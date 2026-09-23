Presley Gerbert démonok gyötörték: nem az volt a baj, hogy híres családban nőtt fel

A Page Six amerikai portál Presley Gerber egyik barátjára hivatkozva azt írja, Cindy Crawford fia nagyszerű srác volt, rendkívül kedves embernek tartották, de látszott, hogy sok minden nyomasztja. A neve elhallgatását kérő informátor azt mondta, Presley-t akkor ismerte meg, amikor a fiú az édesapja, Rande Gerber éttermében dolgozott. Sokszor folytattak mély beszélgetéseket, komoly témákról.

Presley Gerber már régóta démonokkal küzdött

Forrás: AFP

„Démonokkal küzdött. És ezek nem mind abból fakadtak, hogy híres szülők gyereke volt” – mondta.

Szerinte nagyon megnehezítette Presley életét, hogy soha tudthatta, ki közelít felé őszinte szándékkal, és ki az, aki érdekből keresi a társaságát.

Nagyon nehéz lehet, ha sosem tudhatod, hogy valaki tényleg a barátod akar-e lenni, vagy csak akar tőled valamit.

Az informátort nem lepte meg, amikor felmerült, hogy Presley Gerber halálát túladagolás okozhatta.

„Vannak, akik egyszerűen ilyen küzdelmekkel születnek. Ez az ő útjuk” – mondta.

Presley Gerber húgát összetörte a tragédia

A Gerber család továbbra is próbálja feldolgozni Presley váratlan halálát. A 25 éves Kaia Gerber különösen nehezen viseli bátyja elvesztését.

„Kaia és Presley elképesztően közel álltak egymáshoz. Nem tudom, hogyan fog élni nélküle” – mondta a barát.

Presley Gerber vasárnap halt meg a kaliforniai Santa Monicában működő Resolutions Living rehabilitációs otthonban. Az intézmény függőkkel és mentális problémákkal küzdők kezelésével foglalkozik. Presley mindössze néhány nappal a halála előtt jelentkezett be az intézménybe. A magas színvonalú kezelés ellenére ott vesztette életét.

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