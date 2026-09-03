Optikai illúzió − Szuperlátás kell hozzá, hogy kiszúrd az elrejtett 1-est a képen

Ennek az optikai illúziónak a megoldása még lézerszeműek számára is nehézséget okozhat. A feladat egyszerű: találd meg az 1-es számot az I betűk között! Nincs rá sok időd, mindössze 8 másodperc alatt kell teljesítened! Mutatjuk a képet.

Optikai illúzió: keresd meg az 1-es számot!

Forrás: jagranjosh

Optikai illúzió, amitől tutira káprázik a szemed

Azok az emberek, akik 8 másodperc alatt észreveszik a rejtett számot ezen a képen, kiváló megfigyelőképességgel rendelkeznek. Ahogy elkezded keresni az 1-es számot, rájössz, hogy ez a feladvány sokkal nehezebb, mint elsőre gondoltad.

Nos, sikerült megtalálnod az 1-est 8 másodperc alatt? Ha igen, akkor gratulálunk! ha mégsem, görgess lejjebb a megoldásért.

Az alábbi képen bekarikáztuk az 1-est. Lehet, hogy most átsiklottál rajta és nem voltál elég figyelmes, pedig végig ott volt a szemed előtt.

Az optikai illúzió megoldása.

Forrás: jagranjosh

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