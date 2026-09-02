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Bruce Willis lánya rettegett: vizsgálatokra járt, hogy örökölte-e apja súlyos betegségét

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Szerette volna kideríteni, hogy milyen genetikát örökölt. Bruce Willis lánya, úgy véli, ha tudja, mire van hajlama, még többet tesz az egészségéért.

Genetikai vizsgálatokat végeztetett magán Rumer Willis. Bruce Willis lánya szerette volna tudni, mekkora esélye van arra, hogy Alzheimer-kór alakul ki nála később. 

Bruce Willis lánya, Rumer Willis apja betegsége előtt is egészségtudatosan élt.
Bruce Willis lánya, Rumer Willis apja betegsége előtt is egészségtudatosan élt. 
Forrás:  Getty Images

Bruce Willis lánya tudni szerette volna milyen betegséghajlamot örökölt

Rumer Willis genetikai vizsgálatokkal szerette volna feltérképezni magánál a különböző öröklődő betegségek kockázatait. Ennek a legfőbb oka, édesapja frontotemporális demenciája. Elsőként az APOE genetikai vizsgálatnak vetette alá magát, amely amely az Alzheimer-kór kialakulásának genetikai kockázatairól adhat információt − írja a People. Az eredmény már megvan, Bruce Willis lánya elárulta, az eredménye átlagos, van kockázata a betegség kialakulásának, de egyáltalán nem kiemelkedően magas. Hozzátette, rettegett az eredménytől. 

Úgy véli, ha tudja, mi történhet, több az esélye változtatni

Rumer Willis szerint fontos, hogy teljesebb képet kapjon az egészségéről, főleg, hogy édesanya is, és szeretné felnevelni a lányát. Azt mondja, ha tudja, milyen kockázatokkal kell számolnia, azzal lehetőséget kap személyre szabott megelőzési stratégia kialakítására. Hozzátette, eddig is egészségtudatosan élt, igyekszik kerülni a készételeket, ehelyett inkább főz és étrendkiegészítőket is szed. 

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