Közel harminc évvel Diana hercegné halála után is akadnak olyan dokumentumok, amelyekhez senki sem férhet hozzá. A francia hatóságok egy jogszabályra hivatkozva legalább 2082-ig titkosítva tartják a párizsi nyomozás teljes anyagát, ami tovább táplálja a találgatásokat.

Diana hercegné halála: Dodi al-Fayeddel utazott az összetört autóban.

Forrás: AFP

Diana hercegné halála: több ezer oldalnyi irat marad titkos

A francia rendőrség 2007-ben, 18 hónapos vizsgálat után zárta le azt a csaknem hatezer dokumentumból álló dossziét, amely Diana hercegné balesete ügyében készült. A mintegy egy méter magas iratköteget a párizsi Igazságügyi Palota archívumában őrzik, fegyveres őrök felügyelete mellett.

A francia örökségvédelmi törvény egyik rendelkezése alapján az ilyen archívumok legalább 75 évig nem kutathatók. Mivel az aktát 2007-ben véglegesítették, a nyilvánosság leghamarabb 2082-ben ismerheti meg a tartalmát. Források szerint azonban a korlátozás akár határozatlan időre is meghosszabbítható.

Elveszett bizonyítékok és megválaszolatlan kérdések

A dosszié a hírek szerint mintegy 200 tanúvallomást, toxikológiai jelentéseket, korábban nem látott helyszíni fotókat és más bizonyítékokat is tartalmaz. A nyomozás a modern francia jogtörténet egyik legnagyobb vizsgálata volt, amelyen harminc rendőr dolgozott.

A dokumentumok körül ugyanakkor több furcsaság is felmerült. A francia hatóságok 2007-ben azt közölték, hogy az eredeti iratanyag eltűnt, néhány héttel a brit vizsgálat megkezdése előtt.

Később csak részleges másolatok kerültek a brit nyomozókhoz, miközben az eredeti példányokat ismét lezárták. Korábban az is kiderült, hogy a baleset helyszínén készült egyes fényképek szintén eltűntek.

Az egyik, az ügyet ismerő jogi forrás szerint: „Az, hogy a dokumentumokat addig zárják el, amíg az ügy valamennyi szereplője már nem él, csak tovább erősíti azt az érzést, hogy a teljes igazságot elérhetetlenné teszik.”

Egy másik forrás még élesebben fogalmazott: „Ez a titkolózás eltussolás és a legmagasabb szintű összeesküvés benyomását kelti, és tipikus példája a francia bürokráciának.”