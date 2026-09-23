Jennifer Aniston új pasija miatt áll a bál: a színésznő barátai súlyos vádakkal álltak elő

Jennifer Aniston és Jim Curtis hipnoterapeuta már egy éve alkotnak egy párt, most azonban a férfi komoly feszültséget okozhat a sztár baráti körében: egyes bennfentesek szerint többen attól tartanak, hogy Curtis csupán a színésznő hírnevét szeretné felhasználni saját karrierje építésére. Jennifer Aniston azonban hallani sem akar a vádakról.

Jennifer Aniston és Jim Curtis első közös képe a színésznő Instagram-oldalán.

Forrás: Instagram/Jennifer Aniston

Jennifer Aniston és párja, Jim Curtis már több mint 1 éve vannak együtt.

A színésznő támogatja pasija munkáját, a barátok azonban aggódva figyelik a kapcsolatot.

A Jóbarátok sztárjának ismerősei tartanak attól, hogy a hipnoterapeuta csak kihasználja a színésznőt.

Jennifer Aniston egyértelmű üzenetet küldött azoknak a barátoknak, akik féltik őt.

Jennifer Aniston pasija miatt szakadhat szét a színésznő baráti köre

Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolata 2025 júliusában került először reflektorfénybe, amikor együtt nyaraltak egy jachton Mallorca partjainál. A színésznő az Instagramon is felvállalta szerelmét, azóta pedig többször nyilvánosan is kifejezte rajongását az 50 éves hipnoterapeuta, életvezetési tanácsadó és író iránt. Az 57 éves Jennifer Aniston és Jim Curtis immár több mint egy éve alkotnak egy párt.

Úgy tűnik azonban, hogy Aniston baráti körében nem mindenki osztozik a boldogságában. A RadarOnline értesülései szerint néhány közeli ismerőse megkérdőjelezi Curtis szándékait, és attól tartanak, hogy a férfi a kapcsolatot saját szakmai előmenetelére használja fel.

Attól tartanak, hogy Jim opportunista lehet, és úgy érzik, időnként kissé megjátszottnak tűnik a viselkedése

– árulta el egy bennfentes. A lap szerint a barátok aggodalmát Curtis korábbi viharos kapcsolatai, múltbeli drog- és alkoholfogyasztása, valamint a fiától való elhidegülése is táplálja.

Jennifer Aniston kész megszakítani a kapcsolatot a barátaival

A színésznő állítólag rendkívül rosszul fogadta, hogy egyes barátai a háta mögött kérdőjelezik meg párja szándékait. Egy hozzá közel álló forrás szerint különösen az bántja, hogy olyan emberektől hallhat negatív véleményeket, akiktől őszinteséget és feltétlen támogatást várna.

Jen általában nem foglalkozik a negatív pletykákkal, de az, hogy néhány barátja gyanakvással tekint Jimre, nem kerülte el a figyelmét. Ez nagyon felzaklatta

– mondta a bennfentes. A forrás szerint Aniston egyelőre nem akar bizonyíték nélkül senkit megvádolni, de mindenképpen szeretné kideríteni, kik beszélnek a párja ellen. „Számít arra, hogy a barátai lojálisak és őszinték vele. Az a gondolat, hogy egyesek mást mondanak a szemébe, mint a háta mögött, meglehetősen felkavaró számára. Jen nem az a típus, aki bizonyíték nélkül vádaskodik, de természetesen szeretne a dolgok végére járni.

Aki Jim ellen fordul, azt azonnal kizárja a baráti köréből.

A színésznő mindenáron meg akarja védeni szerelmét

Jennifer Aniston korábban sem titkolta, mennyire különlegesnek tartja új párját. Egy nyilatkozatában így beszélt a hipnoterapeutáról: „Nagyon különleges, rendkívül hétköznapi és kedves ember, aki segíteni szeretne másoknak a gyógyulásban, abban, hogy feldolgozzák a traumáikat, túllépjenek a megrekedtségen, és tisztábban lássanak. Egészen rendkívüli ember, aki nagyon sokaknak segít.”