Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. augusztus 3–9.: az Ikrek előtt nagy lehetőség nyílik, a Skorpió karrierje új lendületet kap

Augusztus első teljes hete mozgalmas energiákat hoz a munka és az anyagiak területén. Több kedvező bolygókapcsolat támogatja az előrelépést, a sikeres döntéseket és a pénzügyi stabilitást, ugyanakkor lesznek napok, amikor a türelem és a megfontoltság többet ér, mint a gyors cselekvés. Ezt tartogatja a heti karrier- és pénzhoroszkóp.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 3-9.

Forrás: Shutterstock/Andrii Iemelianenko

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. augusztus 3–9.

A hét legnagyobb ajándéka a pénteki harmonikus bolygókapcsolatok sora, amelyek számos jegy számára nyitnak új kapukat a karrierben és az anyagiakban. Ha figyelsz a lehetőségekre, tudatosan bánsz a pénzeddel, és nem hagyod, hogy az érzelmeid irányítsanak, most sokat profitálhatsz – akár szó szerint is.

KOS

A hét első 2 napja rólad szól, neked kedvez. Örülhetsz, mert ezzel nincs vége a szuper szériának. Ugyanis a pénteki Nap-Szaturnusz szuper fényszög az egész hetedet bearanyozza. Emellett az is remek, hogy barátságos fényszögek lesznek az égen pénteken és szombaton. Minden adott a sikerhez!

BIKA

Nem lenne semmi baj ezen a szép, augusztusi héten, ha nem borulnál ki szerdán és csütörtökön. Csupán ezen a 2 napon lesznek kritikus fényszögek az égen. Igazad van: otthon is és a munkahelyeden is tőled várják a megoldást. Miközben szó szerint akadályoznak a kivitelezésben. Péntektől békésebb konstellációk megkönnyebbülést hoznak.

IKREK

Ez a te heted lesz. Fantasztikus bolygóállások arra ösztönöznek, hogy engedd meg magadnak, sőt vállald fel, hogy jól vagy a bőrödben! Pénteken fog összeállni egy csodás bolygóháromszög levegő elemű jegyekben. Ez egy égi ajándék. Akkor élvezheted ki, ha eddig és innentől is előítéletmentesen, segítőkészen állsz hozzá mindenhez a munkahelyeden.

RÁK

Érzed, hogy ezen a héten valami véget ér, és valami új készül belépni az életedbe. Ez hol izgatott várakozással, hol fojtogató aggodalommal tölt el. Figyeld magadat, és a derűre okot adó pici dolgokra fókuszálj! Pénzügyekben jó hír jön.

OROSZLÁN

Nem lesz okod panaszra augusztus elején. Hétfőn, kedden és pénteken tűz jegyekben járó bolygók ragyogó fényszögei ragyogó fejleményeket ígérnek. Ám óvatosnak kell lenned, mert az Oroszlánban járó Jupiter szerencsét hoz neked, de túlzásokra is hajlamosít. Ezzel kalkulálj!

SZŰZ

A nyár utolsó hónapjában csak akkor nem látod az óriási szezon végi leárazásokat, ha csukott szemmel közlekedsz. Az égi folyamatok szerint minden felesleges költekezés bajba sodor, és felborítja a büdzsédet. Legveszélyesebb napok: hétfő, kedd és vasárnap. A többi napon a kommunikáció fontosságával kell szembesülnöd.

MÉRLEG

A nyár legörvendetesebb híre számodra, hogy bolygód, a Vénusz csütörtökön este hazatér, belép a Mérlegbe. Ráadásul pénteken egy zseniális bolygóháromszög egyik csúcsán állva szerencsét hoz neked!

SKORPIÓ

Tombol a nyár, de neked a karriereddel kellene foglalkoznod. Egy pénteki Nap – Szaturnusz nagyszerű fényszög szerint nagyszerű esélyt kapsz arra, hogy feljebb lépj . Ez az egész hetedet átitatja. Szükséged lesz aktivitásra (tűz elem), öntudatosságra (Oroszlán Nap), fiatalos törekvésre (Kos Szaturnusz). Hogy állsz ezekkel?

NYILAS

A pénteki Nap-Szaturnusz ragyogó fényszög az egész hetedet bearanyozza. Ne várj senkire és semmire! Most neked kedveznek az égi folyamatok. Nem kell szégyellned, hogy melléd áll a szerencse. Sőt, tudd, hogy ha te mosolyogsz, akkor a közeledben lévők is bizakodóbbá válnak!

BAK

Fásulttá és tompává tehet a hőség. Tudd, hogy nem csak téged! Ezt leszámítva csupa olyasmi történik, ami visszajelzi, hogy ó úton jársz. A főnöktől is számíthatsz egy komoly elismerésre.

VÍZÖNTŐ

Saját érdekedben ne menj bele semmilyen vitába szerdán és csütörtökön! Ne most akard bizonyítani, hogy neked van igazad! Amennyiben ez sikerül a bolygók megajándékoznak: pénteken össze fog állni egy káprázatos bolygóháromszög, ami a karrierben is pozitív fordulatot jelez.

HALAK

Te ezen a héten is nyitott tenyérrel közlekedsz: szívesen költesz, és szerencsés módon kapsz is. Értékeld, ha egy vásárlásból kedvezményt kapsz, vagy ajándékutalvánnyal jutalmaznak, vagy visszatérítés jár neked! Óvatosan dicsekedj ezzel! Az irigyeid száma így is több, mint sok!