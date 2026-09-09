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akkor és most

Ilyen cuki volt a 4 éves György herceg, amikor először iskolába ment: ma már kész felnőtt

akkor és most Eton György herceg
Horváth Angéla
2026.09.09.
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Kilenc év telt el azóta, hogy a négyéves György herceg átlépte a Thomas's Battersea magániskola küszöbét. Anglia trónörököse mára felnőtt, magabiztosan, széles mosollyal pózol az Eton College hivatalos portréin.

A 13 éves György hercegről szeptember 8-án készültek az első hivatalos etoni fotók. György az iskola hagyományos egyenruhájában, fekete frakkban, mellényben, csíkos nadrágban és keményített gallérú fehér ingben állt kamera elé. Elszaladtak az évek, a félénk kisfiúból komoly, jóképű tinédszer lett.

György herceget édesanyja, Katalin hercegné is elkísérte Etonba
György herceget édesanyja, Katalin hercegné is elkísérte Etonba
Forrás: AFP

György herceg akkor és most: félénk kisfiúból magabiztos tinédzser

György herceg 2017. szeptember 7-én, négyévesen kezdte meg tanulmányait a londoni Thomas's Battersea előkészítő iskolában. Akkor még félénk volt, apja, Vilmos herceg kezét fogva, gyanakvó tekintettel érkezett meg az intézménybe. Talán azért is szorongott, mert édesanyja, Katalin hercegné nem tudott vele menni - harmadik gyermekével volt éppen várandós, és súlyos rosszullétek gyötörték.

György herceg 2017-ben és most
György herceg 2017-ben és most
Forrás: Northfoto / Life.hu

A Thomas's Battersea iskola egy nagy, zsüzsgő, kissé kaotikus intézmény, 560, négy és 13 év közötti gyermek tanul ott. Olyan brit elitiskolák előszobájának tartják, mint az Eton, a Westminster vagy a Marlborough College. György 2022-ben testvéreivel együtt a windsori Lambrook Schoolba került, most pedig édesapja nyomdokaiba lépve az Eton College-ban folytatja tanulmányait.

Így telt György herceg első napja az Etonban:

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Az Eton College - Itt kezdi meg tanulmányait Vilmos herceg és Katalin hercegné fia, György herceg
AFP

Vilmos herceg és Harry herceg is az Etonba járt

Vilmos herceg 1995 és 2000 között volt Eton diákja, és ő is 13 évesen érkezett meg első tanítási napjára. Akkor már külön élő szülei, Diana hercegné és az akkori Károly herceg kísérték el. Harry herceg 1998 és 2003 között tanult ugyanitt.

Vilmos herceg 1995-ben, Harry herceg 1998-ban kezdte Etont
Vilmos herceg 1995-ben, Harry herceg 1998-ban kezdte Etont
Forrás: Northfoto, AFP

Az 1440-ben alapított Eton College kizárólag fiúkat fogadó bentlakásos iskola, és Anglia legnagyobb ilyen intézménye. A Kensington-palota júniusban erősítette meg, hogy György is itt folytatja tanulmányait. A 13 éves hercegnek valószínűleg egészen más kihívásokkal kell majd szembenéznie, mint annak idején édesapjának és nagybátyjának. Nem a tanulás vagy a barátkozás okoz majd gondot, hanem az, hogy minden osztálytársának van TikTokja. Györgynek már nem adatik meg ugyanez a nyugalom, mint az édesapjának és a nagybátyjának a 

A szakértő szerint a herceg várhatóan saját szobát kap, ugyanakkor ugyanúgy részt vesz majd az iskola közösségi életében, és valószínűleg a sportprogramokba is bekapcsolódik.

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