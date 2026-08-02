A párizsi hotel, amelyet Picasso és Jean Cocteau is otthonának nevezett

Párizs tele van ikonikus helyekkel. Kávézókkal, galériákkal, könyvesboltokkal és olyan utcákkal, ahol szinte érezni lehet a történelem illatát. De kevés olyan párizsi hotel létezik, amely egyszerre volt otthona művészeknek, menedéke íróknak és találkozóhelye egy egész kulturális forradalomnak. De a Le Grand Hôtel Cayré pontosan ilyen hely.

A Le Grand Hôtel Cayré párizsi hotel, ami több híres művész otthonául szolgált már.

Forrás: Googlemaps

Le Grand Hôtel Cayré: a párizsi hotel, ahol Picasso és Jean Cocteau is otthon érezte magát A Le Grand Hôtel Cayré a párizsi művészvilág egyik legendás találkozóhelye volt a 20. században.

Picasso, Jean Cocteau és számos híres író és gondolkodó is megfordult itt.

Az épület ma is őrzi a bohém párizsi kultúra hangulatát, modern luxussal keverve.

A Saint-Germain-des-Prés negyedben álló hotel több mint egy puszta szálláshely. Egy darabka párizsi legendárium. Falai között a 20. század legizgalmasabb művészei, filozófusai és bohém figurái fordultak meg – köztük Pablo Picasso és Jean Cocteau, akik gyakran itt találkoztak, beszélgettek vagy egyszerűen csak élvezték a város pezsgését.

Vissza az időben

A történet az 1900-as évek elején kezdődik, amikor Auguste Cayré, egy ambiciózus vállalkozó az Aveyron régióból Párizsba érkezett. Úgy döntött, hogy hotelt nyit a Rive Gauche szívében – abban a negyedben, amely hamarosan a párizsi értelmiségi élet egyik epicentrumává válik. Az épületet Achille Champy építész tervezte, aki az Art Nouveau és az Art Déco stílus elemeit ötvözte – amely, Budán is visszaköszönhet. A kőből készült homlokzat, a kovácsoltvas erkélyek és a visszafogott elegancia már a kezdetektől különleges hangulatot adtak az épületnek.

Az 1920-as években a hotel gyorsan a város kulturális életének egyik központja lett. A környéken kávéházak, könyvesboltok és „szellemi szalonok” nyíltak, ahol írók és filozófusok vitatkoztak művészetről, politikáról vagy éppen az élet nagy kérdéseiről. Gyakran egy erős kávé vagy egy pohár bor mellett.

A legenda szerint Jean Cocteau egyik ilyen estéjén találkozott újra Picassóval a Palais-Royal árkádjai alatt. A költő később naplójában úgy írta le a festőt, mint „egy őszülő oroszlánt, akinek a tekintete mindent felfal”. A két művész több alkalommal is megfordult a Cayrében, amely ekkorra már a kreatív elit egyik kedvenc búvóhelye lett.