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IQ-teszt: két hiba is van ezen a képen, de csak a sasszeműek találják meg 17 másodperc alatt

rejtvény IQ-teszt sivatag
Life.hu
2026.09.23.
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A nyüzsgő sivatagi piac első ránézésre teljesen hétköznapinak tűnhet, de ne hagyd magad becsapni: két hiba is van a képen. Igazán jó a megfigyelő az, aki 17 másodpercen belül mindkettőt észreveszi.

A képes fejtörők, IQ-tesztek próbára teszik a figyelmet, a koncentrációt és a problémamegoldó képességet. Ezekben a feladványokban általában egy oda nem illő tárgyat, valamilyen logikai hibát vagy egy apró részletet kell felfedezni. Az alábbi kép azonban kicsit más... Egy hagyományos arab öltözetet viselő férfi áll a tevéje mellett, kezében bot. Körülötte különböző portékákat, többek között edényeket, szőnyegeket és kelméket kínáló standok sorakoznak. A háttérben homokdűnék, pálmafák és házak láthatók. Találd meg a két hibát a képen 17 másodperc alatt! Ha sikerül, kivételesen jó a megfigyelőképességed!

IQ-teszt: megtalálod a két hibát 17 másodperc alatt? 
IQ-teszt: megtalálod a két hibát 17 másodperc alatt? 
Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

 

Ha nem találtad meg, ne csüggedj, inkább gyakorolj! További IQ-tesztek a Life.hu-n: 

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