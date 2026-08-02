Számolj le a hisztivel eszkimó módszerrel – Az inuitok így tanítják meg gyermekeiknek a düh kezelését

Vörösödő fejjel üvölt, ha nem az ő akarata érvényesül? Miközben mi, modern anyukák nap mint nap a túlélésért küzdünk a gyereknevelés frontvonalán, és a tehetetlenségtől néha legszívesebben mi magunk is sírva fakadnánk, a világ másik felén létezik egy hely, ahol a hiszti fogalmát hírből sem ismerik: az inuit eszkimók közösségében. Most lerántjuk a leplet az inuitok ősi, zseniális módszeréről, amiből mindannyian tanulhatunk egy kicsit.

Inuit eszkimók meglepően egyszerű nevelési módszerei

Forrás: Michael Ochs Archives

Az inuit eszkimók speciális gyermeknevelési módszerei Az inuit közösségekben a kultúra a dühöt és a haragot az éretlenség jelének tekinti.

Az inuit nevelési módszerek a hiszti kezelésére a higgadtságot és a suttogást részesítik előnyben.

Eláruljuk a többi hasznos inuit nevelési módszert is.

Mitől olyan békések az inuit eszkimók – Meg lehet ezt tanulni?

Az inuit nevelés alapja egy olyan mélyen gyökerező kulturális hagyomány, amely szigorúan tiltja a dühkitörést és a gyerekekkel való kiabálást, mivel a harag kimutatását a gyengeség és az éretlenség jelének tekintik. A receptjük, avagy a gyereknevelési módszerük legfontosabb eleme, hogy a szülők teljesen hideg fejjel, végtelen türelemmel és suttogó, nyugodt hangon reagálnak, ha a gyermek hisztizik. Így a kicsik nem látnak maguk előtt agresszív mintát, amit lemásolhatnának.

Amikor egy inuit kisgyerek valami olyasmit csinál, ami rossz, a szülei nem ordítanak rá haragosan, egyszerűen csak elmondják neki nyugodt hangon, hogy ez fáj nekik.

Arra, hogy mitől olyan békések az eszkimó családok, Jean Briggs antropológus is kereste a választ

Az 1960-as években ellátogatott a távoli sarkvidékre, és 17 hónapon keresztül együtt élt az észak-kanadai inuit eszkimókkal. A közöttük eltöltött idő alatt soha nem tapasztalt olyat, hogy egy szülő leszidta volna a gyermekét. Ezekről a meglepő tapasztalatairól könyvet is írt Soha haragban (Never in Anger) címmel.

Fegyelmezés és büntetés helyett történetmesélést és szerepjátékokat alkalmaznak: ha például egy gyerek megüt valakit, a szülő elmesél egy ijesztő legendát a tengeri szörnyről, amely elviszi az engedetlen gyerekeket – áll a könyvben.

Az inuit eszkimók az asszertív kommunikáció mesterei

Az inuit eszkimók már azelőtt alkalmazták az asszertív kommunikációt, mielőtt Andrew Salter leírta volna (1949-ben). Az asszertív kommunikáció (együttműködő kommunikáció) nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy úgy mondjuk el a véleményünket, az érzéseinket vagy a vágyainkat, hogy közben nem bántunk meg másokat, de a saját álláspontunkat is aktívan képviseljük. Nem kiabálunk, nem büntetjük a másikat csenddel, hanem nyugodtan és őszintén, egyes szám első személyben beszélünk a saját érzéseinkről.