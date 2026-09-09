Ha ezt megtudod, többé sosem öntöd ki a mozzarella levét: 3 dolgot is csinálhatsz vele

A mozzarella az olasz konyha egyik legsokoldalúbb sajtja: frissen éppúgy szeretjük, mint pizzára olvasztva vagy egy forró tészta tetején. Arról azonban már kevesebb szó esik, hogy a csomagolásában található folyadékot sem feltétlenül érdemes kiönteni. A sós lé ugyanis több ételben is hasznosítható.

Ne öntsd ki azonnal a mozzarella levét!

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Mi valójában a mozzarella leve?

A folyadék, amelyben a friss mozzarellagolyó úszik, alapvetően egy sós lé, amely segít megőrizni a sajt frissességét. Főként vízből, sóból és savóösszetevőkből áll, és terméktől függően kisebb mennyiségben kalciumot és B-vitaminokat is tartalmazhat.

Felhasználásánál azonban fontos az óvatosság: érdemes közvetlenül a csomagolás felbontása után használni, és csak akkor, ha maga a sajt is friss és kifogástalan.

Mire jó a mozzarella leve? 3 ötlet, amire talán nem gondoltál

1. Dobd fel vele a salátaöntetet!

Egy kevés sós lé karakteresebbé teheti a salátadresszinget. Olívaolajjal, balzsam- vagy fehérborecettel, borssal és friss zöldfűszerekkel keverve egyszerű öntet készíthető belőle, amely különösen jól passzol a paradicsomos salátákhoz vagy a klasszikus capreséhez.

2. Használd pizza- vagy kenyértésztához!

Ha házi pizzát sütsz, a receptben szereplő víz egy részét mozzarella levével is helyettesítheted. Ettől a tészta enyhén sós, pikánsabb ízt kaphat. Arra viszont figyelj, hogy a lé eleve tartalmaz sót, ezért a receptben megadott sómennyiséget érdemes csökkenteni. Ugyanez a trükk sós kenyerek és péksütemények tésztájánál is működhet.

3. Ízesíts vele szószokat, leveseket!

Paradicsomszószhoz, zöldségleveshez vagy akár rizottóhoz is kerülhet belőle egy kevés. Érdemes fokozatosan adagolni, és csak utána sózni az ételt, különben könnyen túlságosan sós lehet a végeredmény – írja Freundin.

A mozzarella hogyan készül? A titok a különleges nyújtásban rejlik

A hagyományos Mozzarella di Bufala friss vízibivalytejből készül. A tejet először átszűrik és felmelegítik, majd tejsavbaktérium-kultúra és oltóenzim segítségével megalvasztják. Az alvadékot feldarabolják, pihentetik, majd következik a mozzarella egyik legjellegzetesebb munkafázisa, a pasta filata eljárás.