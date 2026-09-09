Ilyen cuki volt a 4 éves György herceg, amikor először iskolába ment: ma már kész felnőtt

A 13 éves György hercegről szeptember 8-án készültek az első hivatalos etoni fotók. György az iskola hagyományos egyenruhájában, fekete frakkban, mellényben, csíkos nadrágban és keményített gallérú fehér ingben állt kamera elé. Elszaladtak az évek, a félénk kisfiúból komoly, jóképű tinédszer lett.

György herceget édesanyja, Katalin hercegné is elkísérte Etonba

Forrás: AFP

György herceg akkor és most: félénk kisfiúból magabiztos tinédzser

György herceg 2017. szeptember 7-én, négyévesen kezdte meg tanulmányait a londoni Thomas's Battersea előkészítő iskolában. Akkor még félénk volt, apja, Vilmos herceg kezét fogva, gyanakvó tekintettel érkezett meg az intézménybe. Talán azért is szorongott, mert édesanyja, Katalin hercegné nem tudott vele menni - harmadik gyermekével volt éppen várandós, és súlyos rosszullétek gyötörték.

György herceg 2017-ben és most

Forrás: Northfoto / Life.hu

A Thomas's Battersea iskola egy nagy, zsüzsgő, kissé kaotikus intézmény, 560, négy és 13 év közötti gyermek tanul ott. Olyan brit elitiskolák előszobájának tartják, mint az Eton, a Westminster vagy a Marlborough College. György 2022-ben testvéreivel együtt a windsori Lambrook Schoolba került, most pedig édesapja nyomdokaiba lépve az Eton College-ban folytatja tanulmányait.

Így telt György herceg első napja az Etonban: