fa panelek titka, hogy természetes melegséget visznek a térbe, ehhez pedig egyetlen hangsúlyos fal is elegendő.

Így lehet olyan nappalid, mint Katalin hercegné szüleinek

A modern lakberendezésben inkább csak esztétikai funkciójuk van, de a hatásuk továbbra is látványos. Elsősorban nagy belmagasságú és alapterületű szobákban érdemes fa falburkolatokban gondolkodni, hiszen könnyen összenyomhatják a teret. A rusztikusabb stílust kedvelők használhatják a fa természetes színét és erezetét, de a fal színével megegyező festés is remekül áll az ilyen díszítésnek.

fa falpanel: modern lakberendezési stílus
Ezt a lakberendezési stílust, vagyis a fa falpaneleket a modern otthonokban is bátran lehet alkalmazni.
Forrás: Shutterstock

Az ilyen klasszikus lakberendezési elemek azért működnek évszázadok óta, mert egyszerre időtállók és könnyen kombinálhatók a különböző korok stílusaival. A fa falpanelek például remekül illenek a minimalista, a skandináv, a csendes luxus vagy épp a japandi stílusú enteriőrökhöz. Ne félj, és próbáld ki, hiszen egy kis történelmi inspirációval a modern otthonok is különleges karaktert kaphatnak.

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