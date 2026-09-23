IQ-teszt: két hiba is van ezen a képen, de csak a sasszeműek találják meg 17 másodperc alatt

A képes fejtörők, IQ-tesztek próbára teszik a figyelmet, a koncentrációt és a problémamegoldó képességet. Ezekben a feladványokban általában egy oda nem illő tárgyat, valamilyen logikai hibát vagy egy apró részletet kell felfedezni. Az alábbi kép azonban kicsit más... Egy hagyományos arab öltözetet viselő férfi áll a tevéje mellett, kezében bot. Körülötte különböző portékákat, többek között edényeket, szőnyegeket és kelméket kínáló standok sorakoznak. A háttérben homokdűnék, pálmafák és házak láthatók. Találd meg a két hibát a képen 17 másodperc alatt! Ha sikerül, kivételesen jó a megfigyelőképességed!

IQ-teszt: megtalálod a két hibát 17 másodperc alatt?

Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

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