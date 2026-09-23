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tragédia

Először látták Cindy Crawfordot a fia halála óta: összetörve hagyta el Presley Gerber otthonát

tragédia Cindy Crawford Presley Gerber
Life.hu
2026.09.23.
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Cindy Crawford és férje, Rande Gerber először mutatkozott a nyilvánosság előtt azóta, hogy 27 éves fiuk, Presley Gerber meghalt. A házaspárt hétfőn fotózták le, amikor távoztak Presley hollywoodi otthonából.

A 60 éves szupermodell és 64 éves férje fekete Range Roverrel hagyta el a házat. Cindy Crawford az anyósülésen ült, sötét napszemüveggel és sapkával takarta az arcát.

Cindy Crawford és férje, Rande Gerber: elpször látták őket a tragédia óta
Cindy Crawford és férje, Rande Gerber: elpször látták őket a tragédia óta

Cindy Crawford fia egy rehabilitációs intézményben halt meg

Presley Gerber vasárnap halt meg, amikor egy Santa Monicában működő rehabilitációs intézményben kezelték. A rendőrségi források szerint feltételezett túladagolás miatt indult vizsgálat.

Vasárnap reggel rendőröket és tűzoltókat riasztottak az intézményhez, miután Presley-t eszméletlenül találták. A kiérkező egységek megpróbálták újraéleszteni, az életét azonban nem sikerült megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították. Idegenkezűségre utaló jelet nem találtak. A Page Six birtokába került segélyhívásban„szívmegállás” és „túladagolás” is elhangzott.

Fotókon a rehabilitációs intézet, ahol Presley Gerber meghalt:

Nappali
A moziszoba
Ilyenek a hálószobák a Resolution Livingben
Az udvar egy része
A terasz és az udvar egy része
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Nappali
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Cindy Crawford gyerekként a testvérét is elveszítette

A Crawford–Gerber család életében nem ez az első súlyos tragédia. Cindy Crawford gyerekkorában elveszítette öccsét, Jeffet, aki daganatos betegségben halt meg. A modell egy közelmúltbeli interjúban beszélt arról, milyen kicsik voltak még akkor: „Én nyolcéves voltam, a nővérem körülbelül tíz, a húgom négy, Jeff pedig nagyjából kétéves volt, akkoriban töltötte volna a hármat, amikor diagnosztizálták. Ezután két évig beteg volt.”

Cindy Crawford öccsének halála az egész családot összetörte, édesanyja azonban tudatosan dolgozta fel a veszteséget: „Amikor meghalt, az az egész család számára rettenetes volt. Azt hiszem, édesanyám tudatosan döntött úgy, hogy valóban végigéli a gyászt és a szakaszait. A halállal és a veszteséggel foglalkozó tanfolyamokra járt, és nagyon erős a hite.”

Presley Gerber élete képekben: 

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Presley Gerber élete képekben

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Mindössze 27 évesen meghalt Cindy Crawford fia, akinek váratlan halála megrázta szeretteit. Presley Gerber egykori barátnője most közös fotóikkal és fájdalmas sorokkal búcsúzott a modelltől.

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Cindy Crawfordot teljesen összetörte egyetlen fia, Presley Gerber halála. Férje és lánya, Kaia Gerber próbálnak neki segíteni abban, hogy megbirkózzon a tragédiával.

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Presley Gerber hónapokkal a halála előtt nyíltan beszélt arról, hogyan próbál megszabadulni függőségétől.

 

 

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