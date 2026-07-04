Erzsébet királynőt megdöbbentette Harry gyerekei, Archie és Lilibet viselkedése az utolsó találkozásukkor

Harry herceg és Meghan Markle 2020-ban léptek ki a királyi családból és az Egyesült Államokban új életet kezdtek. 2022 júniusában azonban már négyen, két gyerekükkel, Archie-val és Lilibettel tértek vissza Nagy-Britanniába II. Erzsébet királynő platinajubileumára. Az uralkodó ekkor találkozott utoljára a gyerekekkel, és el volt ragadtatva tőlük.

II. Erzsébet királynő platinajubileumára Harry herceg a gyerekeit is hazavitte.

Forrás: Getty Images Europe

Erzsébet királynő csalódott: pozitív értelemben

Harry herceg az emlékirataiban arról is beszámol, hogy mennyire megviselte nagymamája halála, és felidézte, amikor gyerekei találkoztak az uralkodóval, aki a platinajubileumát ünnepelte. „Archie mélyen meghajolt, húga, Lilibet a lábamba kapaszkodott. Édes gyermekek!” – idézi Erzsébet királynőt Harry. A herceg szerint a királynőt meglepte dédunokái viselkedése, mégpedig pozitív értelemben. „Azt várta, hogy egy kicsit… amerikaibbak lesznek, gondolom? Vagyis úgy gondolta, neveletlenebbek, vadabbak” – írta memoárjában. A találkozás különösen emlékezetes maradt, ugyanis az uralkodó nemsokára elhunyt. Archie hároméves, Lilibet mindössze egyéves volt ekkor.

Harry érzelmes is búcsút vett nagyanyjától

A királynő halála után kiadott személyes nyilatkozatában Harry nyilvánosan is búcsút vett nagyanyjától, és hangsúlyozta, mennyit jelentettek számára a közösen megélt pillanatok: „Nagymama, bár ez a végső búcsú mély szomorúsággal tölt el minket, örökké hálás leszek minden közös pillanatunkért: az első gyermekkori emlékeimtől kezdve egészen addig, amikor először találkoztál a feleségemmel, és amikor átölelted szeretett dédunokáidat. Nagy becsben tartom ezeket a veled megélt pillanatokat, és a sok különleges emléket is. Már most nagyon hiányzol, nemcsak nekünk, hanem az egész világnak. Csodálunk téged azért, hogy milyen méltósággal és eleganciával viselted a koronát. Köszönöm a szolgálatodat. Köszönöm a példamutatásodat. Köszönöm a bölcs tanácsaidat. Köszönöm a ragadós mosolyodat. Mi is mosolygunk annak tudatában, hogy te és nagypapa most újra együtt vagytok, békében” − idézi a People.

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