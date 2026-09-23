Tajtékzik Brigitte Bardot volt férje: önkormányzati lakásba került, miután semmit nem örökölt

Brigitte Bardot halála után közel egy évvel ismét komoly vita alakult ki a francia ikon hagyatéka körül. Brigitte Bardot férje, Bernard d'Ormale 30 éven át volt a színésznő társa, és korábban vele együtt élvezte Saint-Tropez-i otthonaik kényelmét. A férfi azonban a végrendelet szerint semmit sem örökölt, most pedig egy önkormányzati lakásban él, miközben egyáltalán nem rejti véka alá, mit gondol Bardot személyes holmijainak elárverezéséről.
- Brigitte Bardot férje, Bernard d'Ormale több mint 30 évig élt luxusban a francia filmikon oldalán.
- A 85 éves férfi Brigitte Bardot halála után semmit sem kapott, jelenleg pedig egy önkormányzati lakásban él.
- D'Ormale dühösen tiltakozik az ellen, hogy néhai felesége ruháit, fehérneműit és más személyes tárgyait elárverezzék.
Brigitte Bardot férje dühös: „Botrányos, hogy így vetkőztetik le”
Bernard d'Ormale 85 évesen élesen bírálta azt a párizsi árverést, amelyen a néhai színésznő mintegy 300 személyes tárgyát kínálják eladásra. A tételek között ott vannak Bardot jellegzetes szalmakalapjai, svájcisapkái, egy fekete tütü, pipereholmik, fehérneműk és klasszikus Repetto balettcipők is. A holmikat korábban a sztár párizsi lakásában, illetve híres Saint-Tropez-i otthonában, a La Madrague-ban őrizték. Bardot ezt az ingatlant még 1958-ban vásárolta meg, miután az És Isten megteremté a nőt című film világhírűvé tette.
Az árverést a Millon aukciósház szervezi, a bevételt pedig a Brigitte Bardot által alapított állatvédő szervezet és fia, Nicholas Charrier javára fordítják. Bernard d'Ormale azonban felháborítónak tartja, hogy felesége ennyire személyes tárgyai is kalapács alá kerülnek.
Ezek személyes tárgyak. Miért kell megtartani ezt az árverést? Az állatokért? Ez egy vicc, és tiszteletlenség Brigitte emlékével szemben.
Szerinte a holmikat inkább meg kellett volna őrizni arra az időre, amikor a nagyközönség előtt is megnyílhat a La Madrague.
„Mindezeket meg lehetett volna tartani arra a napra, amikor az emberek meglátogathatják a La Madrague-ot. Botrányos, hogy így vetkőztetik le.”
A luxusból önkormányzati lakásba került Brigitte Bardot negyedik férje
A helyzet azért is különösen drámai, mert Brigitte Bardot negyedik férje egészen a színésznő haláláig egészen más körülmények között élt. Bernard d'Ormale több mint három évtizeden át osztozott Bardot életében és Saint-Tropez-i otthonainak kényelmében, a sztár halála után azonban nem jutott részesedéshez a hagyatékból.
A férfi jelenleg önkormányzati lakásban él, és attól tart, hogy a mostani árverés csak a kezdet. Aggódik amiatt, hogy a La Madrague, valamint Bardot másik Saint-Tropez-i birtoka, a La Garrigue berendezései és tárgyai is hasonló sorsra juthatnak.
Ha egyszer eszükbe jut, hogy mindent ugyanígy eladjanak, mint ezen az árverésen, hogyan tudom majd bizonyítani, hogy bizonyos tárgyak Brigitte-hez tartoztak, vagy a magánéletem részei voltak?
D'Ormale szerint felesége sem támogatta volna a személyes holmik elárverezését. „Brigitte biztosan nem egyezett volna bele ebbe az árverésbe – elküldte volna őket.” A férfi helyzete azért is fájdalmas számára, mert saját elmondása szerint 35 évig élt a La Madrague-ban, most azonban onnan is távoznia kell.
35 éve élek ott, és most kiraknak – el tudják ezt hinni?
Mi történt Brigitte Bardot vagyonával?
Brigitte Bardot vagyona és hagyatéka azért is került a figyelem középpontjába, mert a színésznő mellett évtizedeken át élő férfi semmit sem kapott a végrendeletből. Bardot és d'Ormale 1992-ben Norvégiában vallási szertartás keretében kötötte össze az életét, házasságuk azonban Franciaországban soha nem számított jogilag érvényesnek.
A színésznő négyszer ment férjhez. Első férje Roger Vadim rendező volt, majd Jacques Charrier színész következett, akitől fia, Nicholas született. Harmadik férje Gunter Sachs társasági személyiség lett, utolsó társa pedig Bernard d'Ormale volt. Bardot híres szerelmei között Serge Gainsbourg énekes is szerepelt.
Bardot összesen 47 filmben játszott és 70 dalt rögzített, mielőtt 1973-ban visszavonult a nyilvánosságtól. Később elsősorban állatvédő tevékenységével, valamint szókimondó politikai megnyilvánulásaival került a figyelem középpontjába.
Brigitte Bardot halála után még egy meglepő fordulat jött
Brigitte Bardot halála után tehát Bernard d'Ormale úgy maradt ki a végrendeletből, hogy több mint három évtizeden át volt a sztár társa. A történetnek azonban van egy fontos csavarja. Bár kívülről úgy tűnhet, hogy Brigitte Bardot egyszerűen kitagadta utolsó férjét, d'Ormale egészen mást állít. Amikor arról kérdezték, miért nem kapott semmit a végrendeletből, azt mondta: „Én voltam az, aki azt mondta neki, hogy egyáltalán nem akarok semmit.”
A Brigitte Bardot Alapítvány szóvivője közben azt állítja, hogy d'Ormale még az alapítvány elnökeként maga is részt vett az árverés jóváhagyásában. A férfi ezt tagadja.
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