Ilyen cuki volt a 4 éves György herceg, amikor először iskolába ment: ma már kész felnőtt

A 13 éves György hercegről szeptember 8-án készültek az első hivatalos etoni fotók. György az iskola hagyományos egyenruhájában, fekete frakkban, mellényben, csíkos nadrágban és keményített gallérú fehér ingben állt kamera elé. Elszaladtak az évek, a félénk kisfiúból komoly, jóképű tinédszer lett.
György herceg akkor és most: félénk kisfiúból magabiztos tinédzser
György herceg 2017. szeptember 7-én, négyévesen kezdte meg tanulmányait a londoni Thomas's Battersea előkészítő iskolában. Akkor még félénk volt, apja, Vilmos herceg kezét fogva, gyanakvó tekintettel érkezett meg az intézménybe. Talán azért is szorongott, mert édesanyja, Katalin hercegné nem tudott vele menni - harmadik gyermekével volt éppen várandós, és súlyos rosszullétek gyötörték.
A Thomas's Battersea iskola egy nagy, zsüzsgő, kissé kaotikus intézmény, 560, négy és 13 év közötti gyermek tanul ott. Olyan brit elitiskolák előszobájának tartják, mint az Eton, a Westminster vagy a Marlborough College. György 2022-ben testvéreivel együtt a windsori Lambrook Schoolba került, most pedig édesapja nyomdokaiba lépve az Eton College-ban folytatja tanulmányait.
Így telt György herceg első napja az Etonban:
Vilmos herceg és Harry herceg is az Etonba járt
Vilmos herceg 1995 és 2000 között volt Eton diákja, és ő is 13 évesen érkezett meg első tanítási napjára. Akkor már külön élő szülei, Diana hercegné és az akkori Károly herceg kísérték el. Harry herceg 1998 és 2003 között tanult ugyanitt.
Az 1440-ben alapított Eton College kizárólag fiúkat fogadó bentlakásos iskola, és Anglia legnagyobb ilyen intézménye. A Kensington-palota júniusban erősítette meg, hogy György is itt folytatja tanulmányait. A 13 éves hercegnek valószínűleg egészen más kihívásokkal kell majd szembenéznie, mint annak idején édesapjának és nagybátyjának. Nem a tanulás vagy a barátkozás okoz majd gondot, hanem az, hogy minden osztálytársának van TikTokja. Györgynek már nem adatik meg ugyanez a nyugalom, mint az édesapjának és a nagybátyjának a
A szakértő szerint a herceg várhatóan saját szobát kap, ugyanakkor ugyanúgy részt vesz majd az iskola közösségi életében, és valószínűleg a sportprogramokba is bekapcsolódik.
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