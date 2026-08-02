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A párizsi hotel, amelyet Picasso és Jean Cocteau is otthonának nevezett

picasso jean cocteau
Google Maps/Getty Images -
művészvilág hotel Párizs látnivalói
Hajdu Viktória
2026.08.02.
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Párizs egyik legizgalmasabb története nem egy múzeumban, hanem egy hotel szobájában kezdődik. A Le Grand Hôtel Cayré párizsi hotel, ami Picasso és Jean Cocteau otthona volt.

Párizs tele van ikonikus helyekkel. Kávézókkal, galériákkal, könyvesboltokkal és olyan utcákkal, ahol szinte érezni lehet a történelem illatát. De kevés olyan párizsi hotel létezik, amely egyszerre volt otthona művészeknek, menedéke íróknak és találkozóhelye egy egész kulturális forradalomnak. De a Le Grand Hôtel Cayré pontosan ilyen hely.

A Le Grand Hôtel Cayré párizsi hotel, ami több híres művész otthonául szolgált már.
A Le Grand Hôtel Cayré párizsi hotel, ami több híres művész otthonául szolgált már. 
Forrás: Googlemaps

Le Grand Hôtel Cayré: a párizsi hotel, ahol Picasso és Jean Cocteau is otthon érezte magát

  • A Le Grand Hôtel Cayré a párizsi művészvilág egyik legendás találkozóhelye volt a 20. században.
  • Picasso, Jean Cocteau és számos híres író és gondolkodó is megfordult itt.
  • Az épület ma is őrzi a bohém párizsi kultúra hangulatát, modern luxussal keverve.

A Saint-Germain-des-Prés negyedben álló hotel több mint egy puszta szálláshely. Egy darabka párizsi legendárium. Falai között a 20. század legizgalmasabb művészei, filozófusai és bohém figurái fordultak meg – köztük Pablo Picasso és Jean Cocteau, akik gyakran itt találkoztak, beszélgettek vagy egyszerűen csak élvezték a város pezsgését.

Vissza az időben

A történet az 1900-as évek elején kezdődik, amikor Auguste Cayré, egy ambiciózus vállalkozó az Aveyron régióból Párizsba érkezett. Úgy döntött, hogy hotelt nyit a Rive Gauche szívében – abban a negyedben, amely hamarosan a párizsi értelmiségi élet egyik epicentrumává válik. Az épületet Achille Champy építész tervezte, aki az Art Nouveau és az Art Déco stílus elemeit ötvözte – amely,  Budán is visszaköszönhet. A kőből készült homlokzat, a kovácsoltvas erkélyek és a visszafogott elegancia már a kezdetektől különleges hangulatot adtak az épületnek.

Az 1920-as években a hotel gyorsan a város kulturális életének egyik központja lett. A környéken kávéházak, könyvesboltok és „szellemi szalonok” nyíltak, ahol írók és filozófusok vitatkoztak művészetről, politikáról vagy éppen az élet nagy kérdéseiről. Gyakran egy erős kávé vagy egy pohár bor mellett.

A legenda szerint Jean Cocteau egyik ilyen estéjén találkozott újra Picassóval a Palais-Royal árkádjai alatt. A költő később naplójában úgy írta le a festőt, mint „egy őszülő oroszlánt, akinek a tekintete mindent felfal”. A két művész több alkalommal is megfordult a Cayrében, amely ekkorra már a kreatív elit egyik kedvenc búvóhelye lett.

Nagy nevek és nagy eszek találkozási pontja

A hotel vendéglistája olyan, mint egy irodalmi és művészeti enciklopédia: James Joyce, Guillaume Apollinaire, Albert Camus, André Malraux vagy Boris Vian mind kapcsolatba kerültek a környékkel. Joyce például a szomszédos épületben fejezte be az Ulysses kéziratát – ami nem kis teljesítmény egy olyan városban, ahol a kávé néha erősebb, mint az ihlet.

A történelem azonban a Cayré ajtaján is bekopogott

A második világháború idején a hotelt – sok más párizsi épülethez hasonlóan – a német titkosszolgálat foglalta el. Az épület sorsa így összefonódott a város drámai történetével, és inspirációt adott íróknak és filmrendezőknek is. Jean-Pierre Melville például itt forgatott jeleneteket az ellenállásról szóló legendás filmjéhez, az L’Armée des ombres-hoz.

A háború után a hotel új szerepet kapott: menedék lett azok számára, akik a kultúra újjáépítésén dolgoztak. Különösen fontos alak volt Annette Kolb, a francia-német írónő és pacifista gondolkodó, aki közel 17 évig lakott itt. Jelenléte szinte szellemi központtá tette a hotelt, ahol írók és gondolkodók gyűltek össze.

Nem véletlen, hogy a hotel mai étterme az ő nevét viseli. Az Annette étterem nemcsak gasztronómiai élmény, hanem tisztelgés egy nő előtt, aki a béke és a gondolat szabadságának egyik fontos hangja volt a 20. században.

A Cayré történetéhez egy különleges párizsi szubkultúra is hozzátartozik: a Zazous mozgalom. Ezek a jazz-rajongó fiatalok a náci megszállás idején sajátos stílussal és zenével lázadtak a kor társadalmi szabályai ellen. Hosszú zakók, extravagáns frizurák és swingzene – a Cayré pedig gyakran az egyik találkozóhelyük volt.

Ma a hotel új életet él

A felújított Le Grand Hôtel Cayré a Miiro hotelmárka részeként működik, miközben gondosan megőrizte történelmi hangulatát. A belső terekben vintage plakátok, régi könyvek, antik tárgyak és textíliák idézik fel a „Roaring Twenties” bohém világát.

A 123 szoba között akad olyan is, amelyből a Eiffel-torony látható, ami már önmagában is elég jó ok arra, hogy valaki itt foglaljon szobát. De az igazi varázs nem a kilátásban rejlik, hanem abban a történetben, amely minden sarokból visszaköszön.

Mert a Cayré nem egyszerű hotel. Inkább egy időgép, amelyben a párizsi művészvilág aranykora még mindig egy kicsit jelen van.

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