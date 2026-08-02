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Heti szerelmi horoszkóp augusztus 3–9.: a Rákra flörtök várnak, a Halak életébe új szerelem érkezhet

Shutterstock/Halay Alex -
asztrológia csillagjegy szerelem
Angyal Léna
2026.08.02.
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Az augusztus első teljes hete szenvedélyes pillanatokat, őszinte beszélgetéseket és fontos felismeréseket tartogat a szívügyekben. A szerelmi horoszkóp szerint lesznek jegyek, amelyeknek most az együtt töltött idő erősíti a kapcsolatát, míg mások előtt új ismeretségek vagy izgalmas fordulatok nyílhatnak meg.

A nyár utolsó hónapja lendületes energiákkal indul, amelyek a párkapcsolatokra és az ismerkedésre is hatással lesznek. Lesz, akinek a türelem, másnak az őszinte kommunikáció vagy éppen a spontaneitás hozhatja meg a vágyott harmóniát. Ezt tartogatja a csillagjegyek számára a heti szerelmi horoszkóp.

Heti szerelmi horoszkóp 2026. augusztus 3-9.
Heti szerelmi horoszkóp 2026. augusztus 3-9.
Forrás: Shutterstock/Halay Alex

Heti szerelmi horoszkóp augusztus 3–9.: mit tartogatnak a csillagok?

A nyár utolsó hónapja lendületes energiákkal indul, amelyek a párkapcsolatokra és az ismerkedésre is hatással lesznek. Lesz, akinek a türelem, másnak az őszinte kommunikáció vagy éppen a spontaneitás hozhatja meg a vágyott harmóniát.

KOS

Augusztus ragyogóan indul. Tele leszel lelkesedéssel és optimizmussal. Ez a következő heteteket is megszépíti. A bolygók azt javasolják, hogy töltődjetek fel napfénnyel és szeretettel! Bármilyen élethelyzetben vagytok, fontos, hogy szakítsatok időt magatokra, és sokat legyetek kettesben.

BIKA

Amennyiben a jelenben maradsz, és nem a jövő miatt aggodalmaskodsz, élvezheted a nyár utolsó hónapjának kezdetét. A párod szerint elő kellene venned azt a listát, amit a nyár elején összeállítottál. Együtt átnézhetitek, és kipipálhatjátok azt, ami megvalósult. A maradékból válogassatok! De ne szerdán és csütörtökön, mert akkor ingerlékeny fényszögek szerint ingerlékeny leszel.

IKREK

Minden adott ahhoz, hogy jól érezd magadat a bőrödben. Ennek ellenére hajlamos leszel elégedetlenkedni. Figyelj erre! A párodat most valami nyomasztja a bolygók szerint. Derítsd ki, hogy mi okoz neki fejfájást, és próbálj segíteni neki! Nem kell helyette megoldanod, elég, ha bátorítod őt.

RÁK

Hétfőtől elég sűrű lesz az élet. A tűz és a levegő dominancia aktivitást, kezdeményezőkészséget, kommunikációt és döntés helyzeteket hoz. A párod örülne, ha nem nélküle döntenél…Ha szingli vagy, sok flört is jöhet! Kérdés, kinek adsz esélyt!

OROSZLÁN

Csak pénteken lesz egzakt a Nap-Szaturnusz szuper fényszög, de téged már előző hétvégén inspirál, lázba hoz a tűz ereje. Nem lehet veled bírni. Ezt imádja a párod. De csak addig, amíg nem kezded el sürgetni őt. Bármi az aktuális feladat, csináld a saját tempódban, és engedd, hogy a párod akkor csatlakozzon, amikor akar! Ezzel elejét veheted a vitának.

SZŰZ

Azt hiszed, hogy ismered a párodat? Hát most meg fogsz lepődni. Olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek új megvilágításba teszik őt. Ezáltal felrázza a kapcsolatotokat.

MÉRLEG

Bolygód, a Vénusz majd csütörtökön éjjel tér haza: lép be a Mérlegbe. Addig könnyen kibillensz a nyugalmadból. A párod látja rajtad, hogy fegyelmezed magadat, és nem panaszkodsz. De mellette lehetsz gyenge. Ő szeretne segíteni, engedd meg neki!

SKORPIÓ

A nyár illatai közül számodra a legkedvesebb a víz illata. Szívd magadba, és töltődj fel! Már hétfőtől támogat a pénteken pontos Nap – Szaturnusz fényszög. Ne feledd, a lelkesedés a sikered kulcsa az ismerkedésben is.

NYILAS

A pénteki Nap-Szaturnusz ragyogó fényszög az egész hetedet bearanyozza. Végre kedved szerint alakíthatod a dolgaidat. Közben ne feledkezz meg a párodról! Vond be őt is a tervezgetésbe!

BAK

Rosszul viseled a kánikulát. A párodnak a szokottnál is türelmesebbnek kell lennie. Ügyelj rá, hogy ne érezze magát hibásnak! Öleld meg csendben! Ebből tudni fogja, hogy szereted még. Ezek után kiülhettek a csillagokat csodálni, és várhatjátok a hulló csillagokat.

VÍZÖNTŐ

Több nézeteltérésből is kimaradhatsz, ha csendben tudsz maradni. A párodnak elmesélheted az összes kínos jelenetet, és együtt megfejthetitek, hogy mire jó mindez… Legalább nálatok otthon szent a béke!

HALAK

Most légy óvatos, mert olyan bolygóállások lesznek az égen, amelyek szerint az irigyeid keverik a szálakat... Inkább a pároddal oszd meg mindazt, ami foglalkoztat. Így nem adsz okot a pletykára. Ha szingli vagy, a hét második felében jöhet valaki, akit csak te érdekelsz!

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