Harry herceg és Meghan kikérik maguknak: nem akarják, hogy magánemberként kezeljék őket

Harry herceg és Meghan Markle a múlt hónapban költözött vissza Nagy-Britanniába hétéves fiukkal, Archie-val és ötéves lányukkal, Lilibettel, akik már me is kezdték az iskolát. Hétfőn III. Károly király kérésére több mint száz magas rangú állami és közéleti szereplőnek küldött hivatalos tájékoztatást a Buckhingham-palota arról, milyen státuszban érkezett vissza a pár Angliába.

Harry herceg és Meghan Markle nem akarja, hogy magánszemélyekként tekintsenek rájuk

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A levél egyértelművé tette, hogy Harry és Meghan továbbra sem dolgozó tagjai a királyi családnak, nyilvános szerepléseken nem képviselik az uralkodót, és az Ő Királyi Fensége megszólítást sem használják, bár a cím hivatalosan továbbra is csak szüneteltetett státuszban van.

Harry herceg és Meghan Markle inkább közszereplő lenne

A Telegraph értesülése szerint Harry kifogásolta azt, hogy a levél magánemberekként hivatkozott rájuk. A herceg állítólag úgy gondolja, ha valóban egyszerű magánemberek lennének, nem lenne szükség a részletes és hivatalos útmutatásra.

Harry és Meghan inkább a „közszereplő” megnevezést tartaná helyesnek. Azt is szerették volna, ha a dokumentum rögzíti, hogy személyes értelemben továbbra is a királyi család tagjai, még akkor is, ha már nem kapnak közpénzből finanszírozást.

Palotai források ugyanakkor úgy értelmezik ezt az igényt, hogy Sussex hercege és hercegnéje továbbra is valamiféle „félig bent, félig kint” helyzetet szeretne kialakítani: nem vállalnának hivatalos királyi feladatokat, de közben megőriznék a királyi családtag státuszukat.

Harryék szóvivője a minap azt közölte, hogy a párt váratlanul érte a levél. „Kissé meglepett bennünket, hogy erről előzetesen nem tájékoztattak” – fogalmazott. A sussexiek szerint nem kaptak elegendő időt arra sem, hogy tisztázzák a részleteket. Ezt azonban a palota vitatja.

A tájékoztatást a király utasítására a Lord Chamberlain, vagyis az uralkodói udvar legmagasabb rangú tisztviselője küldte ki, miután több helyről is kértek hivatalos eligazítást Harry és Meghan helyzetéről. A dokumentumot kormányzati szereplők, katonai vezetők és az ország különböző részein szolgáló lordok is megkapták.