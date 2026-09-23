Először látták Cindy Crawfordot a fia halála óta: összetörve hagyta el Presley Gerber otthonát

A 60 éves szupermodell és 64 éves férje fekete Range Roverrel hagyta el a házat. Cindy Crawford az anyósülésen ült, sötét napszemüveggel és sapkával takarta az arcát.

Cindy Crawford és férje, Rande Gerber: elpször látták őket a tragédia óta

Cindy Crawford fia egy rehabilitációs intézményben halt meg

Presley Gerber vasárnap halt meg, amikor egy Santa Monicában működő rehabilitációs intézményben kezelték. A rendőrségi források szerint feltételezett túladagolás miatt indult vizsgálat.

Vasárnap reggel rendőröket és tűzoltókat riasztottak az intézményhez, miután Presley-t eszméletlenül találták. A kiérkező egységek megpróbálták újraéleszteni, az életét azonban nem sikerült megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították. Idegenkezűségre utaló jelet nem találtak. A Page Six birtokába került segélyhívásban„szívmegállás” és „túladagolás” is elhangzott.

Fotókon a rehabilitációs intézet, ahol Presley Gerber meghalt: