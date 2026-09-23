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Sissi mosolya mögött súlyos tragédiák rejtőztek: ilyen volt valójában Romy Schneider – GALÉRIA

Collection ChristopheL via AFP - FIDA CINEMATOGRAFICA / LIRA FILM
színésznő Sissi Romy Schneider
Nagy Anna
2026.09.23.
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A filmvásznon hercegnő volt, a magánéletében azonban súlyos veszteségekkel kellett szembenéznie. Romy Schneider 43 éves korára világsztár, kétszeres César-díjas színésznő és két gyermek édesanyja volt – fia tragikus halála azonban mindent megváltoztatott. Galériánkban felidézzük pályafutását, szerelmeit és családját is.

1938. szeptember 23-án született Romy Schneider, akinek nevét generációk kötötték össze Erzsébet királyné alakjával. Bár a Sissi-filmek tették világhírűvé, később tudatosan maga mögött hagyta a romantikus hercegnő szerepét, és Franciaország egyik legjelentősebb drámai színésznőjévé vált. Sikerei mögött azonban viharos szerelmek, két válás és végül egy felfoghatatlan családi tragédia húzódott.

French actor Alain Delon with his partner, actress Romy Schneider (1938 - 1982), circa 1960. (Photo by Archive Photos/Getty Images)
Romy Schneider és Alain Delon.
Forrás: Archive Photos
  • Romy Schneider mindössze 15 évesen állt először kamera elé.
  • A Sissi-trilógia világsztárrá tette, később azonban igyekezett kitörni a róla kialakult képből.
  • Alain Delonnal éveken át alkották az európai filmvilág egyik legismertebb sztárpárját.
  • Két házasságából két gyermeke született, David és Sarah.
  • 14 éves fia tragikus halála után kevesebb mint egy évvel Romy Schneider is meghalt.

Romy Schneider Sissiként lett világsztár, de másfajta karrierre vágyott

Rosemarie Magdalena Albach-Retty színészcsaládba született, és már tinédzserként követte szüleit a pályán. Első filmjét 15 évesen forgatta, majd 1955-ben megkapta azt a szerepet, amely egész életében elkísérte. Romy Schneider Sissiként vált világhírűvé és miután a fiatal színésznő Erzsébet királynét alakította a legendás trilógiában, soha nem is tudott teljesen elszakadni ettől a szereptől.

Austrian-born German actress Romy Schneider on the set of Sissi written and directed by Austrian Ernst Marischka. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)
Romy Schneider Sissiként.
Forrás: Corbis Historical

Pedig Schneider nem akart örökre a bájos császárné maradni. Franciaországban drámai szerepek egész sorával bizonyította tehetségét. A Romy Schneider-filmek közül A medence, Az élet dolgai, Ludwig, A szeretet a legfontosabb és az Egyszerű eset is fontos állomása lett pályájának; utóbbi két alakításáért César-díjat kapott. 

Alain Delon után két házasság következett

Franciaországi új életének egyik meghatározó szereplője Alain Delon volt, akivel először a Christine című filmben játsztottak együtt 1958-ban. Eljegyezték egymást, kapcsolatuk azonban 1963-ban véget ért. Évekkel később ismét egymás oldalán álltak kamera elé A medence című filmben.

Romy Schneider és Alain Delon 1959-ben.
Romy Schneider és Alain Delon 1959-ben.
Forrás: g84/Northfoto

Romy Schneider 1966-ban Harry Meyen színész-rendező felesége lett, akitől megszületett fia, David 1966-ban. Házasságuk válással végződött, a férfi később életét vesztette. 

Romy Schneider 1982-ben a fiával, Daviddal.
Romy Schneider 1982-ben a fiával, Daviddal.
Forrás: SVEN SIMON/Northfoto

Második férje Daniel Biasini forgatókönyvíró volt, akitől lánya, Sarah született 1977-ben, ám ez a kapcsolat sem állta ki az idő próbáját. 

PORTRAIT OF SARAH BIASINI, FRENCH ACTRESS (Photo by Studio Harcourt Paris via AFP)
Sarah Biasini, Romy Schneider lánya.
Forrás: Studio Harcourt Paris via AFP

Romy Schneider fiának halála után semmi sem volt többé ugyanaz

1981 júliusában David mindössze 14 éves volt, amikor megpróbált átmászni nevelőszülei házának vaskerítésén. Megcsúszott, a kerítés egyik tüskéje pedig olyan súlyos sérülést okozott a combartériáján, hogy életét vesztette.

Schneidert fia elvesztése összetörte. A gyász után is dolgozott: utolsó filmje, A Sant Souci-i járókelő különösen fájdalmas lehetett számára, hiszen történetében egy kisfiút vesz a szárnyai alá. A film ajánlása így szólt: „Davidnak és az apjának.”

Romy Schneider halála alig tíz hónappal fia tragédiája után következett be. 1982. május 29-én, 43 évesen találták holtan párizsi otthonában; a hivatalos vizsgálat szívelégtelenséget állapított meg, de sokan úgy vélik, megszakadt a szíve fia halála miatt. Egy rendkívüli karrier ezzel váratlanul véget ért – miközben Sissi mosolya és Schneider későbbi, jóval sötétebb szerepei máig őrzik két egészen különböző arcát.

Kattints a képre, és nézd végig Romy Schneider életét képekben:

Romy Schneider az Amikor a fehér orgona újra virágzik címá filmjében 1953-ban: édesanyjával együtt szerepelt.
Karlheinz Böhm és Romy Schneider a Sissi-trilógia egyik filmjében 1956-ban.
Romy Schneider ismét Sissiként 1957-ben.
Romy Schneider Alain Delonnal a „Christine” című film egyik jelenetében 1958-ban.
Romy Schneider és első férje, Harry Meyen 1965. április végén.
Romy Schneider újszülött fiával, David Christopherrel a karjában, 1966. december elején egy berlini kórházban, röviddel a szülés után.
1967. február: Romy Schneider és Harry Meyen kisfiukkal, Daviddel.
Alain Delon és Romy Schneider a „La piscine” című film forgatásán 1969-ben.
Romy Schneider 1970-ben Az élet dolgai című filmben.
Romy Schneider 1972-ben a Ludwig című filmben.
Alain Delon és Romy Schneider a Trockij meggyilkolása című filmben 1972-ben.
A 37 éves osztrák színésznő, Romy Schneider, és új férje, a 28 éves Daniel Biasini 1975. december 18-án.
A szeretet a legfontosabb című 1975-ös filmben Romy Schneider.
Romy Schneider az Egyszerű eset című 1978-as filmben.
A sans-souci-i járókelő című 1982-es filmben. Ez volt Romy Schneider utolsó alkotása halála előtt.
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Romy Schneider az Amikor a fehér orgona újra virágzik címá filmjében 1953-ban: édesanyjával együtt szerepelt.
Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

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