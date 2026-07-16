Végleg elkelt a Vámpírnaplók dögös sztárja: meghitt esküvőn mondta ki a boldogító igent – FOTÓK

Tavalyi romantikus eljegyzésük után végül egy meghitt kerti ceremónián mondta ki a boldogító igent a Vámpírnaplók sztárja, Paul Wesley és gyönyörű szerelme, Natalie Kuckenburg. A sztárpár egy szűk körű polgári szertartás keretében tette teljesen hivatalossá a szerelmét, a friss ara pedig az Instagram-oldalán közzétett exkluzív esküvői fotókkal végérvényesen is megerősítette az örömhírt.

Paul Wesley és szerelme a párizsi divathéten is feltűntek, ahol ahol az Elie Saab bemutató első sorában tündököltek.

Forrás: Northfoto

Paul Wesley Ines de Ramonnal lefolytatott válása után2022-ben ismét szerelmes lett.

17 évvel fiatalabb barátnője kezét ráadásul az első randijuk helyszínén, az Amalfi-parton kérte meg.

Most házasságot kötöttek, mutatjuk a frissen megosztott esküvői képeket!

Romantikus szemezéssel kezdődött Paul Wesley szerelme

A Vámpírnaplók sztárjának, és 17 évvel fiatalabb barátnőjének romantikus kapcsolatáról még 2022 novemberében kezdtek pletykálni, miután együtt kapták lencsevégre őket egy romantikus, olaszországi nyaraláson. Mint később kiderült, a pár sorsszerű első találkozása még ezelőtt, egy nyüzsgő New York-i bárban történt, nem sokkal azután, hogy Paul Wesley lezárta a házasságát Ines de Ramonnal.

A színész egy interjúban elárulta, hogy a beszélgetésüket egy igazi, régimódi szemezés indította el, a kezdeti flörtből pedig nem sokkal később komoly kapcsolat is kialakult köztük.

A románc az évek során olyannyira elmélyült, hogy három év randevúzás után végül a kezdetekhez hűen, az Amalfi-parton kérte meg szerelme kezét a színész, amivel szimbolikus keretet adott a megismerkedésüknek.

Natalie Kuckenburg és Paul Wesley esküvője szűk körben zajlott

Kapcsolatuk fénypontjára alig néhány napja került sor, amikoris egy kertben, a pálmafák alatt tartott kis szertartás során házasságot kötöttek. Az esküvőről készült képeket Natalie Kuckenburg posztolta Instagram-oldalán. Az ara egy földig érő fehér ruhát viselt, melynek hátul elegánsan keresztbe tett spagettipántjai voltak, Paul pedig sötétkék öltönyében igazán elegánsan festett mellette.

A ceremónián ráadásul nemcsak a pálmafák és a szűk családi kör volt jelen, hanem egy egészen különleges vendég is, aki ellopta a show-t.

A házaspár ugyanis nem mindennapi kísérőt választott a nagy napra, a tanújuk és a gyűrűhordozójuk ugyanis nem más volt, mint imádott közös kutyájuk, Greg, aki – valljuk be – elképesztően jól mutatott a szerelmesek mellett.

Natalie bejegyzésére a kommentszekció is egyből beindult, ahol a rajongók és a sztárvilág egyaránt gratulált a frissen egybekelt párnak.