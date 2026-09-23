Sissi mosolya mögött súlyos tragédiák rejtőztek: ilyen volt valójában Romy Schneider – GALÉRIA

1938. szeptember 23-án született Romy Schneider, akinek nevét generációk kötötték össze Erzsébet királyné alakjával. Bár a Sissi-filmek tették világhírűvé, később tudatosan maga mögött hagyta a romantikus hercegnő szerepét, és Franciaország egyik legjelentősebb drámai színésznőjévé vált. Sikerei mögött azonban viharos szerelmek, két válás és végül egy felfoghatatlan családi tragédia húzódott.
- Romy Schneider mindössze 15 évesen állt először kamera elé.
- A Sissi-trilógia világsztárrá tette, később azonban igyekezett kitörni a róla kialakult képből.
- Alain Delonnal éveken át alkották az európai filmvilág egyik legismertebb sztárpárját.
- Két házasságából két gyermeke született, David és Sarah.
- 14 éves fia tragikus halála után kevesebb mint egy évvel Romy Schneider is meghalt.
Romy Schneider Sissiként lett világsztár, de másfajta karrierre vágyott
Rosemarie Magdalena Albach-Retty színészcsaládba született, és már tinédzserként követte szüleit a pályán. Első filmjét 15 évesen forgatta, majd 1955-ben megkapta azt a szerepet, amely egész életében elkísérte. Romy Schneider Sissiként vált világhírűvé és miután a fiatal színésznő Erzsébet királynét alakította a legendás trilógiában, soha nem is tudott teljesen elszakadni ettől a szereptől.
Pedig Schneider nem akart örökre a bájos császárné maradni. Franciaországban drámai szerepek egész sorával bizonyította tehetségét. A Romy Schneider-filmek közül A medence, Az élet dolgai, Ludwig, A szeretet a legfontosabb és az Egyszerű eset is fontos állomása lett pályájának; utóbbi két alakításáért César-díjat kapott.
Alain Delon után két házasság következett
Franciaországi új életének egyik meghatározó szereplője Alain Delon volt, akivel először a Christine című filmben játsztottak együtt 1958-ban. Eljegyezték egymást, kapcsolatuk azonban 1963-ban véget ért. Évekkel később ismét egymás oldalán álltak kamera elé A medence című filmben.
Romy Schneider 1966-ban Harry Meyen színész-rendező felesége lett, akitől megszületett fia, David 1966-ban. Házasságuk válással végződött, a férfi később életét vesztette.
Második férje Daniel Biasini forgatókönyvíró volt, akitől lánya, Sarah született 1977-ben, ám ez a kapcsolat sem állta ki az idő próbáját.
Romy Schneider fiának halála után semmi sem volt többé ugyanaz
1981 júliusában David mindössze 14 éves volt, amikor megpróbált átmászni nevelőszülei házának vaskerítésén. Megcsúszott, a kerítés egyik tüskéje pedig olyan súlyos sérülést okozott a combartériáján, hogy életét vesztette.
Schneidert fia elvesztése összetörte. A gyász után is dolgozott: utolsó filmje, A Sant Souci-i járókelő különösen fájdalmas lehetett számára, hiszen történetében egy kisfiút vesz a szárnyai alá. A film ajánlása így szólt: „Davidnak és az apjának.”
Romy Schneider halála alig tíz hónappal fia tragédiája után következett be. 1982. május 29-én, 43 évesen találták holtan párizsi otthonában; a hivatalos vizsgálat szívelégtelenséget állapított meg, de sokan úgy vélik, megszakadt a szíve fia halála miatt. Egy rendkívüli karrier ezzel váratlanul véget ért – miközben Sissi mosolya és Schneider későbbi, jóval sötétebb szerepei máig őrzik két egészen különböző arcát.
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