Sissi mosolya mögött súlyos tragédiák rejtőztek: ilyen volt valójában Romy Schneider – GALÉRIA

1938. szeptember 23-án született Romy Schneider, akinek nevét generációk kötötték össze Erzsébet királyné alakjával. Bár a Sissi-filmek tették világhírűvé, később tudatosan maga mögött hagyta a romantikus hercegnő szerepét, és Franciaország egyik legjelentősebb drámai színésznőjévé vált. Sikerei mögött azonban viharos szerelmek, két válás és végül egy felfoghatatlan családi tragédia húzódott.

Romy Schneider és Alain Delon.

Forrás: Archive Photos

Romy Schneider mindössze 15 évesen állt először kamera elé.

A Sissi-trilógia világsztárrá tette, később azonban igyekezett kitörni a róla kialakult képből.

Alain Delonnal éveken át alkották az európai filmvilág egyik legismertebb sztárpárját.

Két házasságából két gyermeke született, David és Sarah.

14 éves fia tragikus halála után kevesebb mint egy évvel Romy Schneider is meghalt.

Romy Schneider Sissiként lett világsztár, de másfajta karrierre vágyott

Rosemarie Magdalena Albach-Retty színészcsaládba született, és már tinédzserként követte szüleit a pályán. Első filmjét 15 évesen forgatta, majd 1955-ben megkapta azt a szerepet, amely egész életében elkísérte. Romy Schneider Sissiként vált világhírűvé és miután a fiatal színésznő Erzsébet királynét alakította a legendás trilógiában, soha nem is tudott teljesen elszakadni ettől a szereptől.

Romy Schneider Sissiként.

Forrás: Corbis Historical

Pedig Schneider nem akart örökre a bájos császárné maradni. Franciaországban drámai szerepek egész sorával bizonyította tehetségét. A Romy Schneider-filmek közül A medence, Az élet dolgai, Ludwig, A szeretet a legfontosabb és az Egyszerű eset is fontos állomása lett pályájának; utóbbi két alakításáért César-díjat kapott.

Alain Delon után két házasság következett

Franciaországi új életének egyik meghatározó szereplője Alain Delon volt, akivel először a Christine című filmben játsztottak együtt 1958-ban. Eljegyezték egymást, kapcsolatuk azonban 1963-ban véget ért. Évekkel később ismét egymás oldalán álltak kamera elé A medence című filmben.

Romy Schneider és Alain Delon 1959-ben.

Forrás: g84/Northfoto

Romy Schneider 1966-ban Harry Meyen színész-rendező felesége lett, akitől megszületett fia, David 1966-ban. Házasságuk válással végződött, a férfi később életét vesztette.