Nem csak Jim Carrey-n fogott az idő: 30 éve forgatták a Hanta boyt – Így festenek a szereplők ma

Amikor közel 30 éve leforgatták a Hanta boyt, senki sem gondolta, hogy Jim Carrey alakítása akkorát fog szólni, hogy évtizedekkel később is a magyarok egyik kedvenc filmje lesz az eredetileg Liar Liar címen megjelent alkotás. Az évek során a szereplők pályája és megjelenése is jelentősen változott – lássuk, hogy festenek ma!
- Közel három évtized telt el azóta, hogy a Hanta boy berobbant a mozikba.
- Jim Carrey féktelen, fizikai humorra és gesztusokra épülő alakítása generációk kedvence lett.
- Azóta a szereplők külseje és karrierje is hatalmasat változott: mutatjuk, hogyan festenek ma!
30 éve forgatták: így néznek ki a a Hanta boy szereplői ma!
A Hanta boy alapkonfliktusát az állandóan füllentő édesapa (Jim Carrey) fiának, Maxnek a kívánsága idézi elő. A hazugságokat halmozó ingatlankereskedő, Fletcher Reede kénytelen egy teljes napon át csak igazat mondani, miután kisfia ezt kívánja. A főszerepre nem Jim Carrey volt az első választás: Robin Williams és Steve Martin neve is felmerült, de mindketten kikosarazták a produkciót. A szerep annyira megtetszett Carrey-nek, hogy lemondott Dr. Genya karakteréről, amit később Mike Myers játszott el az Austin Powersben. A szereplők 30 éves távlatban rengeteget változtak. Nemrég mi is beszámoltunk Jim Carrey félelmetes átváltozásáról, de a többieken is jócskán fogott az idő vasfoga. Íme a régen és most fotók!
Fletcher Reede – Jim Carrey
Jim Carrey filmjeiben megszokott, hogy energikus, túlzott gesztusai és testbeszéde elviszi a show-t. A Hanta boy esetében is ezekkel operált a gumiarcú színész, akit Golden Globe-díjra jelöltek a legjobb férfi főszereplő kategóriában. Carrey karrierje azóta is rendkívül sokszínű, a vígjátékoktól a drámákig bizonyította tehetségét, azonban külsőleg mára mintha csak árnyéka lenne régi önmagának.
Audrey Reede – Maura Tierney
Maura Tierney inkább a sorozatok világában vált ismertté, de ma is aktív a televíziós és filmes munkákban. Külsőleg sokat változott, de kifinomult nővé vált, és karakteres mosolya, valamint bája megmaradt.
Max Reede – Justin Cooper
Justin Cooper csak 8 éves volt a Hanta boy forgatása alatt, azonban nagyon hamar fel is hagyott a művészi pályával. Egészen pontosan 2003-ban vonult vissza a színészettől. Ma rádiós műsorvezetőként és producerként dolgozik a FOX Sports Radio műsoraiban.
Jerry – Cary Elwes
Cary Elwes ma is aktív a film- és színházi világban. A csibész tekintetet még 30 év után is jellegzetes.
Greta – Anne Haney
Greta az idős titkárnőt játszotta a filmben, aki egyben Jim Carrey karakterének lelkiismerete is volt. Anne Haney 2001-ben elhunyt.
Miranda – Amanda Donohoe
Amanda Donohoe főként a brit televízióban szerepel és kisebb filmeken dolgozik. Azért őt is nehezen ismernénk fel az utcán 30 év távlatából.
Samantha Cole – Jennifer Tilly
Jennifer Tilly ma is aktív színésznő, vígjátékokban és drámákban egyaránt szerepel, sőt pókerjátékosként is ismert.
Mr. Allan – Mitchell Ryan
Mitchell Ryan 2022-ben hunyt el, de a filmben nyújtott alakítása a vígjáték klasszikus részévé vált. Az erős, határozott főnök figurája ma is emlékezetes.
