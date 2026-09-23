43 évesen az eutanáziát választotta a jóképű francia színész: Arnaud Denis elviselhetetlen fájdalmakkal küzdött

Arnaud Denis halálhírét ügyvédje, Philippe Courtois erősítette meg. Elmondása szerint a színész a belgiumi Namurban három orvossal egyeztetve hozta meg döntését.

Arnaud Denis francia színész és rendező az eutanáziába menekült borzasztó fájdalmai elől

Forrás: Instagram

„A teste már nem tartotta őt, elvesztette fölötte az irányítást. Arnaud Denis halála annak a következménye, hogy hosszú hónapok óta intenzív fájdalmaktól szenvedett” – mondta az ügyvéd.

Arnaud Denis 2023. július 17-én kapott polipropilén implantátumot egy jobb oldali lágyéksérv kezelése során. A beavatkozást követően több súlyos panasza alakult ki, ezért 2024 áprilisában az Egyesült Államokban eltávolíttatta az implantátumot. Később egy súlyos, hosszan tartó kimerültséggel és más idegrendszeri tünetekkel járó betegséget, myalgiás encephalomyelitist diagnosztizáltak nála. Az orvosok szerint panaszai összefügghettek azzal, hogy szervezete gyulladásos reakcióval válaszolt a beültetett implantátumra, ez pedig megzavarta az immunrendszer működését is.

Arnaud Denis: „Már egyáltalán nincs életem”

A színész állapota olyan súlyossá vált, hogy nem tudta folytatni korábbi életét. 2026 elején beszélt arról, milyen állapotban van.

„Már nem tudok kimenni a lakásomból, nincs társas életem, egyáltalán nincs életem. Már semmim nem maradt abból, ami egy férfi életének méltóságát adja. És egyre rosszabb. Úgy élek, mint egy végstádiumú rákbeteg. Az orvosoknak nincs már semmilyen megoldásuk számomra” – idézte a színészt az Euronews.

Már akkor azt mondta, nem lát lehetőséget szenvedéseinek megszüntetésére.

„Az ember legbelül tudja, amikor halálra van ítélve” – fogalmazott.

Március 18-án került egy belga kórház palliatív osztályára, ahol arra várt, hogy elbírálják az eutanáziára vonatkozó kérelmét.

Arnaud Denis betegsége alatt létrehozta a „Francia áldozatok a sérvprotézisek miatt” nevű közösséget is. A csoport a közösségi médiában több száz olyan ember beszámolóját gyűjti, akik állításuk szerint sérv kezelésére beültetett implantátumokhoz köthető mellékhatásokat tapasztaltak.

Ezeket olvastad már?