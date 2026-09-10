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Angelina Jolie büszkén nézi, hogy a gyerekei megalázzák apjukat: „Határozott egyéniségek"

Northfoto - Entertainment Pictures
Brad Pitt Angelina Jolie gyerek
Nagy Anna
2026.09.10.
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A színésznő szerint az egyik legfontosabb szülői feladat, hogy az ember ne álljon a gyerekei útjába, és hagyja őket önálló döntéseket hozni. Angelina Jolie gyerekei ezt az elvet láthatóan komolyan vették: többen már Brad Pitt vezetéknevétől is megszabadultak. Jolie pedig nem is lehetne büszkébb arra, hogy határozott egyéniségeket nevelt.

Angelina Jolie számára lassan teljesen új életszakasz kezdődik: gyermekei, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox és Vivienne már mind felnőttek. A színésznő pedig úgy érzi, sikerült határozott egyéniségekké nevelnie őket, amire kifejezetten büszke. Brad Pitt azonban valószínűáleg erről másként vélekedne...

Angelina Jolie with her children Shiloh, Maddox, Vivienne Marcheline, Pax Thien, Zahara Marley, Knox Leon visit The Louvre in Paris. ***SPECIAL INSTRUCTIONS*** Please pixelate children's faces before publication.***. 30 Jan 2018 Pictured: Angelina Jolie, Shiloh, Maddox, Vivienne Marcheline, Pax Thien, Zahara Marley, Knox Leon. Photo credit: MT / MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 January 30, 2018
Angelina Jolie a 6 gyerekével 2018-ban.
Forrás: NORTHFOTO /  MT / MEGA

Angelina Jolie nem akarta megmondani a gyerekeinek, kik legyenek

Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox és Vivienne ma már mind felnőttek, Jolie pedig úgy érzi, szülőként az egyik legfontosabb dolga éppen az volt, hogy ne próbálja helyettük megírni az életüket.

Határozottan egyéniségek, és ez nagyon büszkévé tesz, mert szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy alapvetően ne álljunk az útjukba.

Maddox és Pax már dolgozott is édesanyjával rendezőasszisztensként, Jolie azonban állítása szerint ilyenkor sem hollywoodi sztárként tekint magára. „Nyilvánvalóan jó érzés, hogy mellettem vannak, de én egyszerűen csak anya vagyok, aki szeretne a családja közelében lenni.”

Angelina Jolie gyerekei az önállóságot Brad Pitt nevével is gyakorolják

Az önálló döntésekből pedig az elmúlt években nem volt hiány. Angelina Jolie gyerekei közül többen is elhagyták vagy mellőzik apjuk vezetéknevét, ami aligha lehet kellemes fejlemény Brad Pitt számára.

Legutóbb Vivienne kezdeményezte hivatalosan, hogy Jolie-Pittről Jolie-ra változtassa a nevét, személyes okokra hivatkozva. A lépés nem teljesen váratlan: a Broadwayn már 2024-ben Vivienne Jolie néven szerepelt. Shiloh szintén jogi úton kérte a névváltoztatást, ahogy Zahara és Maddox is. Pax és Knox a hírek szerint nem kezdeményezett hivatalos névváltoztatást.

A színésznőhöz közel álló forrás szerint ugyanakkor Angelina Jolie már nem harcolni akar: azt szeretné, hogy mindenki továbblépjen, és a család végre gyógyulni tudjon.

Angelina Jolie visszakapná a régi életét

Most, hogy gyermekei felnőttek, Angelina Jolie saját magának is új fejezetet nyitna. Többet utazna, visszatérne a terepmunkához, újra motorra ülne és repülne – és állítása szerint éppen a gyerekei biztatják erre.

Úgy tűnik tehát, Jolie-nál lassan hivatalosan is véget ér a főállású anyaság korszaka. A gyerekek pedig valóban megtanultak a saját fejük után menni – még akkor is, ha néhány döntésük Brad Pitt számára valószínűleg különösen fájdalmas.

Angelina Jolie és Brad Pitt kapcsolatának legfontosabb állomásai

  • 2005: Angelina Jolie és Brad Pitt a Mr. és Mrs. Smith forgatásán kerültek közel egymáshoz, amikor Pitt még Jennifer Aniston férje volt; Jolie később tagadta, hogy viszonyuk lett volna a házasság alatt.
  • 2014: Angelina Jolie és Brad Pitt összeházasodott.
  • 2016: Angelina Jolie beadta a válókeresetet egy magángépen történt incidens után; az FBI vizsgálata végül vádemelés nélkül zárult.
  • 2021: Angelina Jolie 67 millió dollárért eladta a Château Miravalban lévő részesedését, amiből újabb jogi konfliktus alakult ki Pitt-tel.
  • 2022–2024: Angelina Jolie bírósági iratokban súlyos bántalmazási vádakat fogalmazott meg volt férjével szemben, amelyeket Brad Pitt tagadott.
  • Az elmúlt években: a gyerekek közül többen elhagyták vagy mellőzni kezdték a Pitt vezetéknevet, miközben a volt házaspár családi és jogi konfliktusai tovább folytatódtak.

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