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Valami nagyon nem stimmel Diana hercegné halála körül: évtizedekre titkosították az iratokat

Getty Images - Tim Graham
Párizs halál Diana hercegné baleset
Nagy Anna
2026.08.02.
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Újabb fordulat borzolja a kedélyeket Diana hercegné tragédiája körül. Diana hercegné halála kapcsán több ezer oldalnyi nyomozati iratot még évtizedekig nem ismerhet meg a nyilvánosság.

Közel harminc évvel Diana hercegné halála után is akadnak olyan dokumentumok, amelyekhez senki sem férhet hozzá. A francia hatóságok egy jogszabályra hivatkozva legalább 2082-ig titkosítva tartják a párizsi nyomozás teljes anyagát, ami tovább táplálja a találgatásokat.

Diana hercegné halála: Dodi al-Fayeddel utazott az összetört autóban.
Diana hercegné halála: Dodi al-Fayeddel utazott az összetört autóban.
Forrás: AFP

Diana hercegné halála: több ezer oldalnyi irat marad titkos

A francia rendőrség 2007-ben, 18 hónapos vizsgálat után zárta le azt a csaknem hatezer dokumentumból álló dossziét, amely Diana hercegné balesete ügyében készült. A mintegy egy méter magas iratköteget a párizsi Igazságügyi Palota archívumában őrzik, fegyveres őrök felügyelete mellett.

A francia örökségvédelmi törvény egyik rendelkezése alapján az ilyen archívumok legalább 75 évig nem kutathatók. Mivel az aktát 2007-ben véglegesítették, a nyilvánosság leghamarabb 2082-ben ismerheti meg a tartalmát. Források szerint azonban a korlátozás akár határozatlan időre is meghosszabbítható.

Elveszett bizonyítékok és megválaszolatlan kérdések

A dosszié a hírek szerint mintegy 200 tanúvallomást, toxikológiai jelentéseket, korábban nem látott helyszíni fotókat és más bizonyítékokat is tartalmaz. A nyomozás a modern francia jogtörténet egyik legnagyobb vizsgálata volt, amelyen harminc rendőr dolgozott.

A dokumentumok körül ugyanakkor több furcsaság is felmerült. A francia hatóságok 2007-ben azt közölték, hogy az eredeti iratanyag eltűnt, néhány héttel a brit vizsgálat megkezdése előtt. 

Később csak részleges másolatok kerültek a brit nyomozókhoz, miközben az eredeti példányokat ismét lezárták. Korábban az is kiderült, hogy a baleset helyszínén készült egyes fényképek szintén eltűntek.

Az egyik, az ügyet ismerő jogi forrás szerint: „Az, hogy a dokumentumokat addig zárják el, amíg az ügy valamennyi szereplője már nem él, csak tovább erősíti azt az érzést, hogy a teljes igazságot elérhetetlenné teszik.”

Egy másik forrás még élesebben fogalmazott: „Ez a titkolózás eltussolás és a legmagasabb szintű összeesküvés benyomását kelti, és tipikus példája a francia bürokráciának.”

A hivatalos brit vizsgálat végül arra jutott, hogy Diana hercegné, Dodi Al Fayed és Henri Paul halálát a sofőr, valamint az üldöző paparazzók súlyosan gondatlan magatartása okozta. Az elzárt akták miatt azonban a tragédia részletei továbbra is élénken foglalkoztatják a közvéleményt.

Kattints a képre és nézd meg, milyen lenne a királyi család, ha Diana még most is élne

Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
Forrás: Instagram/autumn.ying
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Szívszaggató: ilyen lenne a király család, ha Diana még mindig élne – Galéria
Forrás: Instagram/autumn.ying

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