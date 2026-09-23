Tajtékzik Brigitte Bardot volt férje: önkormányzati lakásba került, miután semmit nem örökölt

Brigitte Bardot halála után közel egy évvel ismét komoly vita alakult ki a francia ikon hagyatéka körül. Brigitte Bardot férje, Bernard d'Ormale 30 éven át volt a színésznő társa, és korábban vele együtt élvezte Saint-Tropez-i otthonaik kényelmét. A férfi azonban a végrendelet szerint semmit sem örökölt, most pedig egy önkormányzati lakásban él, miközben egyáltalán nem rejti véka alá, mit gondol Bardot személyes holmijainak elárverezéséről.

Brigitte Bardot férje, Bernard d'Ormale dühös.

Forrás: Pascal GUYOT / AFP

Brigitte Bardot férje, Bernard d'Ormale több mint 30 évig élt luxusban a francia filmikon oldalán.

A 85 éves férfi Brigitte Bardot halála után semmit sem kapott, jelenleg pedig egy önkormányzati lakásban él.

D'Ormale dühösen tiltakozik az ellen, hogy néhai felesége ruháit, fehérneműit és más személyes tárgyait elárverezzék.

Brigitte Bardot férje dühös: „Botrányos, hogy így vetkőztetik le”

Bernard d'Ormale 85 évesen élesen bírálta azt a párizsi árverést, amelyen a néhai színésznő mintegy 300 személyes tárgyát kínálják eladásra. A tételek között ott vannak Bardot jellegzetes szalmakalapjai, svájcisapkái, egy fekete tütü, pipereholmik, fehérneműk és klasszikus Repetto balettcipők is. A holmikat korábban a sztár párizsi lakásában, illetve híres Saint-Tropez-i otthonában, a La Madrague-ban őrizték. Bardot ezt az ingatlant még 1958-ban vásárolta meg, miután az És Isten megteremté a nőt című film világhírűvé tette.

Brigitte Bardot az És Isten megteremté a nőt című filmben.

Forrás: COCINOE / Collection ChristopheL via AFP

Az árverést a Millon aukciósház szervezi, a bevételt pedig a Brigitte Bardot által alapított állatvédő szervezet és fia, Nicholas Charrier javára fordítják. Bernard d'Ormale azonban felháborítónak tartja, hogy felesége ennyire személyes tárgyai is kalapács alá kerülnek.

Ezek személyes tárgyak. Miért kell megtartani ezt az árverést? Az állatokért? Ez egy vicc, és tiszteletlenség Brigitte emlékével szemben.

Szerinte a holmikat inkább meg kellett volna őrizni arra az időre, amikor a nagyközönség előtt is megnyílhat a La Madrague.

„Mindezeket meg lehetett volna tartani arra a napra, amikor az emberek meglátogathatják a La Madrague-ot. Botrányos, hogy így vetkőztetik le.”