Először látták Cindy Crawfordot a fia halála óta: összetörve hagyta el Presley Gerber otthonát

A 60 éves szupermodell és 64 éves férje fekete Range Roverrel hagyta el a házat. Cindy Crawford az anyósülésen ült, sötét napszemüveggel és sapkával takarta az arcát.
Cindy Crawford fia egy rehabilitációs intézményben halt meg
Presley Gerber vasárnap halt meg, amikor egy Santa Monicában működő rehabilitációs intézményben kezelték. A rendőrségi források szerint feltételezett túladagolás miatt indult vizsgálat.
Vasárnap reggel rendőröket és tűzoltókat riasztottak az intézményhez, miután Presley-t eszméletlenül találták. A kiérkező egységek megpróbálták újraéleszteni, az életét azonban nem sikerült megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították. Idegenkezűségre utaló jelet nem találtak. A Page Six birtokába került segélyhívásban„szívmegállás” és „túladagolás” is elhangzott.
Fotókon a rehabilitációs intézet, ahol Presley Gerber meghalt:
Cindy Crawford gyerekként a testvérét is elveszítette
A Crawford–Gerber család életében nem ez az első súlyos tragédia. Cindy Crawford gyerekkorában elveszítette öccsét, Jeffet, aki daganatos betegségben halt meg. A modell egy közelmúltbeli interjúban beszélt arról, milyen kicsik voltak még akkor: „Én nyolcéves voltam, a nővérem körülbelül tíz, a húgom négy, Jeff pedig nagyjából kétéves volt, akkoriban töltötte volna a hármat, amikor diagnosztizálták. Ezután két évig beteg volt.”
Cindy Crawford öccsének halála az egész családot összetörte, édesanyja azonban tudatosan dolgozta fel a veszteséget: „Amikor meghalt, az az egész család számára rettenetes volt. Azt hiszem, édesanyám tudatosan döntött úgy, hogy valóban végigéli a gyászt és a szakaszait. A halállal és a veszteséggel foglalkozó tanfolyamokra járt, és nagyon erős a hite.”
Presley Gerber élete képekben:
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