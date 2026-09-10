Angelina Jolie büszkén nézi, hogy a gyerekei megalázzák apjukat: „Határozott egyéniségek"

Angelina Jolie számára lassan teljesen új életszakasz kezdődik: gyermekei, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox és Vivienne már mind felnőttek. A színésznő pedig úgy érzi, sikerült határozott egyéniségekké nevelnie őket, amire kifejezetten büszke. Brad Pitt azonban valószínűáleg erről másként vélekedne...

Angelina Jolie a 6 gyerekével 2018-ban.

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Angelina Jolie nem akarta megmondani a gyerekeinek, kik legyenek

Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox és Vivienne ma már mind felnőttek, Jolie pedig úgy érzi, szülőként az egyik legfontosabb dolga éppen az volt, hogy ne próbálja helyettük megírni az életüket.

Határozottan egyéniségek, és ez nagyon büszkévé tesz, mert szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy alapvetően ne álljunk az útjukba.

Maddox és Pax már dolgozott is édesanyjával rendezőasszisztensként, Jolie azonban állítása szerint ilyenkor sem hollywoodi sztárként tekint magára. „Nyilvánvalóan jó érzés, hogy mellettem vannak, de én egyszerűen csak anya vagyok, aki szeretne a családja közelében lenni.”

Angelina Jolie gyerekei az önállóságot Brad Pitt nevével is gyakorolják

Az önálló döntésekből pedig az elmúlt években nem volt hiány. Angelina Jolie gyerekei közül többen is elhagyták vagy mellőzik apjuk vezetéknevét, ami aligha lehet kellemes fejlemény Brad Pitt számára.

Legutóbb Vivienne kezdeményezte hivatalosan, hogy Jolie-Pittről Jolie-ra változtassa a nevét, személyes okokra hivatkozva. A lépés nem teljesen váratlan: a Broadwayn már 2024-ben Vivienne Jolie néven szerepelt. Shiloh szintén jogi úton kérte a névváltoztatást, ahogy Zahara és Maddox is. Pax és Knox a hírek szerint nem kezdeményezett hivatalos névváltoztatást.

A színésznőhöz közel álló forrás szerint ugyanakkor Angelina Jolie már nem harcolni akar: azt szeretné, hogy mindenki továbblépjen, és a család végre gyógyulni tudjon.

Angelina Jolie visszakapná a régi életét

Most, hogy gyermekei felnőttek, Angelina Jolie saját magának is új fejezetet nyitna. Többet utazna, visszatérne a terepmunkához, újra motorra ülne és repülne – és állítása szerint éppen a gyerekei biztatják erre.