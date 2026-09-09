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Penélope Cruz hódított a vörös szőnyegen, de filmje ennél is nagyobbat szólt: 16 perces ovációt kapott – Videó

fesztivál Penélope Cruz Velencei Filmfesztivál
Nagy Anna
2026.09.09.
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A színésznő nemcsak a vörös szőnyegen gondoskodott az este egyik legemlékezetesebb pillanatáról. Penélope Cruz a velencei filmfesztivál premierjén ragyogó vörös ruhában jelent meg, majd Javier Bardemmel együtt 16 perces álló ovációt kapott. A Bunker ezzel az idei fesztivál eddigi leghosszabb tapsát érdemelte ki.

A velencei filmfesztivál 2026-os eseményének egyik nagy estéje egyértelműen a spanyol sztárpáré volt. Penélope Cruz vörös ruhájával már a premieren magára vonta a figyelmet, de az igazi érzelmek csak a vetítés után szabadultak el.

Penélope Cruz és Javier Bardem a velencei filmfesztiválon 2026-ban.
Penélope Cruz és Javier Bardem a velencei filmfesztiválon 2026-ban.
Forrás: Pierre Perusseau / Bestimage / Northfoto

Penélope Cruz a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén is tarolt

A színésznő Velencéhez tökéletesen illő, látványos vörös kreációban érkezett a Bunker premierjére. A testhez simuló felsőrész és a merész combhasíték egyszerre tette elegánssá és feltűnővé a megjelenést, így Penélope Cruz velencei filmfesztiválos szereplése már azelőtt emlékezetessé vált, hogy megkezdődött volna a vetítés.

Az 52 éves sztár férjével, Javier Bardemmel együtt állt a kamerák elé. A 2010 óta házas színészpár kapcsolata ráadásul szorosan összefonódik a filmezéssel: 1992-ben a Sonka, sonka forgatásán találkoztak, később pedig több produkcióban is együtt játszottak.

A Bunker 16 perces álló ovációt kapott

A Penélope Cruz-film, a Bunker bemutatója után 16 percen át állva tapsolt a közönség, ami az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztivál addigi leghosszabb ovációja. Cruz az ünneplés közben el is érzékenyült, miközben Bardemmel nevetve próbálták feldolgozni a fogadtatást.

Florian Zeller drámai thrillere egy 17 éve házas pár történetét követi, akiknek kapcsolatát próbára teszi, amikor a férfi, egy építész elvállalja, hogy túlélőbunkert épít egy techmilliárdosnak. A Bunker további szerepeiben Stephen Graham, Paul Dano és Patrick Schwarzenegger látható.

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