Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 4., szombat Ulrik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Erzsébet királynőt megdöbbentette Harry gyerekei, Archie és Lilibet viselkedése az utolsó találkozásukkor

brit királyi család erzsébet királynő harry herceg
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Megható családi emléket idézett fel Harry herceg 2023-as memoárjában. Arról írt, hogyan jellemezte nagymamája Erzsébet királynő a dédunokáit, amikor utoljára találkoztak.

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban léptek ki a királyi családból és az Egyesült Államokban új életet kezdtek. 2022 júniusában azonban már négyen, két gyerekükkel, Archie-val és Lilibettel tértek vissza Nagy-Britanniába II. Erzsébet királynő platinajubileumára. Az uralkodó ekkor találkozott utoljára a gyerekekkel, és el volt ragadtatva tőlük. 

II. Erzsébet királynő platinajubileumára Harry herceg a gyerekeit is hazavitte.
 II. Erzsébet királynő platinajubileumára Harry herceg a gyerekeit is hazavitte.
Forrás: Getty Images Europe

Erzsébet királynő csalódott: pozitív értelemben 

Harry herceg az emlékirataiban arról is beszámol, hogy mennyire megviselte nagymamája halála, és felidézte, amikor gyerekei találkoztak az uralkodóval, aki a platinajubileumát ünnepelte. „Archie mélyen meghajolt, húga, Lilibet a lábamba kapaszkodott. Édes gyermekek!” – idézi Erzsébet királynőt Harry. A herceg szerint a királynőt meglepte dédunokái viselkedése, mégpedig pozitív értelemben. „Azt várta, hogy egy kicsit… amerikaibbak lesznek, gondolom? Vagyis úgy gondolta, neveletlenebbek, vadabbak” – írta memoárjában. A találkozás különösen emlékezetes maradt, ugyanis az uralkodó nemsokára elhunyt. Archie hároméves, Lilibet mindössze egyéves volt ekkor. 

Harry érzelmes is búcsút vett nagyanyjától

A királynő halála után kiadott személyes nyilatkozatában Harry nyilvánosan is búcsút vett nagyanyjától, és hangsúlyozta, mennyit jelentettek számára a közösen megélt pillanatok: „Nagymama, bár ez a végső búcsú mély szomorúsággal tölt el minket, örökké hálás leszek minden közös pillanatunkért: az első gyermekkori emlékeimtől kezdve egészen addig, amikor először találkoztál a feleségemmel, és amikor átölelted szeretett dédunokáidat. Nagy becsben tartom ezeket a veled megélt pillanatokat, és a sok különleges emléket is. Már most nagyon hiányzol, nemcsak nekünk, hanem az egész világnak. Csodálunk téged azért, hogy milyen méltósággal és eleganciával viselted a koronát. Köszönöm a szolgálatodat. Köszönöm a példamutatásodat. Köszönöm a bölcs tanácsaidat. Köszönöm a ragadós mosolyodat. Mi is mosolygunk annak tudatában, hogy te és nagypapa most újra együtt vagytok, békében” − idézi a People

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Egyik gyereke sem emlékezett meg Diana hercegnéről: se egy mondat, se egy fotó

Július 1-jén 65 éves lett volna a szívek királynője. Diana hercegné születésnapja mellett azonban szó nélkül elmentek a gyerekei. Sem Harry herceg, sem Vilmos herceg nem rakott ki posztot a közösségi oldalaikra.

65 éve született Diana hercegné – Ilyen lenne a királyi család, ha még mindig élne: GALÉRIA

Károly herceg első felesége halálával betölthetetlen űrt hagyott maga után. Diana hercegné még csak 65 éves lenne, de mi történt volna a királyi családdal, ha még mindig élne?

Szívszorító részletek: így ünnepelte utolsó születésnapját Diana hercegné − Fotógaléria

Csak úgy ragyogott a 36. születésnapján. Diana hercegné kiállításmegnyitón vett részt és a rajongóival is találkozott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu