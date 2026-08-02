Cristiano Ronaldo semmit nem öregedett, de a kisfia már nagyon megnőtt: így néznek ki 11 évvel később

Kevés olyan sztárfotó van, amely ennyire beleégett a rajongók emlékezetébe, mint amikor Cristiano Ronaldo és legidősebb fia egymás mellett pózoltak fürdőlepedőbe csavarva, izmokat feszítve. Az akkor készült kép után most, 11 évvel később ismét hasonló fotó készült róluk – a különbség pedig szinte hihetetlen.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez és Cristiano Ronaldo Jr.

Forrás: Instagram/Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo és fia: az ikonikus fotó 11 év után újra életre kelt

2015-ben Cristiano Ronaldo vicces, mégis emlékezetes fotót osztott meg a kisfiával, Cristiano Jr.-ral. A kisfiú akkor még alig ért apja derekáig, de már ugyanazzal a komoly arckifejezéssel és pózzal próbálta utánozni a világklasszis futballistát.

Most, 11 évvel később ismét készült egy közös kép, amely szinte tökéletes párja a réginek. Az egyik legszembetűnőbb változás természetesen Cristiano Jr.: a kisfiúból magas, sportos tinédzser lett, aki már majdnem utolérte édesapját. A hasonlóság ráadásul még feltűnőbb, mint valaha.

Cristiano Ronaldo és Cristiano Ronaldo Jr. akkor és most.

Forrás: Instagram/Cristiano Ronaldo

Az akkor és most fotó mindenkit meglepett

Az egymás mellé helyezett képeken azonban nemcsak Cristiano Jr. változása szúr szemet. A rajongók szerint Cristiano Ronaldo szinte semmit sem öregedett az elmúlt 11 évben: továbbra is kifogástalan formában van, ugyanazzal a sportos alkattal és karakteres megjelenéssel áll a kamera elé. Az új fotóhoz Cristiano mindössze annyit írt: „Not yet", vagyis „Még nem", amivel arra utalt, hogy kisfia ugyan még nem érte utol őt, már ami az izmokat illeti, de határozottan jó úton halad.

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